Олимпийское прозрение
Ну вот и случилось то, чего и надо было ожидать. Не всех наших олимпийских спортсменов, которые согласились выступать без флага Отечества, пригласили на этот праздник спорта. А они уже прогнулись, и ожидали, что им зачтётся согласие с унижением России. Ан не зачлось. И унижения продлились. Уже лично каждого. Как можно было так унизиться, и согласиться на участие в играх не по заявке своей страны, а по приглашению, которое изволит сделать, или не сделать сторона, уже унизившая Россию?
И теперь либерально настроенные господа, которые только что объясняли, что интересы спортсменов выше чести Родины, теперь возмущаются и называют это бандитизмом. А вы, что не знали с кем имеете дело? Или вы поверили в этот бред, что, чуть ли не сам Путин подменял мочу спортсменов на играх в Сочи? Поверили или нет, уже неважно, но своим согласием лишить олимпийскую команду Российского флага, вы признали правильность такого наказания своей Родины. А теперь вот вас, таких доверчивых и верующих в святость европейских ценностей, тоже ни за что наказали и просто не пригласили. И обжаловать-то нечего. Вас просто не пригласили. А вы уже всенародно огласили своё согласие быть приглашёнными. Уже и шею помыли и подвенечное платье справили, а в жёны так никто и не пригласил. Вот они вам и права человека, демократия и презумпция невиновности-всё то, чему вы так поклоняетесь, глядя на Запад.
Теперь остаётся интрига: поедут ли на игры те, кого всё же соизволили пригласить. Или будут участвовать разукомплектованными командами, теперь не только без флага, но и без своих лидеров. Участвовать, чтобы явно проиграть. Чтобы противники гордо заявляли, что они победили Россию на этих играх. Или всё же прозреют и поймут, что этот спорт, на самом деле, называется агрессия против России. И нельзя потакать его организаторам.
И, может быть, прозреют не только спортсмены. Например, наш министр финансов Силуанов, продолжает надувать "подушку безопасности", направляя, столь нужные в стране, деньги в активы США. И на вопрос о том, что будет, если США наложат на них арест, воскликнул: "Так это будет финансовый бандитизм". А чего от бандитов ожидать? Или он считает, что относительно других стран, активы которых они уже арестовывали, или их бандитские выходки с пробиркой в ООН, якобы, с иракским химоружием и, теперь, с олимпийскими играми-это только небольшие недоразумения? Тогда прочтите книгу или посмотрите фильм американского журналиста Оливера Стоуна "Нерассказанная история США”. И вы поймёте, что рекетёрство и бандитизм-это суть этой страны.Там он прямо говорит об этом. И его никто не пытается обвинить во лжи, потому что все факты он аргументирует документально. Но сегодня эта страна всё ещё рулит многими политическими, финансовыми и спортивными институтами мира. Это надо понимать и учитывать.
Надеюсь, что этот инцидент с российскими спортсменами принесёт прозрение нашим либералам, любителям европейских ценностей.
http://argumenti.ru/society/2018/01/561706
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Это только цветочки, ягодки будут впереди! МОК нарушил все юридические нормы,спортсмен из РФ автоматически признаётся употреблявшим допинг и именно он должен стоя на коленях каяться и доказывать обратное. Хотя половина спортсменов ведущих стран официально принимают наркотики и психотропы, что противоречит уставу МОК. Ну что иуды готовы каяться?
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Такое впечатление, что ради тивиэшных контрактов готовы к дальнейшему позору страны, лишь бы “эрнсты” получили свой барыш за трансляции.
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А объясняется всё просто эти люди они точно такие же что и все остальные рядом с тобой а возможно это и ты тоже ,объясняю, у них нет переживания за родину и народ нет уважения отдельно к каждому своему собрату а значит и к общности этих людей ,а кого в России 83% правильно РУСких значит русские не уважают себе подобных уважают кого угодно евреев кавказов а вот таких же как он нет…пример, трое буркенафасинцев бьют русского ,сколько мимо идущих русских влетит в драку на его стороне ? Правильно ноль. Потому что девять из десяти не уважают таких как они сами не считают нужным ни помочь ни что то сделать друг для друга.и вот теперь когда они прошли мимо ихняя родина избита буркинафасинцы говорят – эээ ты слышь чмо ну как ползи сюда на брюхе и целуй мои ботинки для начала – и они поползут и поцелуют потому как родина уже не в состоянии подняться а им всего то ведь надо было не проходить мимо когда наших бьют.
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Если вы играете с шулерами, то правила устанавливают они. И если вы будете продолжать играть с шулерами, не смотря на их правила, то вы должны быть готовы к тому, что шулеры будут над Вами откровенно издеваться. Так что, не садись играть с шулерами, либо мочи их.
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Спортсмены в основной массе – имбицылы Посмотрите интерьвью Малкина,Титова,Исимбаевой, именно посмотрите и лучше целые ,ибо наши их режут и составляют.Там ,мама дорогая!! Ну не понимают они,СССР развалился их никто не воспитывал,для них доллар – бог! Может ли нормальный человек упорно рваться туду,где его опустят и опозорят,а через них и страну,которую они ,типа представляют?
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Согласен, спортсмен это осел бегущий за привязанной впереди морковкой. А что является этой морковкой, медаль, деньги, слава, результат, не важно, главное чтобы эту морковку ни чего не закрывало. Вообще во всей этой истории со спортивными санкциями, есть какой-то урок для нашей страны, который мы должны усвоить. И он закончится как только мы сделаем правильный шаг. Смею предположить, что наша страна должна первой отказаться от спорта, в том виде в каком он существует, и предложить миру что-то другое, что сделает спорт в движение прогресса.
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Ещё раз говорю – как наша власть позволяет, так к ней и относятся.Моё мнение подтверждается.