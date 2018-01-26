О том, как наши представления о других могут не совпадать с реальностью..

Маленькая девочка держала в руках два яблока. Её мама, улыбаясь, мягко попросила кроху:

– Милая, ты не могла бы дать мамочке яблоко?

Дочка посмотрела на маму, а затем внезапно надкусила одно яблоко, и потом – другое.

Женщина почувствовала, как улыбка застывает на лице, и постаралась не показать разочарования. Она расстроилась, что любимая доченька не пожелала с ней поделиться...

Но вдруг девочка протянула одно из надкусанных яблок и сказала: “Мама, возьми вот это, оно - вкуснее!”

Независимо от того, насколько ты взрослый, опытный и осведомленный человек, не спеши судить окружающих.

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LOVEFIELD (Short Film by Mathieu Ratthe)

https://www.youtube.com/watch?...

Закон дуальности. По книге Г.Зубковой "Мужчина и женщина: Кармический путь вдвоём"

Day and Night. День и Ночь

Герои — два противоположных времени суток в образе мешковатых человечков.

Они очень не похожи друг на друга. На теле одного представляется яркий, светлый мир, где светит солнце.

Другой же — тёмный и, как может показаться, почти пустой.

При первой встрече между ними возникает неприязнь, которая приводит к столкновению. Однако наступает преображение не без участия самих спорщиков… .

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ВСЯ РАДОСТЬ МИРА СОБРАНА В СЕБЕ

Всё-таки люди, – думал Маленький Ангел, – поразительные существа! Они отправляются за тридевять земель в поисках нечаянной радости.

Они терпеливо ищут людей, которые сделали бы их жизнь интересной и удивительно прекрасной. Они вглядываются в тысячи глаз, пытаясь отыскать тех, кто подарит им любовь.

Они готовы свернуть горы: а вдруг именно за этой вот горой и спряталось счастье? Они ждут, надеются, верят, ищут и – иногда – даже находят. Правда, не всегда то, что надо. И еще реже то, что хотели. Но ведь находят же!..

И боятся сделать самое важное – заглянуть в себя.

А ведь ты никогда не найдёшь ни радость, ни счастье, ни любовь, если не поймёшь одну простую вещь: всё, что есть в этом мире и в твоей жизни, это всё – в тебе. Вся радость мира собрана в тебе. Вся нежность, вся любовь и даже счастье.

Ты – величайшее сокровище. И если ты увидишь свою радость, мир непременно будет радовать тебя. Если ты удивишься, глядя на мир глазами своей любви, любовь, многократно умножившись, наполнит всё твоё существо. Если ты позволишь прорасти нежным побегам счастья, они подарят тебе теплоту и нежность счастливого дня. Только ты сам можешь подарить себе всё самое настоящее: настоящую радость, настоящую любовь, настоящее счастье.

Просто поверь: вся РАДОСТЬ мира собрана в ТЕБЕ, вся НЕЖНОСТЬ, вся ЛЮБОВЬ и даже СЧАСТЬЕ…

Ольга Мешковская-Пятакова «Вся радость мира собрана в себе».

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