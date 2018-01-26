«Навальный для взрослых»: Грудинин идет по стопам незадачливого блогера
Коммунисты в последнее время все чаще стали удивлять: сначала они заменили вечного «кандидата» Геннадия Зюганова на миллиардера-олигарха Павла Грудинина, а теперь еще и просят у народа деньги на то, чтобы тот провел предвыборную кампанию. То ли деньги у директора подмосковного агропредприятия внезапно закончились и/или были переведены в иностранные банки, то ли партия решила взять пример с горе-блогера Алексея Навального, который даже после законного отказа в регистрации усердно продолжает клянчить деньги непонятно на что.
Призыв «скинуться» на предвыборную кампанию олигарху Грудинину опубликовал на своей странице в соцсети коммунист-депутат Юрий Афонин, который не пожалел 50 тысяч на поддержку своего протеже. Мол, время тяжелое, сравнимое, по словам госдумовца, аж с Великой Отечественной.
Конечно, наряду с призывами ко всем «левым» подать денег, Афонин пообещал и не остаться в долгу. Что-то подобное мы уже слышали, правда, от другого «самовыдвиженца», обирающего школьников. Однако Леша Навальный – это, конечно, мелкая сошка по сравнению с директором агропредприятия Павлом Грудининым, который владеет миллиардными зарубежными счетами и имеет на в избирательной «копилке», по меньшей мере 50 млн рублей.
По информации ЦИК, за пять лет с 2012 по 2017 год Павел Николаевич получил 157 млн рублей. Неужели ему не хватает средств для ведения кампании, возмущаются пользователи. Неудивительно, что имея в распоряжении многомиллиардное состояние, «коммуниста»-олигарха сочли лицемеров и спекулянтом, который просто хочет «набить карманы» своего «Фонда борьбы за клубничку» за счет обычных тружеников.
Не совсем ясно, на что рассчитывают «коммунисты», клянча у избирателей деньги. На то же, на что в свое время и «заигравшийся в политику» Навальный? Неужели в партии не понимают абсурдность популистских лозунгов Грудинина, который, подобно «борцу с коррупцией, обещает вмиг выстроить светлую «Россию будущего», если ему подкинут еще деньжат?
Только вот представитель коммунистической партии все-таки ориентируется больше не на молодежь, а на более взрослое поколение – эдакий «Навальный 18+». Забавно, но Грудинин перенял у блогера не только идею о сборе средств с населения, но и идею по ведению своего канала: на видеохостингах уже появились инструкции, рассказывающие как нужно перечислять на счет выдвиженца КПРФ деньги.
Действительно, все больше общего появляется между Павлом Грудининым и Алексеем Навальным: оба много болтают, но мало делают, оба приложили усилия для разлада в оппозиционном стане, оба обирают население, оба не способны объяснить происхождение своих доходов и жизнь на широкую ногу, оба имеют непомерные политические амбиции. Разница, разве что, в том, что «борец с коррупцией» ставит на школьников, которые, по его задумке, должны отказаться от кофе в пользу выдвижения его кандидатуры. Грудинин же делает ставку на взрослое население, не понимая, правда, что мозгов-то у них явно больше.
Хотя, вероятно, понимая всю беспомощность своего положения и неспособность победить, «коммунист»-олигарх пытается просто «навариться» на народной поддержке. Если даже Навальному перепали миллионы от экономных школьников, то чужой для КПРФ делец ставит целью переплюнуть достижения «борца с коррупцией». Директор агрокомплекса, видимо, рассчитывает, что тоскующие по советскому прошлому россияне с радостью вложатся в обреченную на провал кампанию Грудинина. Только не на тех ставите, Павел Николаевич!
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Соколова,перестань тут гадить…есть места для выгула таких,как ты…иди туда…
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как сказала слово миллиардер..можно дальше не читать..вранье..Тогда Путин триллиардер получается(((
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