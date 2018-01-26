Главная » Аналитика, Наука, Новые технологии, Экономика

Катализатор Росси отправит мир в будущее?

14:14. 26 января 2018 Просмотров - 522 2 коммент. Опубликовал:

Катализатор Росси отправит мир в будущее?

 

Вы себе не представляете, как противно писать об успехах изобретателя-итальянца Андреа Росси. Не потому что он плохой, он умница и молодец, а потому что у нас здесь, в России, таких изобретений, открытий, талантов – множество. Но сегодня вместо атаки на мировую энергетику, на новый технологический уклад, вместо первенства в экономике и неодолимого могущества в обороне, полётов к звездам, в конце концов, мы в активе имеем Комиссию Академии наук по лженауке. Которая, в свою очередь, «имеет» любого учёного, смеющего приподнять голову из тины болота «официальной» науки.Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований 

Новая энергия коммерциализируется

Фундаментальная наука – это дело государства. В «высокой» науке отдача от финансовых вложений приходит через десятилетия, что для частных инвестиций абсолютно неприемлемо. Бизнес на научные исследования отводит не более трёх лет – дальше требует прибыль. А что там, за бугром? Там наступила эпоха итальянского изобретателя Андреа Росси. Он нашёл, как получать большие количества энергии в сжатом, маленьком объёме, в течение длительного времени, без гигантских взрывов, температур, давлений.

Поначалу он занимался проблемой саморазогрева никель-кадмиевых аккумуляторов. Заметил, что это явление можно использовать для получения энергии в промышленных масштабах. И в январе 2011 года продемонстрировал экспериментальный мегаваттный генератор. Ему удалось собрать установку Е-САТ, стабильно генерирующую излишнюю теплоту.

Росси эмигрировал из Европы в США, открыл фирму. Парадоксальная ситуация – официальная наука Штатов его публично третирует. Но известно, что правительство втихую субсидирует аналогичные работы.

17 февраля 2016 года были завершены уже 350-дневные испытания коммерческоймегаваттной тепловой установки Андреа Росси E-Cat. Начал он с крупной установки, затем пошёл по пути минимизации размеров тепловыделяющих элементов энергоустановки. Появился генератор размером с карандаш. Последний вариант, который он продемонстрировал миру, имеет 6 мм в длину и 0, 08 мм в диаметре. Три таких «элементика» в сборке он показал в Королевской академии Швеции 24 ноября прошлого года. Соотношение между потреблённой энергией и произведённой – 1 к 506! И никакого радиоактивного фона…

На демонстрации присутствовали и представители крупнейших нефтедобывающих компаний. Задача Росси была простой – привлечь мощного инвестора для организации выхода на рынок подобных установок. В то же время до конца не [end_short_text]раскрывая физику процесса. В чём был в 40-е годы прошлого века самый главный секрет атомной бомбы? В том, что её в принципе возможно создать! Так и у Росси появилось множество последователей, в том числе и в нашей стране. Но генератор холодного ядерного синтеза (2400–3000 градусов по Цельсию с точки зрения физики – холод) у него работает устойчиво, что не скажешь пока про остальных экспериментаторов. Катализатор процесса – его коммерческая тайна, на которую он потратил 18 лет жизни.

Результат презентации – строятся два роботизированных завода по массовому производству таких генераторов в Швеции и США. Как тепловую энергию преобразовывать в электрическую? Можно совершенно традиционным способом – нагревать воду, превращать в пар, пар – в турбину.

В Америке производить и продавать коммерческие бытовые установки у него, скорее всего, не получится – раз термоядерный синтез, значит, должен работать под контролем государства. А по промышленным установкам Росси сертификацию прошёл.

 

Чем ответит Росси Россия?

Великого серба Николу Теслу некоторые нобелевские лауреаты называли патологическим вруном и лжеучёным: «Не может быть никаких лучей смерти!» Ну-ну. Сегодня весь мир пользуется его изобретениями и изучает наследие.

Давила «научная общественность» и русского гения Ивана Филимоненко в 50–60-х годах прошлого века. Как так, простой инженер-физик смеет крушить сложившиеся теории! Филимоненко занимался системами контроля и безопасности ядерных установок. И когда для межпланетных полётов стали предлагаться ядерные двигатели, он категорически воспротивился – опасно. Надо искать другие пути. Чем взбесил влиятельных физиков-ядерщиков. Его поддержали лишь реальные гении – ракетчик Сергей Королёв, маршал Георгий Жуков, физик Игорь Курчатов.

И Филимоненко нашёл техническое решение! В 1957 году Иван Степанович предложил способ получения энергии за счёт реакции холодного ядерного синтеза гелия из дейтерия. В 1962 году им был получен патент №717239/38 «Процессы и системы термоэмиссии», в котором описывается «тёплый» ядерный синтез при температуре 1000 градусов по Цельсию. По секретному постановлению Совета министров СССР и ЦК КПСС «отмобилизовано 80 предприятий и организаций» для работ по «тёплому синтезу». Но после смерти Курчатова исследования стали сокращать, а в 1968-м, после смерти Королёва, вообще прикрыли.

Но это ещё не конец. Спустя годы в подольском НПО «Луч» были воссозданы три термоэмиссионных установки мощностью по 12, 5 кВт каждая. Был построен «Топаз», безопасный и лёгкий ядерный реактор термоэмиссионного типа – будущее сердце для космических кораблей. Первый «Топаз» подняли в космос в 1988 году, под самый развал страны. А потом было предательство. С одобрения Б. Ельцина в США сначала отправился «Топаз», а потом ещё два опытных реактора Филимоненко.

Россию умом не понять, в неё можно только верить. Только поэтому у нас ещё существует целая плеяда учёных, которые не позволяют науке стагнировать. Правда, эти одиночки-учёные, по сути, вне закона, а их исследования стали уделом частных лиц. Благодаря им сохранились островки, где и сейчас занимаются проблемой холодного ядерного синтеза. Вопреки ФАНО, реформам РАН, разгрому академических институтов и Комиссии по лженауке.

 

Гастарбайтеры во власти

Кто-то скажет: «Зато мы делаем ракеты…» Делаем. Но унылые рейсы на орбиту для обеспечения интересов США – не в счёт. За МКС, как известно, заплатила Америка, и мы там – обслуживающий персонал. Высококвалифицированный, со своим инструментом, технологиями – но обслуживающий. Это на «Мире» и «Салютах» мы были хозяевами. Кто утопил «Мир»? Мы сами по требованию всемогущих американцев.

В 1996 году на заседании Конгресса США Генри Киссинджеру задали вопрос – какую долю промышленности России мы контролируем? Тогда у нас жировали французы, немцы, финны, отдельные сербы и итальянцы. Он предположил, что не более 12%. У конгрессменов возник вопрос: «А куда мы дели 106 миллиардов долларов? Ведь мы же развалили Советский Союз». И всего два года потребовалось, чтобы устроить дефолт.

После дефолта кто заведует активами России? В чьи бумаги, именно «бумаги», наш (а наш ли?) Центробанк вкладывает заработанные на природных богатствах страны средства? Инфраструктура промышленности завязана на непонятные и необоснованные решения, не поддающиеся никакой логике. Главное, чтобы титан западному авиапрому поставляли. А свободные валютные ресурсы вкладывали в ценные бумаги США.

Почему-то сырую нефть мы обязаны продавать через лондонскую биржу даже самим себе. А экспортировать продукты нефтепереработки не имеем права. Ещё при первом президенте Ельцине мы подписали такие капитулянтские соглашения. В том числе по авиации и космосу. Например, в гражданской авиации нам было позволено массово строить только небольшие региональные самолёты. В 1993-м «Боинг» «сказал как отрезал»: «Кроме региональных самолётов, вы ничего делать не будете». Точка. Где сертифицированный в России и Америке аэробус Ил-96М на 400 пассажиров с западной авионикой и двигателями? Его нет. По приказу Госдепа (с подачи «Боинга», естественно) движки и электронную начинку демонтировали и вернули в Штаты, самолёт не состоялся. На хрена «Боингу» реальный конкурент в сегменте среднемагистральных, дальнемагистральных и широкофюзеляжных авиалайнеров? Вот тут-то российскому авиапрому они и впарили «Сухой Суперджет 100». Ближайшая перспектива – МС-21.

Как вы думаете, позволят нам господа из Госдепа совершить собственную энергетическую революцию из своего научного задела? Вопрос риторический, упирается в политическую волю лидера. Замена интеллектуального развития на финансовое привело к тому, что многие фундаментальные поисковые направления остановлены. Остался Росатом, остались некоторые советские наработки в области авиации, которые эффективные менеджеры раздают направо и налево.

Проблема-то в нас самих, точнее, в доморощенных иразвращённыхвластью денег«гастарбайтерах». Они выкачивают деньги из России и отправляют их на Запад, резиденции там же строят, детей образовывают. Жизнь – там! Эти гастарбайтеры прочно прописались во власти, госкорпорациях, влиятельных бизнес-структурах. И активно мешаются под ногами у государственников и учёных.

Справка "АН"

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований – образована при Президиуме Российской академии наук в 1998 году по инициативе академика РАН Виталия Гинзбурга. В настоящий момент в её составе 59 членов. В 2012-м комиссию возглавил академик Евгений Александров.

Наиболее критично комиссия рассматривает попытки создания и внедрения в госпрограммы темы новых источников энергии, существование которых не доказано традиционной наукой, в том числе и холодный ядерный синтез. Е. Александров и В. Лебедев (также член комиссии по борьбе с лженаукой) считают заявления Андреа Росси о принципах действия его установки абсурдными, а «независимых» исследователей – введёнными в заблуждение или сговорившимися с Росси. Вывод из этого следует единственный – если бы Росси попытался создать свой генератор в России, то был бы обречён на шельмование. Остаётся предположить, что комиссия на деле – стоп-кран для учёных, способных заглянуть за горизонт.

 

http://argumenti.ru/society/2018/01/561574?typelink=openlink

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Цену на нефть убил холодный ядерный синтез [Свободная Энергия]
...из 52 небольших блоков (аналогичных будущим «домашним»), помещенных в стандартный ... генератор в ближайшие годы может отправить “на пенсию” атомные и ...десятках лабораторий мира ученые пытаются отгадать тайну Росси, нащупать секрет его катализатора, создать...
"Игроки! Всем выйти из сумрака!" или Кто уничтожает Славянский мир
... под его началом), параллельно отправив письмо представителю Константинопольского патриархата. ... 7. Планы на ближайшее будущее. Будущее многовариантно. Но в грядущем военном... мира и Крым здесь стал катализатором: Китай готов присоединить территории России ...
«Еврейский» фактор Мировой войны на Дальнем Востоке. «Технологии духовного сионизма» или Как в Японии из обычных японцев выращивают «евреев»
...фото справа) сначала отправится подготавливать Версальские соглашения... сотрудничает с Россией – с Россией, врагом всего...участником заключения Брестского мира, в 1918 году...своих планов, будущий премьер «Израиля»...лишь базой и катализатором для следующих ступеней...
Концептуальное управление Россией извне
...сферу универсума нашего мира своими оккультно-магическими...образования и воспитания будущих управленцев. Поменять...управления. Концептуальная оккупация России началась давно. ... их не отправят на убой ... это такие биохимические катализаторы, необходимые для работы...
Еврейский фашизм. Библейский проект и его информационное прикрытие. Часть 4
... превратилась из "стабилизатора мира" в "катализатор войн"». В отношении...периферии просионистские СМИ России почти ежедневно демонстрируют... в палестинскую Хайфу отправился пароход «Тель-Авив...Экстраполируем эту тему на будущее. Известный доклад Фонда...
Scofield: Передел мирового наркотранзита. Война систем
...скандировала лозунги «Смерть России» и называла российское... Рафсанджани затронула тему будущего преемника рахбара. ...Турции М. Помпео отправился в КСА. https...международной безопасности и мира", говорится в ...: • стал главным катализатором Первой опиумной войны, ...

2 коммент.»

  • 970 686
    росич 26 января 2018 в 16:04 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вот эта комиссия, похоже, и “двигает” нашу науку при активной поддержке либерастов и тех, которые всегда “одобрямс”.
    “Россию умом не понять, в неё можно только верить. Только поэтому у нас ещё существует целая плеяда учёных, которые не позволяют науке стагнировать. Правда, эти одиночки-учёные, по сути, вне закона, а их исследования стали уделом частных лиц. Благодаря им сохранились островки, где и сейчас занимаются проблемой холодного ядерного синтеза. Вопреки ФАНО, реформам РАН, разгрому академических институтов и Комиссии по лженауке.” – эти слова подтверждают мой вывод.

    Ответить
  • 0 0
    Сергей 26 января 2018 в 17:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Как знать, как знать, все пока на уровне експеримента. Илон Маск тоже много чего “изобрел”, только пользительного мало.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>