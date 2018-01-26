Катализатор Росси отправит мир в будущее?

Вы себе не представляете, как противно писать об успехах изобретателя-итальянца Андреа Росси. Не потому что он плохой, он умница и молодец, а потому что у нас здесь, в России, таких изобретений, открытий, талантов – множество. Но сегодня вместо атаки на мировую энергетику, на новый технологический уклад, вместо первенства в экономике и неодолимого могущества в обороне, полётов к звездам, в конце концов, мы в активе имеем Комиссию Академии наук по лженауке. Которая, в свою очередь, «имеет» любого учёного, смеющего приподнять голову из тины болота «официальной» науки.Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований

Новая энергия коммерциализируется

Фундаментальная наука – это дело государства. В «высокой» науке отдача от финансовых вложений приходит через десятилетия, что для частных инвестиций абсолютно неприемлемо. Бизнес на научные исследования отводит не более трёх лет – дальше требует прибыль. А что там, за бугром? Там наступила эпоха итальянского изобретателя Андреа Росси. Он нашёл, как получать большие количества энергии в сжатом, маленьком объёме, в течение длительного времени, без гигантских взрывов, температур, давлений.

Поначалу он занимался проблемой саморазогрева никель-кадмиевых аккумуляторов. Заметил, что это явление можно использовать для получения энергии в промышленных масштабах. И в январе 2011 года продемонстрировал экспериментальный мегаваттный генератор. Ему удалось собрать установку Е-САТ, стабильно генерирующую излишнюю теплоту.

Росси эмигрировал из Европы в США, открыл фирму. Парадоксальная ситуация – официальная наука Штатов его публично третирует. Но известно, что правительство втихую субсидирует аналогичные работы.

17 февраля 2016 года были завершены уже 350-дневные испытания коммерческоймегаваттной тепловой установки Андреа Росси E-Cat. Начал он с крупной установки, затем пошёл по пути минимизации размеров тепловыделяющих элементов энергоустановки. Появился генератор размером с карандаш. Последний вариант, который он продемонстрировал миру, имеет 6 мм в длину и 0, 08 мм в диаметре. Три таких «элементика» в сборке он показал в Королевской академии Швеции 24 ноября прошлого года. Соотношение между потреблённой энергией и произведённой – 1 к 506! И никакого радиоактивного фона…

На демонстрации присутствовали и представители крупнейших нефтедобывающих компаний. Задача Росси была простой – привлечь мощного инвестора для организации выхода на рынок подобных установок. В то же время до конца не [end_short_text]раскрывая физику процесса. В чём был в 40-е годы прошлого века самый главный секрет атомной бомбы? В том, что её в принципе возможно создать! Так и у Росси появилось множество последователей, в том числе и в нашей стране. Но генератор холодного ядерного синтеза (2400–3000 градусов по Цельсию с точки зрения физики – холод) у него работает устойчиво, что не скажешь пока про остальных экспериментаторов. Катализатор процесса – его коммерческая тайна, на которую он потратил 18 лет жизни.

Результат презентации – строятся два роботизированных завода по массовому производству таких генераторов в Швеции и США. Как тепловую энергию преобразовывать в электрическую? Можно совершенно традиционным способом – нагревать воду, превращать в пар, пар – в турбину.

В Америке производить и продавать коммерческие бытовые установки у него, скорее всего, не получится – раз термоядерный синтез, значит, должен работать под контролем государства. А по промышленным установкам Росси сертификацию прошёл.

Чем ответит Росси Россия?

Великого серба Николу Теслу некоторые нобелевские лауреаты называли патологическим вруном и лжеучёным: «Не может быть никаких лучей смерти!» Ну-ну. Сегодня весь мир пользуется его изобретениями и изучает наследие.

Давила «научная общественность» и русского гения Ивана Филимоненко в 50–60-х годах прошлого века. Как так, простой инженер-физик смеет крушить сложившиеся теории! Филимоненко занимался системами контроля и безопасности ядерных установок. И когда для межпланетных полётов стали предлагаться ядерные двигатели, он категорически воспротивился – опасно. Надо искать другие пути. Чем взбесил влиятельных физиков-ядерщиков. Его поддержали лишь реальные гении – ракетчик Сергей Королёв, маршал Георгий Жуков, физик Игорь Курчатов.

И Филимоненко нашёл техническое решение! В 1957 году Иван Степанович предложил способ получения энергии за счёт реакции холодного ядерного синтеза гелия из дейтерия. В 1962 году им был получен патент №717239/38 «Процессы и системы термоэмиссии», в котором описывается «тёплый» ядерный синтез при температуре 1000 градусов по Цельсию. По секретному постановлению Совета министров СССР и ЦК КПСС «отмобилизовано 80 предприятий и организаций» для работ по «тёплому синтезу». Но после смерти Курчатова исследования стали сокращать, а в 1968-м, после смерти Королёва, вообще прикрыли.

Но это ещё не конец. Спустя годы в подольском НПО «Луч» были воссозданы три термоэмиссионных установки мощностью по 12, 5 кВт каждая. Был построен «Топаз», безопасный и лёгкий ядерный реактор термоэмиссионного типа – будущее сердце для космических кораблей. Первый «Топаз» подняли в космос в 1988 году, под самый развал страны. А потом было предательство. С одобрения Б. Ельцина в США сначала отправился «Топаз», а потом ещё два опытных реактора Филимоненко.

Россию умом не понять, в неё можно только верить. Только поэтому у нас ещё существует целая плеяда учёных, которые не позволяют науке стагнировать. Правда, эти одиночки-учёные, по сути, вне закона, а их исследования стали уделом частных лиц. Благодаря им сохранились островки, где и сейчас занимаются проблемой холодного ядерного синтеза. Вопреки ФАНО, реформам РАН, разгрому академических институтов и Комиссии по лженауке.

Гастарбайтеры во власти

Кто-то скажет: «Зато мы делаем ракеты…» Делаем. Но унылые рейсы на орбиту для обеспечения интересов США – не в счёт. За МКС, как известно, заплатила Америка, и мы там – обслуживающий персонал. Высококвалифицированный, со своим инструментом, технологиями – но обслуживающий. Это на «Мире» и «Салютах» мы были хозяевами. Кто утопил «Мир»? Мы сами по требованию всемогущих американцев.

В 1996 году на заседании Конгресса США Генри Киссинджеру задали вопрос – какую долю промышленности России мы контролируем? Тогда у нас жировали французы, немцы, финны, отдельные сербы и итальянцы. Он предположил, что не более 12%. У конгрессменов возник вопрос: «А куда мы дели 106 миллиардов долларов? Ведь мы же развалили Советский Союз». И всего два года потребовалось, чтобы устроить дефолт.

После дефолта кто заведует активами России? В чьи бумаги, именно «бумаги», наш (а наш ли?) Центробанк вкладывает заработанные на природных богатствах страны средства? Инфраструктура промышленности завязана на непонятные и необоснованные решения, не поддающиеся никакой логике. Главное, чтобы титан западному авиапрому поставляли. А свободные валютные ресурсы вкладывали в ценные бумаги США.

Почему-то сырую нефть мы обязаны продавать через лондонскую биржу даже самим себе. А экспортировать продукты нефтепереработки не имеем права. Ещё при первом президенте Ельцине мы подписали такие капитулянтские соглашения. В том числе по авиации и космосу. Например, в гражданской авиации нам было позволено массово строить только небольшие региональные самолёты. В 1993-м «Боинг» «сказал как отрезал»: «Кроме региональных самолётов, вы ничего делать не будете». Точка. Где сертифицированный в России и Америке аэробус Ил-96М на 400 пассажиров с западной авионикой и двигателями? Его нет. По приказу Госдепа (с подачи «Боинга», естественно) движки и электронную начинку демонтировали и вернули в Штаты, самолёт не состоялся. На хрена «Боингу» реальный конкурент в сегменте среднемагистральных, дальнемагистральных и широкофюзеляжных авиалайнеров? Вот тут-то российскому авиапрому они и впарили «Сухой Суперджет 100». Ближайшая перспектива – МС-21.

Как вы думаете, позволят нам господа из Госдепа совершить собственную энергетическую революцию из своего научного задела? Вопрос риторический, упирается в политическую волю лидера. Замена интеллектуального развития на финансовое привело к тому, что многие фундаментальные поисковые направления остановлены. Остался Росатом, остались некоторые советские наработки в области авиации, которые эффективные менеджеры раздают направо и налево.

Проблема-то в нас самих, точнее, в доморощенных иразвращённыхвластью денег«гастарбайтерах». Они выкачивают деньги из России и отправляют их на Запад, резиденции там же строят, детей образовывают. Жизнь – там! Эти гастарбайтеры прочно прописались во власти, госкорпорациях, влиятельных бизнес-структурах. И активно мешаются под ногами у государственников и учёных.