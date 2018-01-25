Холоп (стих)
ХОЛОП
Лакейским духом заражённый,
Водой студёной окрещённый,
В неволе вздорной суеты,
Влачил свой век невежды ты…
Когда-то праздностью воспетый,
И безнадёжностью согретый,
Животной страстью окрылённый,
Глухой, слепой, опустошенный.
Вскормлённый в дикости надменной,
Побитый юностью смиренной,
Научен по законам жить,
И их хозяевам служить…
Своею косностью сраженный,
На равнодушье обреченный,
Под сладкий голос одобренья
Лишённый участи сомненья.
Державной властью наделённый,
Господской долей окроплённый,
Своим богатством скован был,
И по течению ты плыл…
В радужной неге одуренья,
И в атмосфере восхваленья,
В гордыне взбитый на убой,
Когда наступит срок такой.
Святослав Преображенский январь 2018