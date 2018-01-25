Холоп (стих)

ХОЛОП

Лакейским духом заражённый,

Водой студёной окрещённый,

В неволе вздорной суеты,

Влачил свой век невежды ты…

Когда-то праздностью воспетый,

И безнадёжностью согретый,

Животной страстью окрылённый,

Глухой, слепой, опустошенный.

Вскормлённый в дикости надменной,

Побитый юностью смиренной,

Научен по законам жить,

И их хозяевам служить…

Своею косностью сраженный,

На равнодушье обреченный,

Под сладкий голос одобренья

Лишённый участи сомненья.

Державной властью наделённый,

Господской долей окроплённый,

Своим богатством скован был,

И по течению ты плыл…

В радужной неге одуренья,

И в атмосфере восхваленья,

В гордыне взбитый на убой,

Когда наступит срок такой.

Святослав Преображенский январь 2018