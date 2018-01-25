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Высокие технологии Древних Цивилизаций!

11:40. 25 января 2018 Просмотров - 27 2 коммент. Опубликовал:

Если цивилизации прошлого использовали высокие технология, то память об этом должна была сохранится во множестве исторических, археологических, лингвистических и других источниках прошлого.

Данная видео-статья и создана для того чтобы представить зрителю те множественные свидетельства, из разных источникаов прошлого которые дошли до наших дней, и показывают нам многочисленные следы применения как компьютерной техники, так и других разнообразных машин и технологий которые использовали древние. Эти технологии были основаны на иных принципах недоступных для понимания нам сегодня. Но мы способны начать правильно понимать информацию из прошлого. Так например, священники – это работники энергетической сферы, добывающие и распространяющие свет. Отсюда же знать – свет, у них были приёмники света, чернь – жгли лучины, дрова, много копоти и так далее.

Насколько достоверны сведения из прошлого о Летающих и плавающих городах, использовании свободной энергии Земли, и машинах способных переносить человека на тысячи километров, на эти и другие вопросы ответит данная видео статья.

Все подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: www.kramola.info

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