Тренировать мозг на пенсии – необходимость

Проведя исследования пожилых людей в возрасте от 56 до 71 года, нейробиологи обнаружили, что после прохождения упражнений мозг участников эксперимента стал более энергоэффективным, то есть ему требовалось меньше усилий, чтобы выполнить поставленную задачу.

Для того чтобы отследить изменения в эффективности мозга, ученые изучили нейронную активность участников, разделив их на три группы: первая была контрольной, вторая выполняла физические упражнения, а третья — когнитивные задания, разработанные для них специалистами центра.

Эти задания включают упражнения на концентрацию внимания на самой важной информации и фильтрации менее актуальной; длительный синтез информации в повседневной жизни; и стимулирование творческого мышления для поиска новых интерпретаций, решений и перспектив. Курс был рассчитан на 12 недель. За это время участники из «физической» группы выполняли спортивные упражнения по 150 минут в неделю.

Измерив активность мозга участников с помощью функционального МРТ в начале, середине и конце выполнения ими тестов на скорость реакции мозга, исследователи выяснили, что группа, проходившая когнитивную тренировку, показала лучший результат в сочетании времени реакции и активности в лобной доли. Высокой скорости сопутствовала пониженная активность лобной доли, то есть на выполнение сложной задачи мозг тратил меньше усилий. Такой результат характерен обычно для молодежи.

Исследователи надеются провести более обширные клинические испытания, чтобы подтвердить полученные результаты, < ![CDATA[ ]]> пишет< ![CDATA[]]> EurekAlert.

Более того, учёные предупреждают: с выходом на пенсию функционал мозга начинает ослабевать быстрее

Работникам, предвкушающим приятную расслабленную жизнь пенсионера после долгих трудовых лет, следует задуматься.

Недавнее исследование показало, что работоспособность мозга быстро снижается после прекращения трудовой деятельности.

Проведённое в Британии исследование, вовлёкшее 3 тысячи 400 вышедших в отставку государственных служащих показало, что кратковременная память у прекративших работу ухудшается на 40 процентов быстрее.

По-видимому, отсутствие регулярной стимуляции оказывает сильное негативное влияние на когнитивные функции и ускоряет потерю памяти и развитие слабоумия.

Даже высокопоставленные государственные служащие, работа которых требовала значительных умственных усилий, отметили ухудшение работы мозга после увольнения. Таким образом, даже активная карьера не защитит от упадка когнитивных способностей, в случае прекращения активной умственной и физической деятельности. Также очень важно общение с людьми.

В другой недавней работе учёные Лондонского университета обследовали более 3 тысяч служащих в ходе долгосрочного проекта по наблюдению за состоянием здоровья «Whitehall II».

Участники проходили тестирование памяти на протяжении 30 лет, включая первые годы после отставки. При этом тестировалась вербальная память, способность к логическому мышлению и беглость речи. Результаты показали, что после прекращения работы вербальная память ухудшается на 38 процентов быстрее.