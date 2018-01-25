Технологии Будущего: в Томске разрабатывают нанокомпоненты для гибких гаджетов
Сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ) работают над усовершенствованием нанокомпонентов, которые позволят создавать гибкие дисплеи для гаджетов, гибкие оптические и вычислительные схемы и солнечные батареи. Об этом сегодня, 24 января, сообщает информационный портал «Русская планета».
Технология, над которой работают исследователи, позволяет определить возникающее при взаимодействии материалов локальное напряжение и даже определить их дефекты на наноуровне. Данные, которые будут получены по результатам научной работы, помогут усовершенствовать компоненты современной электроники сверхмалого размера – наноэлектроники, что ученые расценивают не иначе как технологиями завтрашнего дня.
«Чтобы создать полную линейку устройств, необходимых для электроники, нужны различные классы двумерных материалов, в том числе, полупроводников. Мы работали с одним из самых известных двумерных полупроводников – дисульфидом молибдена», – рассказал профессор кафедры лазерной и световой техники ТПУ Рауль Родригес.
Он отметил, что целью исследования является изучение напряжения, возникающего в этом материале на наноуровне, а также процессы его растяжения или сжимания в разных структурах.
Ученые в ходе эксперимента взяли золотые наночастицы — нанотреугольники, на которые сверху поместили два монослоя дисульфида молибдена, который из-за выпуклой формы нанотреугольника деформировался. В результате специалисты зафиксировали локальное напряжение величиной 1,4 процента.
Эксперимент был проведен с использованием уникальной технологии Tip-Enhanced Raman Spectroscopy (TERS), объединяющей методы оптической спектроскопии и атомно-силовой микроскопии.
Источник: www.kramola.info
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Какие нанотехнологии? Какие нанокомпоненты? О чём речь- не пойму.Я допускаю, что кто-то где-то чем-то похожим занимается, и даже весьма результативно. Но, если судить по разработке отечественной операционной системы (ОС), конкуренту американской WINDOWS, то результатов от работ по нано-чему-то-там ждать не просто долго, а по- настоящему долго. И ещё неизвестно где раньше оно появится у нас или у них, потому что неизвестно на чьи деньги люди работают. А по-поводу нашей ОС могу сказать, что ещё лет 5 (как- бы не соврать) назад на самом высшем уровне( выше уже некуда)было заявлено,что тестирование ОС заканчиваются и она вот-вот появится на рынке.
Это было сказано в начале осени, а срок указан- к концу года. И что? Ждём-с, до первой звезды.
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Томские вузы и НИИ- одни из лучших в научной деятельности России.
Молодцы! Сибирские ученые вносят огромный вклад в будущее нашей страны.
Желаю им дальнейших успехов и удачи.
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Технологии Будущего разрабатывают в Томске звучит как-то очень подозрительно особенно когда читаешь такие фразы “профессор кафедры лазерной и световой техники ТПУ Рауль Родригес “, “с использованием уникальной технологии Tip-Enhanced Raman Spectroscopy (TERS)”, а где здесь российское? Посмотрел информационный портал «Русская планета» больше ура-патриотов напоминает чем какие-то реалии.