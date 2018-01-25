Главная » Новые технологии

Технологии Будущего: в Томске разрабатывают нанокомпоненты для гибких гаджетов

15:30. 25 января 2018 Просмотров - 212 3 коммент. Опубликовал:

Сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ) работают над усовершенствованием нанокомпонентов, которые позволят создавать гибкие дисплеи для гаджетов, гибкие оптические и вычислительные схемы и солнечные батареи. Об этом сегодня, 24 января, сообщает информационный портал «Русская планета».

Технология, над которой работают исследователи, позволяет определить возникающее при взаимодействии материалов локальное напряжение и даже определить их дефекты на наноуровне. Данные, которые будут получены по результатам научной работы, помогут усовершенствовать компоненты современной электроники сверхмалого размера – наноэлектроники, что ученые расценивают не иначе как технологиями завтрашнего дня.

«Чтобы создать полную линейку устройств, необходимых для электроники, нужны различные классы двумерных материалов, в том числе, полупроводников. Мы работали с одним из самых известных двумерных полупроводников – дисульфидом молибдена», – рассказал профессор кафедры лазерной и световой техники ТПУ Рауль Родригес.

Он отметил, что целью исследования является изучение напряжения, возникающего в этом материале на наноуровне, а также процессы его растяжения или сжимания в разных структурах.

Ученые в ходе эксперимента взяли золотые наночастицы — нанотреугольники, на которые сверху поместили два монослоя дисульфида молибдена, который из-за выпуклой формы нанотреугольника деформировался. В результате специалисты зафиксировали локальное напряжение величиной 1,4 процента.

Эксперимент был проведен с использованием уникальной технологии Tip-Enhanced Raman Spectroscopy (TERS), объединяющей методы оптической спектроскопии и атомно-силовой микроскопии.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Враг зашёл с тыла. Часть III. Глобальное образование как форма сетевой войны
... развития обучающихся»[4]. Поскольку разрабатывали Стандарт профессиональные психологи, здесь..., они в новых технологиях, они в будущем». Соответственно с этим,...МИСиС» 5. Национальный исследовательский Томский государственный университет 6. Национальный ...
«Ликвидация»: судьба российского образования. Четверикова О. Н.
... интеллектуальных ресурсов. Стратегические цели разрабатываются в недрах так называемой ...развития образования МШУ Сколково и Томского государственный университет (ТГУ). ... наше ближайшее будущее следующим образом.+ Внедрение новых технологий ведет к ...
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Часть 1)
...статьи и мысли-заготовки будущих статей: Смотрим что... Необходимы мастера, владеющие технологиями литья. За примерами далеко...сопоставления фактов усердного участия Томского полка в подавлении «...пор рудники больше не разрабатывались. Сопоставив масштабы войны...
Сказки деда Семёна: смерть Александра Македонского и Западная пагода Прародины
...количество дров для костров будущих караванов. Караваны, которые... забальзамировали именно по технологии, о которой рассказывал...разговор зашёл о старинных Томских захоронениях. Локтюшин рассказал ...выбрали в Египте, а разрабатывали (по официальной версии)...
гРУСтная история: Русские изобретатели и первооткрыватели
... природы Южного Урала, томский губернатор. Был сыном ... русский химик, автор технологии получения синтетического каучука из ...Николая Михайловича Боголюбова. Мать будущего учёного, Ольга Николаевна,... до 1986 года. Разрабатывались методы пересадки печени, ...
Несколько слов о В.В.Путине
... компаниям было дано право разрабатывать российские недра… И вдруг...вразрез с интересами народа. Технология простая: сначала Запад своими ...объявлена вне закона! В Томске над ней начался судебный... Дайте им надежду на будущее возрождение. В России тысячи...

3 коммент.»

  • 926 678
    росич 25 января 2018 в 16:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Какие нанотехнологии? Какие нанокомпоненты? О чём речь- не пойму.Я допускаю, что кто-то где-то чем-то похожим занимается, и даже весьма результативно. Но, если судить по разработке отечественной операционной системы (ОС), конкуренту американской WINDOWS, то результатов от работ по нано-чему-то-там ждать не просто долго, а по- настоящему долго. И ещё неизвестно где раньше оно появится у нас или у них, потому что неизвестно на чьи деньги люди работают. А по-поводу нашей ОС могу сказать, что ещё лет 5 (как- бы не соврать) назад на самом высшем уровне( выше уже некуда)было заявлено,что тестирование ОС заканчиваются и она вот-вот появится на рынке.
    Это было сказано в начале осени, а срок указан- к концу года. И что? Ждём-с, до первой звезды.

    Ответить
  • 4397 3795
    Руса 25 января 2018 в 18:47 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Томские вузы и НИИ- одни из лучших в научной деятельности России.
    Молодцы! Сибирские ученые вносят огромный вклад в будущее нашей страны.
    Желаю им дальнейших успехов и удачи.

    Ответить
  • 531 315
    Dml Ldm 25 января 2018 в 19:02 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Технологии Будущего разрабатывают в Томске звучит как-то очень подозрительно особенно когда читаешь такие фразы “профессор кафедры лазерной и световой техники ТПУ Рауль Родригес “, “с использованием уникальной технологии Tip-Enhanced Raman Spectroscopy (TERS)”, а где здесь российское? Посмотрел информационный портал «Русская планета» больше ура-патриотов напоминает чем какие-то реалии.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>