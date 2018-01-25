Технологии Будущего: в Томске разрабатывают нанокомпоненты для гибких гаджетов

Сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ) работают над усовершенствованием нанокомпонентов, которые позволят создавать гибкие дисплеи для гаджетов, гибкие оптические и вычислительные схемы и солнечные батареи. Об этом сегодня, 24 января, сообщает информационный портал «Русская планета».

Технология, над которой работают исследователи, позволяет определить возникающее при взаимодействии материалов локальное напряжение и даже определить их дефекты на наноуровне. Данные, которые будут получены по результатам научной работы, помогут усовершенствовать компоненты современной электроники сверхмалого размера – наноэлектроники, что ученые расценивают не иначе как технологиями завтрашнего дня.

«Чтобы создать полную линейку устройств, необходимых для электроники, нужны различные классы двумерных материалов, в том числе, полупроводников. Мы работали с одним из самых известных двумерных полупроводников – дисульфидом молибдена», – рассказал профессор кафедры лазерной и световой техники ТПУ Рауль Родригес.

Он отметил, что целью исследования является изучение напряжения, возникающего в этом материале на наноуровне, а также процессы его растяжения или сжимания в разных структурах.

Ученые в ходе эксперимента взяли золотые наночастицы — нанотреугольники, на которые сверху поместили два монослоя дисульфида молибдена, который из-за выпуклой формы нанотреугольника деформировался. В результате специалисты зафиксировали локальное напряжение величиной 1,4 процента.

Эксперимент был проведен с использованием уникальной технологии Tip-Enhanced Raman Spectroscopy (TERS), объединяющей методы оптической спектроскопии и атомно-силовой микроскопии.