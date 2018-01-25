Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к полетам с авиационными средствами поражения нового поколения. Об этом рассказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов в интервью, опубликованном в издаваемом ТАСС журнале "Военно-техническое сотрудничество".

"Работа идет напряженно. Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полетам, думаю, что в недалеком будущем увидим и результат", - сказал Обносов, отвечая на вопрос о ходе реализации программы создания авиационных средств поражения для истребителя пятого поколения Су-57.

По его словам, протоколы информационного взаимодействия почти со всеми типами оружия согласованы. "Не за горами и основные работы - пуски. Это касается и изделий "Радуги", и изделий "Вымпела", и изделий головной площадки в Королеве", - добавил гендиректор КТРВ.

[ Су-57 (ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщалось ранее, 5 декабря он совершил первый полет с новым двигателем. Сейчас на нем стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа".

В августе 2017 года стало известно, что ПАК ФА получил серийное название (индекс) Су-57. Опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска.

Установочная партия, как сообщал ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин.

Также крылатая ракета воздушного базирования BRAHMOS-A может быть адаптирована для российских самолетов Су-34 и Су-35, рассказал Борис Обносов.

Ракету BRAHMOS-A адаптируют под Су-34 и Су-35

"У ракеты BRAHMOS-A хороший экспортный потенциал, хорошие внутренние заказы. Не исключаю того, что и российские Вооруженные силы обратят на нее внимание, так как ее можно адаптировать под Су-34 и Су-35", - сказал он