Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 января 2018

Тьерри Мейсан. О действиях США на севере Сирии

Бретт Макгерк

За заявлениями и следующими за ними опровержениями администрации Трампа о военных операциях на севере Сирии кроется много недомолвок. Как это ни парадоксально, но Турция приходит на помощь Соединённым Штатам и помогает исправлять «ошибки» американских военачальников. Опровержение госсекретарём Рексом Тиллерсоном 17 января заявления командующего Центкома генерала Джозефа Вотела от 23 декабря и пресс-секретаря международной коалиции полковника Томаса Виаля от 13 января вызвало замешательство. Оно не удовлетворило и Турцию, которая после оповещения 10 января Поверенного в делах Филиппа Коснетта и подготовки начиная с 13 января военной операции в Африне и Манбидже, приступила к её реализации 20 января. Вопреки своим заявлениям и опровержениям, решение США не предусматривает создание на севере Сирии суверенного и независимого государства. На самом деле это французский проект, а США намерены создать непризнанное государство типа сомалийского Пунтленда или иракского Курдистана. Последняя структура абсолютно независимая и, несмотря на Конституцию Ирака, не признаёт законы Ирака, частью которого она является. И она имеет за рубежом даже собственные посольства. Пограничные силы безопасности (Syrian Border Security Force) официально должны включать 30000 человек, среди которых половина – бывшие члены Сирийских демократических сил (Democratic Syrian Forces). Все боевики в течение трёх недель должны быть подвергнуты анкетированию и снятию биометрических данных. 230 кадетов уже прошли эту процедуру. Другая половина фактически будет сформирована из 15000 бывших джихадистов из ИГИЛ, которых из врагов превратят в друзья. Напомним, что спецпредставитель президента Трампа при международной коалиции юрист Макгерк вместе с Джоном Негропонте и полковником Джеймсом Стиллом принимал участие в преобразовании Исламского государства в Ираке в ДАИШ и проведении совещания по подготовке вторжения 27 мая 2014 г. иракских джихадистов в Амман. А после создания в Ираке ДАИШ, он приступил к формированию международной коалиции по борьбе … против ДАИШ. Однако, будучи прилежным учеником, он согласился служить президенту Трампу по ликвидации джихадистской организации, которую он сам же и создал, а сегодня некоторых боевиков из этой организации он пытается использовать в других целях. 18 августа прошлого года Макгерк в дружеской обстановке встретился с руководителями ДАИШ, хотя официально США грозились уничтожить эту террористическую организацию. Проект создания Пограничных сил безопасности свидетельствует о том, насколько искренними являются боевики YPG, исповедующие социальный анархизм Мюррея Букчина, но способные без зазрения совести создавать под руководством США единые подразделения совместно с убийцами из ДАИШ. Вопреки ожиданиям, наступление турок на Африн, а в скором времени, возможно, и на Мамбидж, 18 и 19 января было одобрено российским командованием, которое было уведомлено номером 2 режима и главой Национальной разведывательной организации (Milli İstihbarat Teşkilatı) Хаканом Фиданом, специально приехавшим по этому поводу в Москву. После этого последовал немедленный отвод российских войск из зоны боевых действий. Одновременно Турция письменно уведомила о своей операции и Сирию, хотя Дамаск уверяет, что никаких уведомлений не получал. Президент Аль-Ассад не может вступить в конфронтацию с США по поводу использования джихадистов, но он предоставил решение этого вопроса Турции, являющейся членом НАТО. Президент Трамп не был информирован о плане Вотела-Макгерка. Министр обороны Джеймс Мэттис подтвердил своим подчинённым инструкции Белого дома в отношении джихадистов. Тем не менее, Вотел и Макгерк остаются по-прежнему на своих местах. Тьерри Мейсан Перевод

Эдуард Феоктистов Источник

Al-Watan (Сирия) http://www.voltairenet.org/article199452.html

К оглавлению | Источник: pravosudija.net

Турецкая палка

И еще на тему переговоров курдов с Дамаском и позиции России. http://perevodika.ru/articles/1197564.html – цинкPS. И для иллюстрации неоднородности курдов. Власти Иракского Курдистана вчера запретили проведение митинга в поддержку Африна в Дохуке.Проходит это на фоне переговоров иракских курдов с иракским правительством, где курды изъявили готовность жить по иракской конституции.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная – Минобороны РФ

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Ракета с территории Африна попала в мечеть в Килисе

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Жители Африна скрываются от бомбардировок в подземных пещерах

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Трамп призвал Эрдогана «ограничить» операцию в Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана ограничить военную операцию в сирийском Африне, говорится в сообщении Белого дома. «Он (американский президент — прим.ред.) призвал Турцию к деэскалации, ограничению военной операции и избеганию жертв среди мирного населения», — говорится в опубликованном сообщении. Кроме того, Трамп призвал Эрдогана принять все необходимые меры, чтобы избежать возможного столкновения между американскими и турецкими силами в Сирии. Турецкие военные на прошлой неделе приступили к операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне, которых Анкара считает террористическими и которых поддерживает Вашингтон. Сирийские власти осудили действия турецких военных в Африне. В Дамаске отметили, что регион является неотъемлемой частью Сирии. Россия, в свою очередь, призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Читайте также: ВАЖНО: Боевики применили химоружие против Армии Сирии — кадры из Идлиба (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Оливковая ветвь. День пятый

Коротко по турецкой операции в Африне, которая сегодня затронула Манбидж.1. Пятый день сухопутной операции не принес туркам и подконтрольным им боевикам ССА существенного прогресса в Африне. Добившись первоначального вклинивания в курдскую территорию, "зеленая" пехота увязла в позиционных боях за малозначимые поселки и высоты, а эффект авиаударов и артиллерийского огня если и сказывается, то пока недостаточно (можно ожидать скорее накопительного эффекта, которые уже не раз проявлялся в бомбардировочных кампаниях ВКС РФ). Текущая позиционная война в горах более выгодна YPG, так как позволяет затянуть сопротивление, хотя с точки зрения потерь она также весьма затратна для YPG, как впрочем и для ССА.. Если турки хотят повысить темпы развития своих операций в Африне им очевидно придется задействовать более крупные силы турецкой армии, а не полагаться только на "зеленое" мясо завязшее в локальных боестолкновениях с пехотой YPG. Отмечается, что необходимость поставок ГСМ для нужд операции "Оливковая ветвь" уже привела к тому, что сократились поставки ГСМ в Идлиб, а на северный фронт переброшены дополнительные силы боевиков. По каким-то причинам турки продолжают долбить оборону курдов в горах, не проявляя заметной инициативы на более выгодных с точки зрения применения бронетехники направлениях.2. Стороны продолжают наносить ущерб и гражданскому населению – турки бомбардируют Африн и ряд других населенных пунктов, курды обстреливают приграничные турецкие города. С обеих сторон есть убитые и раненые среди гражданских. Широко разрекламированное перебазирование систем ПВО на границу с Африном пока что не позволяет прекратить обстрел турецких городов. Выглядит так, что турки были не совсем готовы к такой банальной и прямолинейной ответке. С одной стороны это конечно позволяет турецкой пропаганде обосновывать дальнейшие операции, но при затягивании этих обстрелов, это поставит под удар имидж вооруженных сил, которые не могут при подавляющем техническом превосходстве прекратить обстрелы турецких городов (разительная разница с Израилем, где атаки кустарными ракетами не так уж часто приводят к реальному ущербу).3. Сегодня появилась странная информация, что в результате турецких авиаударов погибло 2 американских военных советника. Но по одним данным это произошло в Африне, а по другим – в Манбидже. Ни Турция, ни США официально эту информацию не подтверждали. Но что главное – турецкая авиация начала бомбить курдские позиции к западу от Манбиджа, в чисто американской зоне влияния, которая находилась под защитой США. Турция подчеркнуто проигнорировала гарантии США данные YPG. Военный совет Манбиджа официально подтвердил факт ударов турецкой авиации. Пентагон пока отмалчиваются. Выглядит так, что Эрдоган демонстрирует США, что их гарантии курдам Анкара не считает существенными и можно бомбить территории, где расположены американские военные. Фигурально, Эрдоган пробует Трампа на слабо, ставя Вашингтон перед выбором – либо в очередной раз сдать курдов, либо пойти на обострение с союзником по НАТО ради курдов, чего Вашингтон также стремится избежать.4. На послание Трампа, где Белый Дом заявил о том, что "Оливковая ветвь" подорвет мирный процесс в Сирии, Эрдоган традиционно заявил, что Турция борется с терроризмом и уничтожает террористические элементы. Турецкая пресса по этому поводу продолжает захлебываться в антитеррористическом угаре. Непосредственные исполнители более разговорчивы и проговаривают реальные цели турецкого руководства. Один из главарей подконтрольной Турции ССА заявил, что они через неделю захватят Манбидж (для чего уже сосредоточено более 10 000 боевиков) и если понадобится, будут воевать с США, которые поддерживают террористов. (какая ирония). При этом заместитель начальника Генштаба ССА заявил, что даже Манбидж не является конечной целью, а амбиции турецких прокси распространяются на Хасаке, Таль-Абьяд и еще целый ряд городов на границе.Впрочем, американский контингент по-прежнему дислоцирован в районе Манбиджа, а базы в Рожаве сворачивать пока не собираются.. Само собой, если развитие "Оливковой ветви" приведет к обострению конфликта Турции и США, это был бы чудесный вариант. Интересно, обсуждался ли вопрос Манбиджа на встрече Герасимова и Акара в Москве?5. На дипломатическом уровне у Турции в целом все нормально, легкое дипломатическое осуждениее вряд ли повлияет на Эрдогана. Протесты курдов в Европе представляет скорее проблему для самой Европы нежели для Турции, которая к ним не особо чувствительна. Особенно умилили немцы, которые заявили, что они никак не могут повлиять на использование Турцией немецких танков "Леопард-2" для операции в Африне. Это так напомнило оправдания Белого Дома, когда иракская армия и шиитские формирования закрывали проект Иракского Курдистана на американских "Абрамсах", по поводу чего так пузырился Джон Маккейн – "Оружие свободы используют для угнетения, куда катится этот чертов мир".6. Касательно переговоров YPG c Асадом, то командование YPG официально отвергло идею передачи Африна под контроль войск Асада. Это снимает с Дамаска и Москвы всякую ответственность за то, что там будет происходить дальше, так как они могут заявлять, что курдам предлагали мирный вариант гарантирующий их от нападения Эрдогана и они сами от него отказались. Вместе с тем, некоторые сирийские источники указывают, что пока часть руководства YPG занимает жесткую позицию по отношению к Асаду, определенные курдские круги ищут компромиссные варианты и переговоры продолжаются (отсюда и утечки в прессу). Возможно, по мере развития турецкой операции и выявления гибкости позиции Вашингтона в деле защиты курдов, ситуация тут может измениться, но пока не похоже, что Россия и Сирия будут слишком мешать Эрдогану приводить курдов в чувство и дергать Вашингтон за усы, так как усиление конфликта Турции и США автоматически подталкивает Эрдогана к усилению сотрудничества с Россией и Ираном, которые не оставляют попыток помирить Эрдогана и Асада ради общих интересов.В целом, как бы операция Эрдогана не закончилась, она существенно изменит конфигурацию конфликта в Северной Сирии.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирия: Военные США убиты авиаударом ВВС Турции

Авиаудары ВВС Турции убили двоих американских военных советников в Сирии. Сирийские медиа сообщили, что в районе курдского анклава Африн в результате авиаудара турецкой военной авиации погибли два военных советника из США. Пентагон пока никак не отреагировал на эту информацию. После этого в Белом Доме рассказали, что состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, где обсуждалась ситуация в Сирии. Дональд Трамп заявил, что обеспокоен эскалацией насилия в Африне и призвал турецкого коллегу ограничить действия вооруженных сил в этом регионе. Ранее сообщалось, что в лагере спецназа США и Великобритании в Сирии прогремели мощные взрывы, много убитых и раненых. Анкара продолжает военную операцию против Сил народной самообороны YPG на севере провинции Алеппо. В ходе спецоперации «Оливковая ветвь» с субботы 20 января турецкие войска, авиация и протурецкие боевики пытаются зачистить кантон Африн. Читайте также: Турция начинает большую войну в Сирии, или Курдский цейтнот

К оглавлению | Источник: rusvesna.su