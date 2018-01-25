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Последний шанс Путина. Апгрейд человека

15:38. 25 января 2018 Просмотров - 515 8 коммент. Опубликовал:

Есть ли у Путина черты настоящего пассионария?

Есть ли у Путина черты настоящего пассионария? Какие задачи он не решил за почти два десятка лет во власти? Зачем ему ещё один президентский срок, если он умеет править через подставных лиц? Возможен ли для него вариант Дэн Сяопина? Сколько процентов наберёт Грудинин, если выборы будут честными? Какие ещё перспективные фигуры есть в российском политикуме? Почему в России неизбежна смена элиты? В студии “День-ТВ” политолог Александр Севастьянов.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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8 коммент.»

  • 1 0
    АнтиОборотень 25 января 2018 в 17:29 Ссылка Пометить
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    У В. Путина НЕТ шансов.

    Все базары, связанные с В. Путиным – ведут на один адрес:

    Новости футбола в Санкт-Петербурге, Новости ФК Зенит, ФК Русь, ФК Петротрест, ФК Питер

    http://football-spb.ru/forum/

    В. Высоцкий: как верёвочка не вейся, а совьёшься ты – в петлю…

    По одной Причине: всё и вся, к кому/чему прикасается В. Путин – оказывается в ПОМОЙКЕ и в ******, как и само В. Путин, естественно.

    К примеру, В. Высоцкий – уже. По всеобще известному и всеобще доступному адресу: *УТИЛЬ*В. Высоцкий о цензуре – ЯПлакалъ

    http://www.yaplakal.com/forum35/topic1729733.html

    Такой В. Путин, такому же ********** и ЗАСРАТОМУ выше крыши, НАРОДЦУ-ОБОРОТНЮ-ХОЛУЮ-УРОДЦУ-МОРОДЁРУ-Бесу БЫВШЕЙ РФ и 2018 г. – и НУЖЕН, конечно.

    НОВАЯ Россия и 2018 г.

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  • 8773 3409
    юстас 25 января 2018 в 17:35 Ссылка Пометить
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    В 1999 году Путин принял Россию, без преувеличения, разорванной в клочья. В стране действовало несколько (если не ошибаюсь, то пять) соглашений о разделе продукции, позволявших западным корпорациям грабить недра России. Путин постепенно их отменил, а также обложил добычу природных ископаемых налогами, наполняющими государственный бюджет.

    Армия была в разобранном состоянии, и с огромным трудом противостояла достаточно немногочисленным “ичкерийским” инсургентам (не говоря уже об участии в более серьёзных конфликтах, что вообще было невозможно себе представить). Уже в 2008 году в результате проведённых реформ на разгром грузинской войсковой группировки, вооружённой по стандартам НАТО и тренированной американскими инструкторами, российской армии понадобилось всего трое суток.

    В 1999 году, по данным ООН, в России 82% населения находились за чертой бедности. В 2017 году – 13%. Но антиправительственная пропаганда майданного типа выставляет это снижение количества нищих не как достижение, а как “вообще не было бедных, а злобный Путин взял и сделал”.

    Путин вернул русским гордость за свою страну.
    В девяностые, при Ельцине, высшее руководство страны пресмыкалось перед Западом. Заняло полностью подчинённую позицию, предало Югославию/Сербию, выпрашивало кредиты у МВФ и слепо выполняло всех их инструкции (что привело к дефолту 1998 года), сдало все возможные рынки, связи и геополитические интересы страны.
    Путин долго, тщательно и последовательно (к тому же незаметно, чтобы не задавили, пока Россия не прокачалась) наращивал мускулы – финансовые, военные, управленческие, кадровые, дипломатические, промышленные и так далее. И постепенно начинал вести всё более независимую политику, пока внезапно (для запада) не оказалось, что мы уже полностью самостоятельны и никому не позволим диктовать нам условия и приказы.

    Естественно, что после этого все прозападные шестёрки и шавки люто ненавидят Путина – он мешает им компрадорить. И западные элиты ненавидят Путина – он мешает им грабить Россию. И поэтому миллиарды долларов тратятся на то, чтобы разорвать этот тандем Путина и народа, который в подавляющем большинстве его поддерживает.

    Сейчас целая куча различных клоунов от политики называет себя “народными лидерами”, не пользуясь даже мизерной поддержкой народа (большинство даже не знает об их существовании). И на сегодняшний день в России есть только один по-настоящему народный лидер – Владимир Владимирович Путин.

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      Dml Ldm юстас 25 января 2018 в 19:07 Ссылка Пометить
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      Путин это президент – олигархов.
      Путин это президент – коррупции.
      Путин это президент – воров.
      Путин это президент – капитализма.
      Путин и Путинские олигархи это открытый гроб для большинства русского народа.
      Скажем Путискому режиму, нет.
      Вставайте люди, идите на выборы, голосуйте за Павла Николаевича Грудинина?

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  • 1 0
    АнтиОборотень 25 января 2018 в 18:09 Ссылка Пометить
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    Любому ХОЛУЮ В. Путина – ПОЛОЖЕНО ОБОЖЕСТВЛЯТЬ В. Путина, по-любому, всегда и везде.

    А по давно всеобще известному и всеобще доступному ФАКТУ в натуре ( НЕОПРОВЕРЖИМОМУ ), В. Путин – НЕ президент РФ с 2017 г. и НЕ кандидат в президенты РФ 2018 г.

    Подробности, вести и продолжения, в частности – и по адресу:

    http://football-spb.ru/forum/

    и не только там, конечно.

    НОВАЯ Россия и 2018 г.

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  • 19881 12507
    Серый 25 января 2018 в 18:10 Ссылка Пометить
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    Дешёвая пропаганда.
    Сердюкова кто поставил на пост Министра Обороны ? У нас до сих пор в ВКС нехватка пилотов , примерно 30 %. Т.е. в случае конфликта треть самолётов останутся на земле, т.к. на них просто некому летать.
    Кудрина во власть кто снова позвал ?
    В 2015 была разгромлена Академия Петра Великого., готовящая офицеров РВСН. Путину об этом докладывали (до разгрома). Чтобы восстановить, требуется 8-10 лет. Разгромлена для освобождения и освоения земли под коммерческое строительство….
    Стратегическое мышление …однако…

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  • 2 -1
    АнтиОборотень 25 января 2018 в 18:27 Ссылка Пометить
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    Дешёвый, бабский базар к дешёвой пропаганде: ни слова о ГЛАВНОМ.

    А ГЛАВНОЕ в том, что все, любое и каждое, кто в погонах, и в БЫВШЕЙ РФ, и 2018 г. – Оборотни и МНОГО ХУЖЕ того.

    Доказано, естественно и разумеется, само собой.

    Кому это понадобится и когда – пойдут и возьмут, в частности, и по адресу:

    http://football-spb.ru/forum/

    и без базара, и не только там, ясный перец.

    А пока – НЕ пойдут: будут и ещё все выжидать, и надеяться, что может само рассосётся…

    НОВАЯ Россия и 2018 г.

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  • 1538 1091
    София 25 января 2018 в 18:41 Ссылка Пометить
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    Не приемлю засилие и разграбление инородцами и иноверцами Русской Земли!

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  • 8123 6291
    Ъ 25 января 2018 в 18:59 Ссылка Пометить
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    Господи…дежа вю. Подобное литье воды я слышал все выборы до этого(причем у ЕР подходы такие же) .Посмотрите какую страну взял после Ельцина,но сколько еще нужно сделать…А весь мир теперь нас боиться….Нас уважают(будущая олимпиада-яркий пример повального уважения и страха)…Есть недоработки,но посмотрите что творилось в 90-е,а теперь машины во дворах и пробки.Последний шанс Путина-это начало боевых действий в 3-ей Мировой Войне.Остальное для юстасов.
    Разве в этом выступлении есть аналитика…”Говорить много-моя работа,а работать я люблю”.Борода…Лысина.Умный человек.Самому думать не нужно…Проверять слова умного лысого бородатого человека-это утомительно.

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