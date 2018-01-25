Последний шанс Путина. Апгрейд человека

Концептуал СМИ Есть ли у Путина черты настоящего пассионария?

Есть ли у Путина черты настоящего пассионария? Какие задачи он не решил за почти два десятка лет во власти? Зачем ему ещё один президентский срок, если он умеет править через подставных лиц? Возможен ли для него вариант Дэн Сяопина? Сколько процентов наберёт Грудинин, если выборы будут честными? Какие ещё перспективные фигуры есть в российском политикуме? Почему в России неизбежна смена элиты? В студии “День-ТВ” политолог Александр Севастьянов.

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