Минц Евгений: Влияние музыки на сознание человека

Каждый день нашей жизни пронизан разными звуками, и частью этой глобальной полифонии является музыка.



Давно было замечено влияние музыки на духовный мир человека, кроме того, музыка является одним из самых мощных средств общения.



Она оказывает на человека огромное влияние, действуя на психику, эмоции, душу и тело.

Известно, что музыка разной тональности может приводить человека в различные состояния, такие как, возбуждение и страх, а также пробуждать инстинкты разрушения и агрессии. В медицине есть такое направление, как музыкотерапия, с помощью которой происходит лечение людей. Это красивая музыка.

Но есть и обратная сторона.

Это музыка, которую нам преподносят средства массового „зомбирования“.

Любая современная рок- и поп-музыка содержит тяжёлые ритмы, заимствованные из ритуалов африканских вуду.

Ритмы такой музыки содержат программный продукт, который позволяет внедрять в мозг человека чужие мысли.

Поэтому слова песни, хотим ли мы этого или нет, запечатываются в подсознании слушателей.

Во всех направлениях рок – музыки (электронная музыка, тоже часть рока) существуют медленные и тихие тоны, переходящие в быстрые и громкие, то есть происходит единство гармоничных знаков музыкального произведения.

Переход начинается плавно и именно тогда, когда это нужно, так же иногда появляются в музыке при переходе некоторые слова. Слушая тихие, медленные тона организм расслабляется до гипнотического состояния и в этот момент человеку можно внушить что угодно, даже полную утрату памяти. После темп переходит в более ритмичный, на который накладываются скрытые команды, они воспринимаются как указания к действию. В результате, люди теряют контроль над собой и выполняют любые команды.

Вот что высказал по этому поводу известный музыкальный продюсер и исследователь музыки Микки Харт:

"Музыка владеет нами, это как будто бы действительно кто-то другой вошёл не только в ваше тело, но и в ваши намерения, владея вами."



"Я обнаружил невероятное воздействие музыки, не только на души человека, но и на тело, особенно перкусии (барабанной музыке)".



"Это было первое знакомство с материнскими ритмами Западной Африки, которые позже видоизменились в моей традиции, став рок-н-роллом."



"Всё что я знал, это то, что каждый раз, когда я играл эту музыку на вечеринках, это место изменялось."



"Это было, как будто ритм барабанов взывал к чему-то, в этих гладких, космополитических, спящих телах."



"Это была сила, которую я не мог игнорировать".

Быстрее такое воздействие будет на человека, у которого снижен уровень самовосприятия – это люди подросткового периода, так как у них идёт формирование внутреннего мира и в этот период очень важно наблюдать за кругом общения своего ребенка и его увлечениями.

Именно в подростковый период происходит формирование сознания, а через него и нравственности, как высшей и самой ответственной функции интеллекта. С помощью музыки армиями подростков легко управлять, формировать их мировоззрение, навязывать самые низменные вкусы.

А положив на музыку слова, молодежи попросту можно внушать любые команды. Через популярный мотивчик, распеваемый со всех сцен и экранов каким-нибудь развязным поп-идолом, в неокрепшие, еще развивающиеся мозги легко вложить установки о том, как это круто и балдежно принимать наркотики, какой это кайф для настоящих парней и девушек пить и курить, а беспорядочный секс, наподобие собачьего в каждой подворотне всякий раз с новым партнером - это вот и есть настоящая свобода.

Появление рок-музыки в 1950-х вызвало поистине психическую травму среди целого поколения, повальную вспышку самоубийств.

Начало рок-экспансии привело к наркоэпидемии. Под подавляющий людскую природу визг гитар, людям, которые всемирно владеют и управляют музыкальной индустрией, удалось внедрить в цивилизацию разпущенность, вседозволенность и содомитский разврат в упаковке пресловутой "сексуальной революции".

Им удалось провернуть очередную революцию в одежде, жизненных привычках, интересах молодых людей в сотнях стран, разорвать связи между отцами и детьми, поссорить между собой целые поколения.

Следуя ложным девизам "хиппи", миллионы подростков бросили отчие дома и своих родителей, принялись вести скитальческий и воровской, наркотический и пьяный, развратный и подзаборный образ жизни.

Вождями хиппи были Герберт Маркузе и Джерри Рабин, оба масоны, открыто носили на груди масонские значки.

Один из них, Д.Рабин в книге "Делай!" по поводу растленного движения "хиппи" цинично откровенничал: "Мы смешали молодость, музыку, секс, наркотики и дух бунтарства с предательством, а такое сочетание трудно побить.“

Они же выбрали символом движения "хиппи" руну Чернобога, божества, которое ведет мир к абсолютному Хаосу.

Чернобог является дуальным божеством и всегда находится в паре с Белобогом.

Так же этот символ приписывают Богу-Шуту, Богу-Паяцу, который ведет вечную борьбы со стражем Порядка и постоянно нарушающий установленные границы.

Таким образом получается, что одной из значений этой руны и есть вызов определенному устою, традициям.

Но предводители этого движения 60-х - 70-х подменили его значение.

Этот символ до сегодняшних дней замаскированн под названием "peace"(=мир) и провозглашает пацифизм, абсолютное ненасилие. На самом деле, всё в выгоду врагов человечества. Так как пацифизм является нежеланием защищать от агрессоров, паразитов и прочих врагов свою честь, достоинство и независимость своего народа.

Джими Хендрикс - знаменитая рок-звезда 60-х годов, который по некоторым данным умер в 27-летнем возрасте от передозировки наркотиков и алкоголя, высказал о музыке следующие слова:

"Пути, посредством которых звук воздействует на человеческий организм, бесчисленны и неуловимы. Громкий звук, яркий свет сегодняшнего дня потрясающие инструменты внушения различного рода".



"Bы гипнотизируете людей, чтобы они вернулись к своему естественному состоянию, и когда вы коснётесь самого слабого места человека, вы можете проповедовать в его подсознание всё, что хотите."

Прежняя добрая старая, белая Америка откровенно не принимала песни и танцы завезенных рабов. Они хороши в Африке, как выражение эмоций диких племен, ведущих в джунглях примитивный образ жизни.

Люди, которые управляют обществом на планете, знают, что сталкивание разных культур приводит к мешанине в людских умах, разрушению моральных устоев.

Потому они широко открыли сцены и экраны черному искусству, которое абсолютно чуждо психотипу белого человека, несовместимо с ним на генетическом уровне.

И вот уже вслед за диктующей моду Америкой светловолосые мальчики и девочки по всему миру задергались в разнузданных обезьянних кривляниях, воздух дискотек наполнился воплями диких африканских зверей, белые города стали сотрясать какофонические ритмы боевых там-тамов. Из этого черного воя, первобытных трясок и грубых воплей и родились уродливые рок и твист, трясучие буги-вуги, "тяжелый рок" и "тяжелый металл", разрушающие душу и мозг.

Рок - направление оказывает резко отрицательное влияние не только на интеллект, психику, морально – этические качества подростков, но и на физическое здоровье.

М. Светлов в московской газете "Русь державная", №№17-18 1995 г., исследовал рок-музыку, как духовный наркотик и средство служения Сатане:

“Ритм, частота чередования света, нагромождение звуков - все направлено на разрушение человеческого существа, его насильного перелицовывания, на слом всех механизмов самозащиты, инстинкта самосохранения, нравственных устоев.



Ритм... приобретает наркотические свойства. Если он кратен, например, полутора ударам в секунду и сопровождается мощным давлением сверхнизких частот (15-30 герц), то способен вызвать у человека экстаз. При ритме же, равном двум ударам в секунду и на тех же частотах, слушающий впадает в танцевальный транс, который сродни наркотическому”.

М.Светлов: Музыка - это оружие.

Психолог и исследователь жизни Сталина Алексей Меняйлов, утверждает что гестаповцы на допросах злонамеренно подвергали допрашиваемых воздействием музыки. Таким способом вводили их в эмоциональное состояние, в котором человек быстрее впадает в неадекватность и предаёт. Так же остались сведения, что люди впавшие в эмоциональное состояние, затянув грустную песенку, шли смиренно на собственную казнь, вместо того, чтобы атаковать агрессора и возможно избежать лишения жизни.

Нельзя забывать и об эгрегоре, энергоинформационном поле, к которому мы подключаемся, когда слушаем песню какой нибудь размалеванной развратницы.

Концентрируясь на нём, мы подключаемся к эгрегору, который наполнен страстями и эмоциями животного бытия, а не человеческим разумом. Таким способом мы не только обмениваемся своей жизненной энергией со всеми адептами этого эгрегора, но и вкладываем туда свою энергию.

Это сродни тому, как вкладывать деньги в «трест, который лопнул». Подумайте сами, ничего хорошего в таком обмене тонких энергий не может быть. К тому же задайте себе вопрос: «понимаю ли я то, что слушаю?» Если я не знаю даже языка, зачем слушать такие песни?

Разрыв связей с семьёй, культурой и этикой приводит к тому, что подростки теряют чувство своей принадлежности к обществу, начинают зависеть от музыки, и она ими руководит, как хочет. Если человек увлекается этим, у него появляется невроз – ощущение пустоты собственной жизни. Жертвы этого состояния способны на что угодно. Эта опасность очень большая и она постоянно возрастает.

Музыка которую нам вливают в подсознание с телеканалов и радио – «антимузыка», так как не несёт в себе того духовного богатства, которое связано с этим видом искусства.

Она не только не воспитывает добро, любовь, дружбу - все те высокие чувства, которые ведут общество к прогрессу, а наоборот, порождает самые отрицательные чувства в человеке, разлагает его нравственность и отбрасывает его интеллектуальное развитие далеко назад.

Будьте всегда внимательны, что и когда вы слушаете. Даже где-то вдалеке играющая музыка действует на вас. Так же она действует, когда вы слушаете музыку занимаясь какими- нибудь другими делами, не обращая на неё внимания. Следует соблюдать чистоту не только на физическом уровне, но так же на психическом, эмоциональном и информационном.

Не засоряйте эфир и ваше подсознание абсолютно не нужной и пагубно действующей музыкой.

Обращайте внимание на то, что слушают ваши дети, не позвольте им попасть в сети нехорошего влияния современной рок- и поп-музыки. Неужели Вам хочется быть зомби, и чтобы Вами руководили? Заменяйте такую музыку музыкой тематической, народной, классической, в самом лучшем её исполнении.

За годы моей жизни я прослушал всевозможные стили и направления.

От панк-рока до тяжёлого металла.

От рэпа до электро и гоа.

Сегодня я могу смело подтвердить всё, что высказанно по поводу влияния музыки на сознание человека выше. Наш мир настолько переполнен информацией, которая ежедневно обрушивается лавиной на человека, находящегося в социуме, со всеми вытекающими последствиями, что мы уже давно забыли, что такое настоящая тишина.

Сейчас для меня моменты тишины являются дорогими моментами моей жизни. К сожалению, мне их часто не хватает.

На самом деле, никакую музыку нельзя сравнить с наслаждением, которое дарит прислушивание к тишине.

А если вы ещё не знаете, кто вы есть на самом деле, то только тишина может помочь разобраться в этом!

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Уважаемые потенциальные подписчики нового журнала!

Подошло время систематизировать свою информацию о музыке, для чего ВКонтакте создана группа "Музыка и СО-знание", предлагающая взглянуть на влияние музыки с позиции, выраженной А.Клюевым:

Материалы в группе будут предлагаться для свободного скачивания в виде мультимедийных книг.

Скачать Минц Евгений. Влияние музыки на сознание человека.pdf

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Приглашаю..

С уважением - В.Лычковский.