Криницын на понтах: попытка выдать ЧОП за ЧВК

Олег Криницин, руководитель рядового частного охранного предприятия, гордо именуемого им «компанией военного консалтинга «РСБ-групп», отметился очередным громким заявлением. Он заявил, что скоро частные военные компании станут важным инструментом для эффективного продвижения внешнеполитических интересов России. Фактически причислил свой ЧОП к ЧВК, отметив, что работают его охранники легитимно… и за пределами России. Мол, закон пока не разрешает у нас создавать ЧВК.

На вопрос журналиста о деятельности компании, Криницын ответил, что его сотрудники обеспечивают охрану судов в Индийском океане, оказывают услуги по обучению охранников, силовиков и военных иностранных государств, а также участвуют в наземных операциях, включающих в себя конвоирование и охрану физических лиц и имущества компаний. Упомянул также разминирование и инженерную разведку в странах Ближнего Востока. Вот такие умельцы на все руки. А что на самом деле? Какая ЧВК из ЧОПика?

С пафосом и амбициями у Криницына все в порядке, даже с избытком, аж через край собственная значимость перехлестывает. Достаточно взглянуть на сайт его охранной кампании, где «начальник охранников» рассуждает на тему «беззащитных овец», «сытых волков» и «умных, смелых, опытных и надежных овчарок». К последним, естественно, он себя и причисляет.

Правда, возникает резонный вопрос: а точно ли твои охранники «овчарки», Криницын? Какова суровая реальность?

Утверждения главы РСБ о том, что сотрудники ЧОПа выполняют задачи в зонах повышенного риска, в том числе в пиратских районах Атлантического и Индийского океанов, при этом, не воюя, а только защищаясь, весьма сомнительны. Следующая странность – специализация. Изначально им была создана в 2008 году фирма, нацеленная исключительно на оказание охранных услуг (ООО «ЧОП «Форпост»), переименованная позже в «РСБ-групп».

Прибыли она приносила маловато, известности – тоже. Криницын решил запустить рекламную кампанию в СМИ и в интернете, позиционируя себя как полноценную компанию военного консалтинга. Отмазка была почти идеальной при этом: мы работаем за рубежом, вот и фоточки! Посмотрите, как наши сотрудники экипированы, какое у нас современное вооружение, средства бронезащиты, тепловизоры и даже беспилотники.

Особый акцент был сделан на зарубежных офисах в Афганистане, Турции, в Шри-Ланке и на Кипре, о которых никто почему-то не знает. Слово Криницына против фактов? И ни одного упоминания о реальной операции, в которой его сотрудники участвовали и могут это подтвердить. Наоборот, Криницын создал себе репутацию шута…

Вполне предсказуемая ситуация: Криницын решил подзаработать, занимаясь самопиаром. Он настолько заигрался, что сам поверил в том, что является главой эффективной и состоявшейся ЧВК. На деле же его консалтинг и прочие «достижения» свелись к предоставлению платных услуг и продаже фирменных футболочек.

Всего 16 часов и любой «гражданский» без военного опыта пройдет курс «Морская безопасность. ПДСС» или тактическую подготовку для ведения боевых действий в условиях города «Городские джунгли». Цена вопроса: от 11.990 до 90.000 рублей. И «на выходе» он опять останется полным нулем…

Только и тут Криницыну не повезло. Отзывы тех, кто столкнулся с компанией «РСБ-групп», выставляют ее руководителя в глупом свете:

Добавим к этому и ворованные снимки. Да, становится совсем грустно... Так, пользователи паблика «Private Military companies» сообщали, что Криницын украл фотоснимки из отчетов новозеландской ЧВК NavSEC.

Лучше всего у главы РСБ получается футболки продавать…

Странная и смешная история о том, как Олег Криницын пытался выдать свой ЧОП за уважаемую компанию военного консалтинга, когда на деле «РСБ-групп» всего лишь захудалая конторка, мечтающая подняться до уровня военных профессионалов и хоть однажды принять участие в реальной зарубежной операции. Вот такая «недоЧВК» с охранниками из супермаркета.