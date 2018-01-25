Как ветеринар Самоделкин землю русскую защищает.

22 января президент страны В. Путин встретился с президентом РАН А. Сергеевым. Через сутки на официальном сайте академии об этом не было сказано ни слова. Но даже то, что показало государственное телевидение, выглядело весьма обнадёживающе. Сергеев, в частности, сказал: «Российская академия наук должна иметь задачу координации фундаментальных и поисковых исследований в плане обновления научно-технического задела». Путин слушал его внимательно и ответил: «Готов делать всё, чтобы так оно и было, чтобы вам помочь…»

ПРОСТО сердце радуется! Но, видно, рано. Продолжается омерзительная история с важнейшим академическим учреждением страны – Тимирязевской сельскохозяйственной академией. Её историю мы рассказывали очень подробно и даже летом 2016-го защитили академию от нынешнего вице-премьера-миллиардера Шувалова, когда его «комиссия» пыталась отобрать у академии пахотные земли под застройку. Мало, видно, чиновнику было земель в подмосковном Сколкове. Как оказалось, любитель редких собак и квартир в Лондоне не успокоился. Был изгнан ректор Тимирязевки академик РАН В. Баутин, который выступал резко против интриг, а на его место назначена и.о. ректора Г. Золина. В прошлом боевая подруга экс-губернатора, ныне министра сельского хозяйства Ткачёва. Им и назначена для погрома российской сельскохозяйственной науки.

А кто по закону может стать ректором Тимирязевки? Об этом говорит статья 5.21. устава академии: «Кандидатуры на должность ректора университета выдвигаются из числа высококвалифицированных научно-педагогических работников или специалистов, имеющих учёную степень и (или) учёное звание». Министр Ткачёв устава либо не читал, назначая свою знакомую, либо считает его бумагой для подтирания.

Посмотрим на биографию Золиной. В 1976 году она закончила неполную среднюю школу №25, после чего поступила в Усть-Лабинское педагогическое[end_short_text] училище. Получив диплом, устроилась учителем в родную школу. Затем училась на заочном отделении Майкопского пединститута и преподавала русский язык и литературу.

После Золина стала секретарём комсомольской организации колхоза «Россия» и в течение нескольких лет заведовала районным отделением Сбербанка. В 1999 году заняла пост замгендиректора по социальным вопросам «Агрокомплекса «Выселковский», совладельцы которого – отец и брат нынешнего министра Александра Ткачёва.

После была назначена советником губернатора Краснодарского края Ткачёва по СМИ. На этом посту лично координировала работу краевых СМИ, касающуюся освещения деятельности кубанской администрации. То есть «формировала положительный образ». Думаю, даже про массовое убийство в Кущёвке мы бы вряд ли узнали, не окажись там случайно корреспондент Первого канала.

Понятно, что нынешние медведевские чиновники – что Шувалов, что Ткачёв – смотрят сегодня на нашу страну как на поляну для «распила». Раньше «пилили» во Франции и в Лондоне, но сегодня из-за санкций это опасно. Вот и решили после первой неудачной попытки отобрать земли у Тимирязевки, сыграть «вдолгую»: изгнать тех, кто против, и поставить на руководство свою боевую подругу. Кто в теме, тот знает, что в том крае нынешним министром (тогда губернатором) Ткачёвым всё было закатано под асфальт. Так стоит ли удивляться, что сегодня «кущёвские понятия» переместились в Москву, в Тимирязевскую сельхозакадемию? Изгнаны учёные с мировыми именами. Спасибо, что не убиты. Но эту подлость, как оказалось, всё же одобряют некоторые руководители аграрных вузов страны.

Вот что они пишут в некоем открытом письме. Тимирязевская академия за последние 20 лет стала утрачивать лидирующие позиции. Бросалась в глаза устаревшая материально-техническая и исследовательская база.

Но сегодня она вновь заявила о себе как о лидере российского аграрного образования. По мнению авторов письма, это связано с деятельностью нового и.о. руководителя вуза Г. Золиной. Мол, она выступает как лоббист интересов всего аграрного образования. Но в соцсетях и СМИ о ней размещаются недостоверная информация и ложь.

В заключение группа руководителей вузов говорит, что поддерживает деятельность Г.Д. Золиной по возрождению былой славы главного аграрного вуза страны.

Кто же они по специализации – эти «руководители»? Очевидно – связанные с землёй и растениями, которые на этой земле надо выращивать? Это и семеноводство, и выведение новых сортов плодовых культур. Скандал-то как раз из-за земли. Из-за увольнения тех специалистов, которые знают о земле всё.

В числе подписавших письмо: вице-президент РАН И.М. Донник (ветеринар), ректоры ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству С.Н. Волков (землеустроитель), ФГБОУ ВО Орловский ГАУ – Т.И. Гуляева (бухгалтер), ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ – В.И. Трухачёв (ветеринар), ФГБОУ ВО Курская ГСХА – В.А. Семыкин (инженер-механик), ФГБОУ ВО НГСХА – А.Г. Самоделкин (ветеринар), ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА – А.М. Баусов (специалист по техсервису) и другие ректоры ведущих аграрных вузов России.

ДРУГИХ ректоров «ведущих» сельхозвузов страны насчитывается более пяти десятков. Есть среди них и настоящие аграрии, связанные с землёй. Но ни одна фамилия, кроме озвученных, нигде не указана. Настоящие специалисты по земле постеснялись подписать фиговый листок, восславляющий полностью профнепригодную, неграмотную в сельском хозяйстве специалистку по «работе» со СМИ. Её близости к министру испугались только ветеринары да бухгалтеры с механизаторами. Жалко их. Как они будут смотреть в глаза студентам, как будут ощущать за своей спиной презрительные взгляды… Этакие малюсенькие современные «лысенки», которые поддержали нарождающийся «филиал Кущёвки» в самом центре Мос­квы.

Кто-то скажет – чёрт с ней, с землёй! Пускай кустики и черенки новых сортов разводят где подальше. Но разве переселишь учёных? Того же изгнанного профессора А. Соловьёва, что проводил на опытном поле свои выходные, открыл лабораторию и сделал много чего ещё. И он такой не один. Разве поменяешь поле, опыты по селекции растений на котором идут больше ста лет, и таких полей во всём мире два-три?

А теперь самое важное. Как можно смотреть спокойно на то, как Минсельхоз уничтожает науку руками своих боевых подруг? Почему не вмешается президент В.В. Путин. Где его народные фронты и многочисленные помощники и доверенные лица?

Понятно, что для тех, кто подписал письмо, ближе и милее крутить хвосты коровам, заниматься их искусственным оплодотворением или считать себестоимость производства молока и мяса. Кто работает на земле, им безразличны. Их можно сожрать.

Вот какой стих написал на эту тему один известный бард .

«Не бывает идеальных ни народов и ни расы – в каждой группе населенья ну хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек все французы пидарасы. А корейцы – пидарасы с точки зрения собак.

С точки зрения троянцев пидарасы были греки, а троянцы – пидарасы с точки зрения коней.

Очень много пидарасов так и сгинуло навеки.

Но огромная их масса дожила до наших дней…» (18+)

Для справки. «Пидарас» – человек низких моральных ценностей и пониженной социальной ответственности.