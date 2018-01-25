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Как США помогают России. Игорь Солонько

18:32. 25 января 2018 Просмотров - 75 Один комментарий Опубликовал:

Санкции как инструмент стимулирования экономики

Доктор философских наук Игорь Солонько рассказывает о том, почему ограничительные меры в отношении России со стороны стран Запада помогут возродить нашу страну.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 17 -4
    АнтиОборотень 25 января 2018 в 19:02 Ссылка Пометить
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    Игорёк Солонько отвлекает от ГЛАВНОГО.

    Это – НЕ РУССКИЙ ( НЕ АнтиОборотень ) и вряд ли вообще философ, сразу.

    РУССКИЕ ( АнтиОборотни ) и БЫВШЕЙ РФ, и 2018 г. – зрят в корень ( в ГЛАВНОЕ ).

    К примеру и в частности, и по адресу: http://football-spb.ru/forum/

    и не только.

    НОВАЯ Россия и 2018 г.

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