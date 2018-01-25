Как США помогают России. Игорь Солонько
Санкции как инструмент стимулирования экономики
Доктор философских наук Игорь Солонько рассказывает о том, почему ограничительные меры в отношении России со стороны стран Запада помогут возродить нашу страну.
==========================================================================
Рекомендуем:
Феномен концептуальной власти, Солонько Игорь Викторович
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
Россия и Запад в глобальной истории. «Сад» растёт сам?.., Внутренний Предиктор СССР
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
Игорёк Солонько отвлекает от ГЛАВНОГО.
Это – НЕ РУССКИЙ ( НЕ АнтиОборотень ) и вряд ли вообще философ, сразу.
РУССКИЕ ( АнтиОборотни ) и БЫВШЕЙ РФ, и 2018 г. – зрят в корень ( в ГЛАВНОЕ ).
К примеру и в частности, и по адресу: http://football-spb.ru/forum/
и не только.
НОВАЯ Россия и 2018 г.