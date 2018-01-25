Как США помогают России. Игорь Солонько

Концептуал СМИ Санкции как инструмент стимулирования экономики

Доктор философских наук Игорь Солонько рассказывает о том, почему ограничительные меры в отношении России со стороны стран Запада помогут возродить нашу страну.



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