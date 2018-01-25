“Царские долги” пусть отдают наши монархисты – “князья да графья”
Евгений Спицын о долгах российской империи
Около 400 тысяч французов, которые являются держателями российских займов или потомками держателей, вдруг потребовали от России вернуть “царские долги” – ни много ни мало 30 млрд евро. А с учетом того, что в России монархические настроения начинают играть все громче, так, может, и долг решатся они отдать? Кто и что кому должен? Своим экспертным мнением с НаканунеТВ поделился историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын.
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Рекомендуем:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Вот примерно так должна разговаривать власть с Западом по любому вопросу:хоть по олимпиаде,хоть по санкциям, хоть по ВТО, хоть по Крыму или Донбассу, да по любому вообще.Тогда толк был бы.Но так как представить такую позицию от нынешних властей невозможно ( не то что трудно, а просто невозможно), то мы имеем то, что имеем и с Олимпиадой, и с санкциями, и в целом со страной.Дошли уже до ручки.
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Так он не с Западом разговаривал, по ушам проехал своим слушателям, как Жириновский.
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“…разговаривать власть с Западом…”-я написал вот это по отношению к нашей власти, а не к Е. Спицину. Долги требуют не у Спицина, а у власти-надеюсь это-то понятно? И я считаю, что именно такой должна быть позиция нашей власти, причём не только в этом, а во всех вопросах.
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82 % Ф. Р. С. составляет золото царской России, вот пусть там и попробуют взять!