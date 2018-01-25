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“Царские долги” пусть отдают наши монархисты – “князья да графья”

15:39. 25 января 2018 Просмотров - 354 4 коммент. Опубликовал:

Евгений Спицын о долгах российской империи

Около 400 тысяч французов, которые являются держателями российских займов или потомками держателей, вдруг потребовали от России вернуть “царские долги” – ни много ни мало 30 млрд евро. А с учетом того, что в России монархические настроения начинают играть все громче, так, может, и долг решатся они отдать? Кто и что кому должен? Своим экспертным мнением с НаканунеТВ поделился историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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4 коммент.»

  • 926 678
    росич 25 января 2018 в 16:15 Ссылка Пометить
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    Вот примерно так должна разговаривать власть с Западом по любому вопросу:хоть по олимпиаде,хоть по санкциям, хоть по ВТО, хоть по Крыму или Донбассу, да по любому вообще.Тогда толк был бы.Но так как представить такую позицию от нынешних властей невозможно ( не то что трудно, а просто невозможно), то мы имеем то, что имеем и с Олимпиадой, и с санкциями, и в целом со страной.Дошли уже до ручки.

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    • 258 116
      Павел росич 25 января 2018 в 16:34 Ссылка Пометить
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      Так он не с Западом разговаривал, по ушам проехал своим слушателям, как Жириновский.

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        росич Павел 25 января 2018 в 16:41 Ссылка Пометить
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        “…разговаривать власть с Западом…”-я написал вот это по отношению к нашей власти, а не к Е. Спицину. Долги требуют не у Спицина, а у власти-надеюсь это-то понятно? И я считаю, что именно такой должна быть позиция нашей власти, причём не только в этом, а во всех вопросах.

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  • 1536 1089
    София 25 января 2018 в 16:48 Ссылка Пометить
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    82 % Ф. Р. С. составляет золото царской России, вот пусть там и попробуют взять!

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