“Царские долги” пусть отдают наши монархисты – “князья да графья”

Концептуал СМИ Евгений Спицын о долгах российской империи

Около 400 тысяч французов, которые являются держателями российских займов или потомками держателей, вдруг потребовали от России вернуть “царские долги” – ни много ни мало 30 млрд евро. А с учетом того, что в России монархические настроения начинают играть все громче, так, может, и долг решатся они отдать? Кто и что кому должен? Своим экспертным мнением с НаканунеТВ поделился историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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