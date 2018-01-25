Артефакты истории. А.Кунгуров о часах Кулибина.

Одной из удивительных вещей, созданных известным русским изобретателем и механиком-самоучкой Иваном Кулибиным являются его знаменитые часы, которые по мнению ряда исследователей являются настоящим артефактом, противоречащим официальной версии истории. Одним из таких исследователей, обративших внимание на явное несоответствие уровня технологий прошлых веков официальной версии истории, является российский исследователь А.Кунгуров. Так, в частности, он обратил внимание на тот факт, что без наличия достаточно развитых технологий и индустриальной базы, создание подобных артефактов было бы невозможным.

Вот, например, что он конкретно говорит, про удивительные карманные часы яичной формы, созданные И.Кулибиным в 1767 году, как подарок императрице Екатерине II, уникальный механизм которых состоит из 477 деталей.:

“Если посмотреть на чертежи Кулибина, то они ничем не отличаются по своей сути от современных чертежей. А нам рассказывают, что Кулибин – это самоучка, который сам себя обучил, сам всему научился, а потом к приезду Екатерины II создал карманные часы, состоящие из более 400 деталей, которые играли тремя мелодиями.



Так вот, глядя на чертеж, сделанный Кулибиным, сразу возникает вопрос: это он в МГТУ им.Баумана учился или Массачусетском университете? Поскольку уровень его инженерной подготовки просто запредельный, т.е. перед нами явно классный специалист, делающий профессиональные расчеты и профессиональные чертежи. Я по своему опыту хочу сказать, что, когда я учился в военном училище, я чертил близко к “2″. Но мне поставили “5″, потому что я единственный с курса понимал “сопротивление материалов”. Понимал именно в плане того, что, как и почем взаимодействует и мог на любой вопрос дать ответ. И за это мне простили корявые мои руки и поставили отличную оценку.



Так вот, для того, чтобы чертить на уровне Кулибина, нужно хорошо знать начертательную геометрию, теоретическую механнику, прикладную механнику, детали машин, сопротивление материалов и т.д. Но научился нормально чертить я только в 35 лет, когда пытался получить второе высшее образование по специальности “автомобили и автомобильное хозяйство” и получил оценку “отлично”. Но в этот момент у меня уже было другое мировоззрение, мировосприятие и отношение к процессу. И вначале я изучил три толстых справочника, в которых рассказывалось о том, где и какая линия в какой последовательности рисуется.



К тому же в то время моей зарплаты хватало, чтобы купить хороший чертежный инструмент. Так вот, хороший нормальный чертежный инструмент и правильное отношение к исполнению чертежей – это тот залог успеха, который позволяет сделать правильный чертеж. Но для этого еще нужно иметь инженерное образование или “инженерное мышление”. А когда нам говорят, что это Кулибин сам себя обучил до уровня инженера, то это вызывает сомнение.

Но, давайте посмотрим на само изделие Кулибина. Я, например, насчитал у него 12-13 слоев сочленения различных механизмов, т.е. получается, что шестерни механизма часов размещены примерно в 13-14 плоскостях. Если для сравнения мы возьмем механическую коробку передач современного автомобиля, то окажется, что она по своему устройству намного проще, чем вот эти часы Кулибина, сделанные в 1767 году. Мало того, если вы внимательно посмотрите на часы, вы увидете что их корпус выточен на токарном станке и эти следы работы токарного станка видны однозначно. К тому же сам корпус собран с помощью маленьких болтиков явно промышленного изготовления”.

Но если в те времена были такие технологии. позволяющие создать явно серийное производство таких маленьких болтиков, шестеренок, корпуса и других деталей, то куда потом все они подевались? А.Кунгуров и ряд других исследователей указывают на некий катаклизм, который возможно явился следствием разрушительной войны, уничтожившей многие достижения той эпохи.



Конечно, среди современных исследователей нет четкого согласия в отношении точных дат этого катаклизма, уничтожившего многие известные с древности технологии и засыпавшего глиной и илом первые этажи древних городов, но несомненно сам его факт имел себе место и тому найдено уже множество доказательств сторонниками альтернативной истории, с которыми каждый может самостоятельно ознакомиться в сети. Для нас же важно другое – часы Кулибина – это еще одно доказательство фальсификации всей “официальной” истории, которую нам подают как якобы давно доказанную “истину в последней инстанции”.

Источник: nashaplaneta.su