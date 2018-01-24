В воинском Уставе изменилось название страны

https://news.mail.ru/politics/32313292/?from=newsapp

Путин изменил форму ответа на благодарность командира в армии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал перечень изменений в уставы Вооруженных Сил страны, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным в статью 58 Устава внутренней службы изменениям, если командир поздравляет военнослужащего или благодарит его в порядке службы, тот отвечает «Служу России».

Аналогичным образом, на благодарность командира или начальника военнослужащие, стоящие в строю, также отвечают словами «Служим России». В предыдущей редакции устава они должны были произносить «Служим Российской Федерации».