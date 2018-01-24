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В воинском Уставе изменилось название страны

11:07. 24 января 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

https://news.mail.ru/politics/32313292/?from=newsapp

Путин изменил форму ответа на благодарность командира в армии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал перечень изменений в уставы Вооруженных Сил страны, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным в статью 58 Устава внутренней службы изменениям, если командир поздравляет военнослужащего или благодарит его в порядке службы, тот отвечает «Служу России».

Аналогичным образом, на благодарность командира или начальника военнослужащие, стоящие в строю, также отвечают словами «Служим России». В предыдущей редакции устава они должны были произносить «Служим Российской Федерации».

Подписанный президентом документ также вносит изменения в Дисциплинарный устав и Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил.

 

Источник: pravosudija.net

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