В «Доме на Таганке»: Путин побывал в музее Владимира Высоцкого
Неподалеку от Театра на Таганке находится музей, посвященный советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому. Ознакомился с музейной экспозицией и Владимир Путин. В конце экскурсии глава государства признался, что в музее ему очень понравилось.
Директор музея – родной сын Высоцкого Никита. Вместе со своей матерью – супругой поэта Людмилой Абрамовой – он провел для президента экскурсию по музею. Были показаны афиши со спектаклей актера, фотографии, вещи поэта, а также видеозапись фрагмента с технической репетиции спектакля «Гамлет», в которой Высоцкий произнес известные всем слова: «быть или не быть»…
Экскурсия впечатлила российского президента, позволив окунуться на мгновение в мир любимого и в наши дни поэта. В советское время его песни заучивали наизусть, пластинки раскупали в мгновение ока, копируя в домашних условиях и распространяя среди поклонников самобытного таланта. Владимир Высоцкий как символ советской эпохи, культовая личность, кумир XX века.
Не обошли вниманием и кабинет Высоцкого. Поддержал с разрешения директора музея в руках рукописи с текстами песен «Охота на волков» и «Банька». Попал президент и на генеральную репетицию спектакля «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!». В спектакле задействованы выпускники Института культуры из молодежного экспериментального театра «Мастерская Николая Скорика».
Проделана объемная работа. Талантливая молодежь и без сомнения значительное событие в театральной жизни страны готовится. Путин оценил и сам музей, и талант молодых актеров. И это неудивительно. Президент оценивает роль российской молодежи в жизни страны как определяющую наше будущее. Ее нужно поддерживать по всем направлениям: в научно-образовательной сфере, сфере искусства и в общественно-политической жизни. Талантами не оскудеет Россия, но станет богаче в духовном и в материальном плане. И об этом никогда не стоит забывать…
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Он теперь из каждого утюга торчит. Такие вот в России выборы президента Путина.
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да много показушных вещей делает солидный человек,вероятно его пиарщики рисуют ему планы обьединения разных людей.Не очень красиво ,для меня Высоцкий не является чем-то особенным,для дворовой молодежи тех лет кумир.Легенда,что его увлечения наркотиками и выпивкой связаны с борьбой против душной атмосферы ,это легенды жидов.Был Даль,былГалич ,а раскрутили его.Ну уж если Солженицыну-предателю памятники ,то Высоцкому впору звезду .Пошлостью несет от этой демократии ,как и от 100% голосования в СССр,но тогда я помню это был просто праздничный день без злобы и противостояния.Сценарий написали ,он исполняет.Увы ,весь мир театр.
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Надо же,нашли кумира…пьянь и наркоман…любимец людишек из-подворотни…почему -то Асадова не возвеличивают,а ведь это истинный патриот и ЧЕЛОВЕК! Стыдобушка…как низко пала наша верхушка…
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https://topwar.ru/134053-chistoe-predatelstvo-rossiya-otkryto-finansiruet-armiyu-ssha.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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высоцкий – символ деградации. наркоман обыкновенный.