В «Доме на Таганке»: Путин побывал в музее Владимира Высоцкого

Неподалеку от Театра на Таганке находится музей, посвященный советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому. Ознакомился с музейной экспозицией и Владимир Путин. В конце экскурсии глава государства признался, что в музее ему очень понравилось.

Директор музея – родной сын Высоцкого Никита. Вместе со своей матерью – супругой поэта Людмилой Абрамовой – он провел для президента экскурсию по музею. Были показаны афиши со спектаклей актера, фотографии, вещи поэта, а также видеозапись фрагмента с технической репетиции спектакля «Гамлет», в которой Высоцкий произнес известные всем слова: «быть или не быть»…

Экскурсия впечатлила российского президента, позволив окунуться на мгновение в мир любимого и в наши дни поэта. В советское время его песни заучивали наизусть, пластинки раскупали в мгновение ока, копируя в домашних условиях и распространяя среди поклонников самобытного таланта. Владимир Высоцкий как символ советской эпохи, культовая личность, кумир XX века.

Не обошли вниманием и кабинет Высоцкого. Поддержал с разрешения директора музея в руках рукописи с текстами песен «Охота на волков» и «Банька». Попал президент и на генеральную репетицию спектакля «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!». В спектакле задействованы выпускники Института культуры из молодежного экспериментального театра «Мастерская Николая Скорика».

Проделана объемная работа. Талантливая молодежь и без сомнения значительное событие в театральной жизни страны готовится. Путин оценил и сам музей, и талант молодых актеров. И это неудивительно. Президент оценивает роль российской молодежи в жизни страны как определяющую наше будущее. Ее нужно поддерживать по всем направлениям: в научно-образовательной сфере, сфере искусства и в общественно-политической жизни. Талантами не оскудеет Россия, но станет богаче в духовном и в материальном плане. И об этом никогда не стоит забывать…