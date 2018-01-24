Олимпийский чемпион Алексей Ягудин про отстранение российских фигуристов от Олимпиады.

Ягудину не хватило цензурных выражений, чтобы высказать свое недовольство решением МОК. Ситуацию с недопуском ряда ведущих российских спортсменов до Олимпиады-2018 он назвал «полнейшим беспределом».

«Что за **** (ерунда — прим.), реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный ***** (абсурд — прим.)! А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики!», — заявил Ягудин.

Фигурист назвал чиновников МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) «тварями» и «мразями», ломающими жизнь «чистейшим спортсменам». «Разрывается сердце от новостей!», — добавил он.

Вот так мучительно приходит к людям понимание, что большой спорт это большая политика, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Далее идет грустная шутка про “принципы” де Кубертена.

Борис Рожин

Источник: voicesevas.ru