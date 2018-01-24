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Спорт вне политики?

11:58. 24 января 2018 Просмотров - 252 5 коммент. Опубликовал:

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин про отстранение российских фигуристов от Олимпиады.

Ягудину не хватило цензурных выражений, чтобы высказать свое недовольство решением МОК. Ситуацию с недопуском ряда ведущих российских спортсменов до Олимпиады-2018 он назвал «полнейшим беспределом».

«Что за **** (ерунда — прим.), реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный ***** (абсурд — прим.)! А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики!», — заявил Ягудин.

Фигурист назвал чиновников МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) «тварями» и «мразями», ломающими жизнь «чистейшим спортсменам». «Разрывается сердце от новостей!», — добавил он.

Вот так мучительно приходит к людям понимание, что большой спорт это большая политика, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Далее идет грустная шутка про “принципы” де Кубертена.

Борис Рожин

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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5 коммент.»

  • 5 1
    москва-400 24 января 2018 в 15:39 Ссылка Пометить
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    Мне эти спртсмны напоминают некоторых наших грждн что клеют на машинки свои всякие надписи:спасибо деду,можем повторить и далее по списку а как доходит до дела когда надо помочь ближнему или сказать НЕТ своему начальнику что посылает его зимой отключить эл-во многодетной матери эти чмошники одевают на себя белые одежды и делают всё что прикажут.чести нет у них не было у их родителей и не будет у их детей. А потом мы удивляемся откуда столько пид-роф.

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  • 4929 4053
    Ирбис 24 января 2018 в 17:10 Ссылка Пометить
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    Ну да патриотизм это только для солдат и офицеров! это они должны умирать за родину мать нашу. Когда у чиновников и депутатов дети живут за рубежом и имеют там немалое имущество и деньги, всё становится на свои места. Поездка туда спортсменов равносильно, тому что бы шестая рота и другие ВДВ за предложенные деньги басаевцев отошли бы в сторону, ведь жизнь одна. Это вам неучастие в олимпиаде или нет это ваша единственная жизнь! Вот Александр Прохоренко то же хотел большой и счастливой жизни, но не предал честь и достоинство русского офицера. Только мало его кто помнит уже в России и многих других героев. Вот такова жизнь, одни за родину умирают. а другие ей торгуют.

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  • 693 622
    Дана 24 января 2018 в 17:20 Ссылка Пометить
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    А что сейчас-то выражаться?! Меня эта сверхнаивность, что сродни глупости, даже не удивляет. Ещё совсем недавно, когда стало известно об отстранении Российской команды от участия в Олимпиаде, понимающие и сопереживающие своему отечеству люди говорили, что нельзя ехать, что в данной ситуации бойкот Олимпиады с отказом от уплаты всех штрафов будет единственным правильным решением, и это решение ГОСУДАРСТВА на государственном уровне должен был озвучить САМ ПРЕЗИДЕНТ, причём сняты с должностей должны быть все чиновники,ответственные за подобную ситуацию.
    Но, к сожалению, людям со здравым смыслом везде затыкали рот, что на этом сайте, что на других, да и, по-крайней мере, у меня на работе присутствовал у многих противоположное мнение: дескать, это -единственный шанс у спортсменов, они всю жизнь идут, да нам без разницы под флагом и с гимном или без, да мы всё равно всем покажем, да…ну, и так далее. А кто их пустит, тех, которые, хоть что-то могут показать?! Да никто! Да и тех, которые хоть что-то покажут, им всё равно ничего не дадут, но ещё и этих обвинят в допинге! Люди, неужели вы так глупы, что верите, что ваш злейший враг, который ныне одержал над вами победу, даст вам шанс?! Если вы так думаете, то вы не просто глупы, а уже имеете полностью деградацию мозговой деятельности.

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    • 4929 4053
      Ирбис Дана 24 января 2018 в 17:35 Ссылка Пометить
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      ” у меня на работе присутствовал у многих противоположное мнение: дескать, это -единственный шанс у спортсменов, они всю жизнь идут, да нам без разницы под флагом и с гимном или без, да мы всё равно всем покажем, да…ну, и так далее.” Вот в этом и есть деградация общества! Если человеку всё равно какой флаг и какой гимн, то ему всё равно какое государство и за чем ему за него умирать. Пойдёт служить оккупантам и будет прислуживать и будет доносить на бывших друзей и сослуживцев, в истории всё это уже проходили. Все уря патриоты в случае чего всегда становились предателями своей страны.

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  • 712 451
    Михаил 24 января 2018 в 18:12 Ссылка Пометить
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    Ребята-тупоголовые спортсмены, до которых с первого раза не доходит! Вам сразу дали понять, что вы не та серая масса, которую можно допускать до олимпиады! И те дебилы, которые скандировали о том, что олимпиада вне политики и ехать надо, просто от своего тупоумия остались в круглых дураках!!! Пока ещё не куплены билеты пошлите на … это бестолковое зрелище для тупоголовых! Сегодня спорт, где правят бал политиканы и деньги – олицетворяет дешёвое зрелище, на которое не только смотреть не хочется, думать о нём не хочется! Все здравомыслящие люди давно уже современный спорт, где на первом месте стоит бабло воспринимают как некое шоу, за которым стоит пустота! Нет у вас ни чести не достоинства, вытирают о вас ноги разные ублюдки, на потеху всему миру! А вам по барабану, у вас ведь одна жизнь (высказывание идиотки в квадрате!). А Родина?! А Родина – это потом! Главное бабки! Ведь у спортсмена одна жизнь…

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