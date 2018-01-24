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По заслугам: памятник российским добровольцам в Сирии

11:47. 24 января 2018 Просмотров - 551 Один комментарий Опубликовал:

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Вчера Telegram-канал WarJournal опубликовал фотографию памятника российским добровольцам, установленного в Сирии. Это событие не обошли своим вниманием и т.н. «расследователи» из CIT. На памятнике они разглядели «вагнеровский крест», которым награждали бойцов «ЧВК Вагнера» за взятие Пальмиры. 

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Установка памятника российским добровольцам может удивить только тех, кто не способен оценить и осознать тот вклад, что внесли вагнеровцы в дело ликвидации террористов ИГИЛ на территории Сирии и в целом в борьбу против международного терроризма. Благодаря бойцам из ЧВК «Вагнера» сирийская армия в разы сократила потери личного состава в ходе проведенных спецопераций, направленных против боевиков ИГИЛ.

Также были сокращены временные периоды, затрачиваемые на достижение локальных целей. Всему это способствовало стратегическое мышление и тактическое предвидение вагнеровцев, их высокий уровень боевой подготовки, способность принимать правильные решения и планировать боевые операции, а также самоотдача и мужество, проявленные в ходе ведения военных действий. Воинскую доблесть российских добровольцев, их личный героизм, неоднократно отмечали и пользователи социальных сетей.

Необходимо понимать, что на плечи бойцов ЧВК «Вагнера» «легла» не только разведывательная деятельность в тылу противника, но, в первую очередь, ведение боевых действий на передовой. Они первыми штурмовали позиции ИГ. За ними следовали сирийские военные. Результатом подобного взаимодействия стало кардинальное изменение геополитической обстановки на территории САР. Так, в 2017 году произошел коренной перелом военно-политической ситуации в республике. Западная коалиция и т.н. «умеренная оппозиция» были поставлены перед фактом: только мирное урегулирование и никакого иностранного вмешательства в суверенные дела Сирии.

С этим не поспоришь. Вагнеровцы до сих пор остаются на сирийской территории: «до последнего террориста». Экстремисты не получат и шанса на возрождение. Им есть чего бояться. Боевые операции, в которых принимали участие добровольцы ЧВК «Вагнера», несомненно, будут отмечены в хрониках сирийской войны: освобождение Пальмиры, Ракки и Алеппо, зачистка «Акербатского котла» и деблокада Дейр-эз-Зора. Ликвидация последних оплотов ИГИЛ в городах Абу-Кемаль и Маядин.

В числе последних можно отметить сражения вагнеровцев в провинциях Идлиб и Хама, когда были зачищены от террористов около трех десятков селений и городов, и возвращение под контроль Дамаска военного аэродрома Абу-Духур, являющегося три года назад плацдармом армии САР в этом регионе. Именно стремительное наступление вагнеровцев на позиции боевиков позволило добиться успеха при проведении данных спецопераций.

Они до сих пор являются движущей силой антитеррористических операций армии САР. Не жалея своей жизни ради установления мира на этой многострадальной земле и защиты России от угрозы международного терроризма, вагнеровцы вступают в бой с экстремистами, помогают местным жителям, участвуя также в гуманитарных операциях (снятие водной блокады Дамаска в 2017 году).

Немаловажное значение имеет и тот факт, что вооружение и военная техника вагнеровцев позволяет им в полной мере реализовать свой боевой потенциал. Даже танк Т-72 находится в их распоряжении, не то, что новейшее стрелковое оружие, гранаты и т.п. Да, трудно переоценить значение того вклада в победу над ИГИЛ, который был внесен этими мужественными людьми в Сирии. Первые в бою, первые в разведке, первые на защите своей родины на дальних рубежах.

Их ноша тяжела, но им по плечам. Неудивительно, что благодарные сирийцы установили памятник российским добровольцам, отдавшим свои жизни ради шанса для Сирии вернуться к мирной жизни. Этот монумент всегда будет напоминать о той роли, что сыграли вагнеровцы в войне с ИГИЛ в Сирии.

Метки: памятник, сирия, ЧВК
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