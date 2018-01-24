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Пайкин вложился в покупку ЛДПР: «ручная партия» для бизнесмена?

21:38. 24 января 2018 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал:

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В Тюменской области владельцу строительной фирмы был вынесен приговор по делу о совершении коррупционного правонарушения с назначением штрафа в размере полумиллиона рублей. Как установила прокуратура, администрация Ишимского муниципального района проводила аукцион для капитального ремонта здания Клепиковской школы. Тогда победил владелец фирмы ООО «ТехноСтрой», давший взятки владельцам других строительных фирм за отказ от участия в аукционе. Этакий передел «заказов» на рынке

Муниципальный контракт достался победителю, пустившему в ход подкуп участников строительного рынка. Новость, честно говоря, не нова, так как прецеденты в России уже имеются. Так, в Северной столице строительная компания Fort Group еще в 2014 году спорила за лидерство с компанией Лидер Групп. Компании делили между собой многофункциональный комплекс возле станции метро «Электросила»: кто же станет владельцем?

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Кто стал победителем, итак, ясно. В наши дни у владельца ФортГрупп Бориса Пайкина появились уже и новые рычаги давления на конкурентов в Петербурге: представители партии ЛДПР играют в его пользу в ЗакСе. Так, миллиардеру не угодил строящийся в Купчино океанариум и Олег Капитанов, депутат от ЛДПР, заявил, что необходимо запретить его строительство. А ведь причина всему страх Пайкина, что его торговый центр близ океанариума потеряет часть прибыли…

Получается, что бизнесмен решил финансовые трудности в питерской ячейке партии ЛДПР и теперь «однопартийцы» отрабатывают полученную услугу? Отличная идея для толстосума – приручить одну из крупнейших российских партий, заставив ее работать на пользу себе. Опять же неплохо сработал депутат Капитанов и тогда, когда на митинге обманутых дольщиков «топил» против компании «Лидер Групп» и других строительных компаний, пытаясь, по сути, дискредитировать основного конкурента ФортГрупп.

На другом митинге дольщиков, организованном ячейкой ЛДПР в Северной столице 4 ноября, принимал личное участие и сам Борис Пайкин со своим племянников и невесткой. К слову, они тоже вступили в партию ЛДПР. Так партийный марионетке Пайкина прикрыли очередной митинг против его конкурентов на строительном рынке Петербурга.

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Идея не нова, конечно же, но Пайкин умудрился ее реанимировать и поставить себе на службу целую партию, причем и на региональном, и на федеральном уровне. Спонсор ЛДПР удачно вложился, планируя продавить через Госдуму свои бизнес-интересы и сомнительные схемки.

Депутатский мандат ему в этом пригодился. Вопрос лишь в том: зачем избирателями и в целом россиянам депутат-бизнесмен, думающий не о том, как жизнь народа улучшить, а о росте прибыли своих компаний и завоевании рынков уже на уровне страны. Аппетиты Пайкина растут день ото дня…

Метки: лдпр
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Один комментарий»

  • 4239 3509
    александр 24 января 2018 в 22:03 Ссылка Пометить
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    В думской фракции клоуна Жириновского есть депутаты 21 года отроду которых оплачивают вот такие олигархи. Уж слишком молод депутатский корпус клоуна. От того дружно и голосуют за антинародные законы.

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