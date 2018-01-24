Отключил автообновление Windows 10? В тюрьму!

С чем может быть связано такое жесткое требование и ответственность вплоть до уголовной за отказ от загрузки обновлений Windows-а? Несомненно, что это не из-за заботы о благе пользователей. Мировое правительство, контролирующее Microsoft, имеет сугубо свои антихристовы интересы. Оно грузит в наши компьютеры те программы и "закладки", которые позволяют ему не только контролировать все действия пользователей и собирать на них полное досье, но и ВЛИЯТЬ на них посредством компьютерной техники и технологий. Имеющий разум, да разумеет!

Операционная система Windows 10 имеет множество различных функций и возможностей, разобраться в которых порой бывает очень сложно. Однако пользователи этой ОС отмечают, что одним из ее главных недостатков является принудительная загрузка всех обновлений и их последующая установка на компьютер.

Не помогает даже ручная настройка. Если функцию отключить, то при следующей перезагрузке компьютера она снова включится, обновления продолжат загружаться на внутренний накопитель, а затем автоматически устанавливаться. Это очень многим не нравится. Но у Microsoft свой взгляд на этот счет.



Один пользователь Windows 10 из России решил поинтересоваться на официальном форуме Microsoft о том, как ему полностью отключить функцию «Автоматическое обновление». Дело в том, что человек использует накопитель малой емкости (32 ГБ), и большая часть его объема уже занята файлами операционной системы. Один из официальных модераторов сообщества ответил, что делать это категорически нельзя, поскольку из-за этого Microsoft может подать на пользователя (легального пользователя) в суд.

Модератор под ником Grand_Ross ответил, что отключение функции автоматического обновления в операционной системе Windows 10 является прямым нарушением сразу двух российских законов – статей 1229 и 1235 Федерального Закона 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации». Сотрудник Microsoft сообщил, что принудительный отказ от автообновлений квалифицируется Законодательством РФ как незаконное использование программного обеспечения и, следовательно, может нести за собой вполне конкретные юридические последствия.





Другими словами, компания Microsoft может засудить абсолютно любого пользователя операционной системы Windows 10 в России за отключение функции автообновления. Сотрудник компании сообщил, что за данное нарушение можно понести не только административную, но и уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. Речь идет о статье 146 «Нарушение авторских и смежных прав» Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет и штраф до 1 миллиона рублей.





Другой модератор поддержал своего коллегу и предоставил дополнительную информацию, в которой уточнил, что при начале использования Windows 10 пользователь автоматически соглашается с лицензионным соглашением, в одном из пунктов которого четко указано следующее: «Принимая условия настоящего соглашения, вы даете согласие на получение автоматических обновлений такого типа без каких-либо дополнительных уведомлений».

Таким образом отключение функции автообновления категорически запрещено, а все те, кто сделают это вопреки тому, что написано в лицензионном соглашении, тут же станут нарушителями сразу двух российских законов. Официальный представитель Microsoft добавил, что единственный способ отказаться от получения автообновлений – перестать использовать Windows 10.

http://3rm.info/main/70187-zri-v-koren-otklyuchil-avtoobnovlenie-windows-10-v-tyurmu.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru