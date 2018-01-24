ORIGA (Ольга Яковлева) – самая японская из всех русских

Она – известная в Японии эстрадная певица и исполнительница саундтреков к культовым аниме ("Призрак в доспехах" в их числе).



Ей посвящена статья в Википедии и несколько интернет-сайтов. Между тем, ее малая родина – поселок Коченево Новосибирской области, а альма-матер – новосибирское музыкальное училище.



Ее зовут Ольга Яковлева, а японским меломанам она известна как Орига (ORIGA).

Жизнь Ольги связана с музыкой еще с пятилетнего возраста – именно во столько лет будущую "звезду Востока" отдали в коченевскую музыкальную школу. После окончания школы Ольга переезжает в Новосибирск и поступает в музыкальное училище.

Она сочиняет музыку для студенческих мюзиклов, пишет песни для собственного репертуара, записывает их на студии, участвует во всевозможных конкурсах исполнителей.

В 1991 году, когда учеба в училище осталась позади, судьба сводит Ольгу с профессором Саппоровского университета господином Канэко, прибывшем в Новосибирск в поисках русской певицы для выступления на частном концерте.

Прослушав несколько песен Ольги, профессор Канэко был пленен чистотой и нежностью ее голоса. Через пару месяцев Ольга впервые выехала в Японию.

После выступления на вечеринке в Саппоро Ольге одно за другим посыпались предложения: сначала от друга профессора, потом от устроителей нескольких фестивалей… Пошла, что называется, цепная реакция.

Сибирским самородком стали интересоваться японские журналисты. На такой ажиотаж вокруг Яковлевой не могли не обратить своего внимания продюсеры. Зимой 1992 года, после очередного выступления Ольге предложили записать ее собственный мини-альбом, на что она без долгих раздумий согласилась.

Когда Ольга работала над этим пробным альбомом, с ней связался представитель одного из крупнейших японских продюсерских центров "Road&Sky Group". В итоге Яковлева заключила контракт с этой компанией. Это стало поворотным этапом в карьере девушки из Коченево. Началась серьезная работа над имиджем, репертуаром.

Так Ольга Витальевна Яковлева стала Оригой. По большому счету это даже не псевдоним, а всего лишь имя "Ольга" на японский манер.

25 мая 1994 года выходит первый альбом Ориги, который так и назвали Origa.

Одну из композиций альбома использовала в своей рекламе фирма "Тошиба".

Это было лишь началом большого пути.

К середине девяностых Орига – уже популярная в Японии исполнительница, участвующая в совместных проектах со звездами первой величины этой страны.

В своих проектах она поет только на русском, пробуждая в потомках самураев интерес к нашему языку и культуре. Ее четвертый альбом "Вечность" добился небывалой для русскоязычных альбомов популярности в Стране восходящего солнца, а римейк старой советской песни "Полюшко-поле" стал вступительной песней в японском сериале.

Origa Полюшко-поле

Отдельно стоит отметить работу Ориги в аниме-проектах. Любители этого направления, вероятно, смотрели такие мультсериалы, как "Фантастические дети" или "Призрак в доспехах", и при этом не подозревают, что некоторые саундтреки к ним исполняет уроженка Сибири.

Интересно, что главная героиня "Призрака в доспехах" Мотоко Кусанаги была нарисована с Ориги. Их визуальное сходство нельзя не заметить.

На сегодняшний день у Ольги Яковлевой вышло семь альбомов (сейчас она работает над восьмым), два мини-альбома, несколько синглов и "Сборник лучшего". Но Ольгу интересуют не только музыкальные проекты. Совместно со своей подругой она организовала альтернативную школу "Росинка" для детей русских эмигрантов. Впервые в Японии российские дети получили возможность заниматься в обстановке полноценного группового урока.

Что касается личной жизни – и здесь Ольге повезло. Она замужем за иранским бизнесменом, их сыну 10 лет.

Какова певица Орига в обычной жизни? Рассказывает сокурсница Ольги Елена Забарская.

— С Ольгой мы до сих пор поддерживаем связь, хотя и окончили училище почти двадцать лет назад. Когда она изредка вырывается в Новосибирск, мы с ней обязательно встречаемся. Последний раз мы виделись несколько лет назад: Ольга тогда давала концерт в одном из ночных клубов нашего города. Но в первую очередь в свои поездки на малую родину она навещает свою маму и сестер, которые до сих пор живут в Коченево.

Оля выделялась своей непосредственностью. Однажды у нас занятие было по сольфеджио, и преподавательница сказала: "Переворачиваемся", имея в виду "Переворачиваем страницу в учебнике". Ольга же, поняв эту команду буквально, стала разворачиваться на стуле. Всех это тогда очень насмешило. Еще вспоминается, что в одном из наших самодеятельных мюзиклов она исполняла роль фермера Василия – главного героя. "Ария Василия, колхозного фермера, и Коровы" из этого мюзикла тогда имела грандиозный успех. На всех вечеринках, даже после занятий подходили студенты с других потоков и просили исполнить "Арию…" прямо в коридоре училища. Вообще, Оля всегда была милой, веселой, компанейской и отзывчивой. В общем, она просто классная!

Корреспонденту MORS'а удалось связаться с Оригой по интернету:

— В чем, как вы думаете, залог вашего успеха? Может, один из его факторов – интерес японского народа к русской душе?

— Мой продюсер любит повторять такую фразу: "Ольга – самая японская из всего японского". Многие после общения со мной говорят: "Если бы мы верили в переселение душ, то могли бы утверждать, что в прошлой жизни ты была японкой". Я, конечно, улыбаюсь в ответ, но это может навести на мысль, что у меня уже не "русская душа"...

Одновременно с этим, несомненно, в моей музыке присутствует русское начало, его тоже все чувствуют.

Я стопроцентная оптимистка, всегда шучу, легка на подъем – мне присущи истинно русские качества. То есть, получается, что во мне такая дикая смесь двух культур, которые я приняла как одну. И еще одна особенность – я никогда не лгу.

Уверена, что именно это – главное: в моей музыке и текстах предельная искренность, и это помогает мне найти путь к сердцам слушателей.

Александр Матвеев, специально для MORS'а (2009)

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В Японии скончалась певица российского происхождения Орига

ТОКИО, 18 января 2015. /Корр. ТАСС Ярослав Макаров/. Певица российского происхождения Орига (Ольга Яковлева) скончалась в субботу в одной из токийских клиник в возрасте 44 лет. Информацию об этом корр ТАСС подтвердил один из музыкантов, с которым исполнительница сотрудничала в последнее время.

"Да, ее не стало прошлой ночью", - сообщил собеседник агентства, который выпускает музыку под псевдонимом Pasha Star. Причины смерти певицы не сообщаются.

Ольга Яковлева родилась в 1970 году в поселке Коченево Новосибирской области и в 1990 году закончила Новосибирский музыкальный колледж. В 1994 году она переехала в Японию и взяла сценический псевдоним Орига - так по-японски звучит ее имя.

Незаурядные вокальные данные, лирика на русском и японском языке, а также сочетание народных мотивов и электронной музыки в ее творчестве позволили певице завоевать популярность среди японских меломанов.

Многие японцы признаются, что начали изучать русский язык после того, как услышали песни Ориги.

За более чем 20-летнюю карьеру исполнительница выпустила девять студийных альбомов и три сингла. Самыми известными работами Ориги стали песни Inner Universe и Rise, написанные для анимационного сериала "Призрак в доспехах: синдром одиночки" совместно с одним из самых успешных современных японских композиторов Ёко Канно.

Орига также была активным членом сообщества россиян, живущих в Японии. Певица, в частности, стала одной из основательниц школы русского языка в Токио, где обучаются дети от смешанных браков.

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