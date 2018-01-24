Новости Украины и Новороссии 24 января 2018

Украинский «Нафтогаз» не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража и платить «Газпрому» более $2 млрд.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что вопрос оплаты будет в подвешенном состоянии до окончательного разрешения спора. Все это время «Нафтогаз» будет накапливать штрафные пени, так как это выгоднее, чем привлекать кредиты для погашения долга.

«Процентная ставка, которую “Нафтогаз” должен выплачивать на эту сумму, является ниже, чем большинство наших кредитов, за исключением кредита ЕБРР и Всемирного банка. Во всех остальных украинских банках эта ставка выше», — сказал он.

Он также отметил, что «Нафтогазу» выгоднее «кредитоваться» в российском «Газпроме», чем в украинской банковской системе.

При этом проценты Киев планирует гасить в рамках взаимозачета, исходя из решения суда по второму спору, который касается транзита газа через Украину. Но решение по этому иску ожидается только в конце февраля, сумма неизвестна, так что «Нафтогазу» вполне возможно придется искать «живые» деньги.

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Мечты Коболева предполагают, что арбитраж присудит в пользу «Нафтогаза» $16 млрд, но это, конечно, нереально. Сумма будет значительно меньше, если вообще будет, так как пересмотр уже заключенных контрактов – очень редкое явление.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 22 декабря 2017 завершил разбирательство по спору по контракту купли-продажи газа в 2009-2019 годах, которое длилось с июня 2014 г. Спор был инициирован «Газпромом».

«Нафтогаз» должен выплатить российской компании сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,018 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года до даты осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. Кроме того, «Нафтогаз» с 2018 г. должен ежегодно отбирать и оплачивать до 5 млрд куб. м газа.