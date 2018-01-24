Новости Украины и Новороссии 24 января 2018
- 09:40 «Нафтогаз» не будет погашать долг: выгоднее платить штрафы России.
- 09:23 Английский историк возмущён запретом своей книги «Сталинград» на Украине.
- 08:54 Украинские выпускники больше не будут сдавать экзамен по русскому.
- 08:31 Порошенко и Волкер обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс.
- 07:08 Савченко хочет декоммунизировать Первомайск, Южноукраинск и Вознесенск.
- 02:28 Портнов, поpoxoбoты и ба-бax.
«Нафтогаз» не будет погашать долг: выгоднее платить штрафы России
Украинский «Нафтогаз» не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража и платить «Газпрому» более $2 млрд.
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что вопрос оплаты будет в подвешенном состоянии до окончательного разрешения спора. Все это время «Нафтогаз» будет накапливать штрафные пени, так как это выгоднее, чем привлекать кредиты для погашения долга.
«Процентная ставка, которую “Нафтогаз” должен выплачивать на эту сумму, является ниже, чем большинство наших кредитов, за исключением кредита ЕБРР и Всемирного банка. Во всех остальных украинских банках эта ставка выше», — сказал он.
Он также отметил, что «Нафтогазу» выгоднее «кредитоваться» в российском «Газпроме», чем в украинской банковской системе.
При этом проценты Киев планирует гасить в рамках взаимозачета, исходя из решения суда по второму спору, который касается транзита газа через Украину. Но решение по этому иску ожидается только в конце февраля, сумма неизвестна, так что «Нафтогазу» вполне возможно придется искать «живые» деньги.
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Мечты Коболева предполагают, что арбитраж присудит в пользу «Нафтогаза» $16 млрд, но это, конечно, нереально. Сумма будет значительно меньше, если вообще будет, так как пересмотр уже заключенных контрактов – очень редкое явление.
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 22 декабря 2017 завершил разбирательство по спору по контракту купли-продажи газа в 2009-2019 годах, которое длилось с июня 2014 г. Спор был инициирован «Газпромом».
«Нафтогаз» должен выплатить российской компании сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,018 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года до даты осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. Кроме того, «Нафтогаз» с 2018 г. должен ежегодно отбирать и оплачивать до 5 млрд куб. м газа.
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Английский историк возмущён запретом своей книги «Сталинград» на Украине
Английский военный историк сэр Энтони Бивор назвал «абсурдным» запрет его бестселлера «Сталинград» на территории Украины.
Об этом он заявил журналу The Bookseller.
Власти Украины назвали эту книгу и более 20 других «антиукраинскими». В работе Бивора им не понравились несколько абзацев, в которых речь идет о расстреле украинскими националистами детей по приказу СС.
Сергей Олейник, глава департамента контроля лицензирования радио- и телевещания и дистрибуции Украины, заявил, что эти данные основаны на недостоверных советских источниках.
Сам Бивор, однако, отметил, что опирался на «абсолютно надежные германские источники, а не советские», в том числе сведения выступавшего против нацизма немецкого офицера Гельмута Гроскурта, который ссылается на свидетельства очевидцев.
Сэр Энтони Бивор
Английский историк назвал позицию украинских властей «абсолютно нерациональной».
«Олейник забил невероятный гол в свои ворота. Многие жители Украины тоже возмущены тем, что они начали запрещать книги», — заявил он.
По его словам, единственный способ реагировать на это — выражать решительный протест.
«Ни одному государству непозволительно вмешиваться с процесс написания истории, но, боюсь, мы сталкиваемся с переписыванием истории все чаще, и не только в диктаторских режимах», — добавил Бивор.
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Украинские выпускники больше не будут сдавать экзамен по русскому
С 2018 года русский язык исключён из списка предметов для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО)* на Украине.
Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценки качества образования Вадим Карандий.
Перечень предметов, по которым школьники могут пройти итоговую школьную аттестацию, уменьшился на один, и в этом году в него входит 11 дисциплин.
«Это предметы из учебных планов общеобразовательных учебных заведений. Относительно предмета, который был удалён, — это русский язык, в связи с тем, что объём заказа на соответствующий тест был невысок. Русский язык стоит среди других языков, которые есть на Украине, в частности, польского, венгерского, румынского, молдавского, по которым тестирование не проходит», — заявил Карандий.
Заявление Карандия — продолжение политики майданных киевских властей, направленной на полную дерусификацию сферы образования и общественного дискурса.
В рамках этой политики русский язык, на котором в быту говорит без преувеличения большая часть населения Украины, пытаются низвести до статуса языка национального меньшинства, компактно проживающего в отдельном районе, вроде венгерского или польского.
При этом украинский язык является обязательной дисциплиной для любого, кто проходит ВНО.
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* ВНО (ЗНО — укр.) — аналог российского ЕГЭ, по результатам тестов ВНО выпускники украинских школ поступают в ВУЗы.
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Порошенко и Волкер обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс
Петр Порошенко встретился с куратором Украины от Госдепа США Куртом Волкером и обсудил с ним ситуацию в Донбассе: ввод миротворцев и закон о реинтеграции.
Об этом говорится в сообщении на сайте Порошенко.
«Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником президента США Куртом Волкером. Было высказано серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений минских договоренностей», — говорится в сообщении.
Закон о так называемой реинтеграции Донбасса стороны назвали элементом «общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».
Согласно сообщению на сайте Порошенко, стороны в ходе встречи заявили, что Москва должна наконец продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в «оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы».
Как сообщала «Русская Весна», Волкер также обсудил ситуацию в Донбассе с начальником Генштаба ВСУ.
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Савченко хочет декоммунизировать Первомайск, Южноукраинск и Вознесенск
Возглавляющий Николаевскую область Алексей Савченко заявил, что Первомайск, Южноукраинск и Вознесенск крайне необходимо переименовать.
Эту свежую идею он выдвинул на совещании в ходе прошедшего дня соборности Украины, призвав мэров городов «рассмотреть такую возможность».
«У ваших городов есть замечательные исторические украинские названия, которыми мы гордимся. Например, я неоднократно говорил, что город Вознесенск называется Соколы. И я не понимаю, когда говорят название Первомайск, в каком государстве мы живём?» — возмущается губернатор.
Первомайску, следуя логике Савченко, грозит переименование в Ольвиополь, Богополь или Голты — после слияния этих населенных пунктов и образовался город.
А вот у Южноукраинска «исторического украинского названия» нет, ведь он построен в 1975 году.
Чем губернатору не угодили названиями Южноукраинск и Вознесенск, в контексте ликвидации коммунистических топонимов не вполне понятно.
Губрнатор Николаевской области не служил, но одевается по нынешней украинской моде — в камуфляж.
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Портнов, поpoxoбoты и ба-бax
Лучшее бoмбoлeo за последнее время
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