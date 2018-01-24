Навальный готовит почву для массовых беспорядков в ЕСПЧ

Алексей Навальный вновь поехал жаловаться в ЕСПЧ. На этот раз жаловаться блогер будет на свои задержания в период с 2012 по 2014 годы. В тот период Алексея арестовывали на различных публичных мероприятиях 7 раз.

Стоит напомнить, что ЕСПЧ весьма благосклонно относится к Навальному. Многие юристы, в том числе европейские, удивляются тому, с какой скоростью и неизменным результатом в пользу Навального слушаются дела в ЕСПЧ. Дела Навального, таким образом, не лучшим образом сказываются на репутации ЕСПЧ, ведь даже на Западе уже сомневаются в аполитичности этой структуры.

Однако насколько будет интересен ЕСПЧ Навальный сейчас?! Как известно, дважды осуждённому блогеру было отказано участвовать в выборах. Казалось бы, на дыбы должен был встать весь «цивилизованный мир», но США и Европа предательски молчат, как будто, уже поставили на «другую лошадь». Вполне возможно, что в подобном контексте Навальный перестанет быть интересен ЕСПЧ.

Устремления самого блогера вполне понятны: он хочет вернуть себе, ускользающую популярность. Сторонники Алексея недоумевают, почему он призывает их игнорировать выборы, на которые так долго зазывал. Количество донатов стремительно падает.

Навальный хочет вернуть себе популярность проверенным способом – скандалом. Алексей хочет в очередной раз показать, что его якобы незаконно задерживают, а ЕСПЧ исправно выписывает за это штрафы. На этой информационной основе Навальный хочет вновь выгнать своих хомяков на несанкционированные митинги.

Несмотря на то, что российские власти готовы выделить блогеру площадки для санкционированных митингов, он хочет устроить массовые беспорядки. Картинка массового ареста наивных сторонников и собственная краткосрочная отсидка должна, по мысли Алексея, вернуть ему реноме главного оппозиционного политика на Западе и возродить живительный поток донатов. Ничего умнее Навальный придумать не может, но, к сожалению, некоторые школьники до сих пор готовы рискнуть собой, ради афериста.