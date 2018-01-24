Навальный готовит почву для массовых беспорядков в ЕСПЧ
Алексей Навальный вновь поехал жаловаться в ЕСПЧ. На этот раз жаловаться блогер будет на свои задержания в период с 2012 по 2014 годы. В тот период Алексея арестовывали на различных публичных мероприятиях 7 раз.
Стоит напомнить, что ЕСПЧ весьма благосклонно относится к Навальному. Многие юристы, в том числе европейские, удивляются тому, с какой скоростью и неизменным результатом в пользу Навального слушаются дела в ЕСПЧ. Дела Навального, таким образом, не лучшим образом сказываются на репутации ЕСПЧ, ведь даже на Западе уже сомневаются в аполитичности этой структуры.
Однако насколько будет интересен ЕСПЧ Навальный сейчас?! Как известно, дважды осуждённому блогеру было отказано участвовать в выборах. Казалось бы, на дыбы должен был встать весь «цивилизованный мир», но США и Европа предательски молчат, как будто, уже поставили на «другую лошадь». Вполне возможно, что в подобном контексте Навальный перестанет быть интересен ЕСПЧ.
Устремления самого блогера вполне понятны: он хочет вернуть себе, ускользающую популярность. Сторонники Алексея недоумевают, почему он призывает их игнорировать выборы, на которые так долго зазывал. Количество донатов стремительно падает.
Навальный хочет вернуть себе популярность проверенным способом – скандалом. Алексей хочет в очередной раз показать, что его якобы незаконно задерживают, а ЕСПЧ исправно выписывает за это штрафы. На этой информационной основе Навальный хочет вновь выгнать своих хомяков на несанкционированные митинги.
Несмотря на то, что российские власти готовы выделить блогеру площадки для санкционированных митингов, он хочет устроить массовые беспорядки. Картинка массового ареста наивных сторонников и собственная краткосрочная отсидка должна, по мысли Алексея, вернуть ему реноме главного оппозиционного политика на Западе и возродить живительный поток донатов. Ничего умнее Навальный придумать не может, но, к сожалению, некоторые школьники до сих пор готовы рискнуть собой, ради афериста.
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Начинал мальчик неплохо, а конец закономерный. Интересно, о чём думали те, кто его проталкивал. Неужели в самом деле думали, что народ за ним пойдёт? Чудны дела твои Господи, а дела рабов твоих, людей,- ещё чудней.
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Согласно законов большинства стран мира. осужденные по уголовным статьям не имеют право баллотироваться в депутаты и президенты. Так на каком праве ЕСПЧ может требовать от России нарушения закона? это вмешательство во внутренние выборы суверенной страны.
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Да ни на каком.Просто им так хочется. И всё.
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Путин разрешил Конституционному суду игнорировать решения ЕСПЧ.
Конституционный суд (КС) России получил право определять, выполнять ли вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Соответствующий федеральный конституционный закон, опубликованный на сайте правовой информации, подписал президент Путин. В первую очередь речь идет о приоритете вердиктов КС над решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)…
Так что этот херр навальный может хоть к папе римскому ехать жаловаться…
https://lenta.ru/news/2015/12/15/ks/
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Они не думали ,они вкладыали деньги,и большие ,обучили в Йеле полгода,за ним теже либералы ,что и везде с любыми кандидатами,осуществить перехват власти возможно только(проще) в выборном процессе,сходятся различные народные массы со своими и чужими хотелками.Деньги выделены большие,правда на них уже позарилась Собчак, в начале февраля, она заявила себя с лекциями в Вашингтоне,повторяет Юлю,которая ловила Трампа на молитвенном завтраке.Деньги на выборы перехватить,убедить ,что она сильнее ,умнее..Будет драка ,как всегда,главное не вмешали бы народ.А как схудал Зю,на РБК видела ,все поставил на олигарха с клубникой ,семь внуков как никак,говорит будет драться ,как никогда.
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Причем здесь ЕСПЧ? Россия живет по решениям ЕСПЧ? В России свои законы, которые надо соблюдать ибо правовое государство, какое бы плохое оно не было, начинается с соблюдения законности! Леша какое государство хочет в России строить – правовое? Так почему начинает с нарушения? Плохой пример необразованной школоте подает, однако…