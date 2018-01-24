Наталья Касперская назвала биткоин разработкой американских спецслужб

Источник: amp.kp.ru

А смартфон – средством для слежки за его владельцем, рассказала глава InfoWatch и сооснователь «ЛК»

Биткоин – это разработка американских спецслужб, а смартфон – средство для слежки за его владельцем. Об этом рассказала на открытии созданного Университетом ИТМО и InfoWatch учебного центра по информационной безопасности гендиректор компании и экс-акционер «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская.

С помощью слайдов она доходчиво объяснила, что имеет в виду. Снимки с презентации под названием «Современные технологии — основы информационных и кибер-войн» опубликовала в Facebook доцент кафедры информатики и прикладной математики ИТМО Ирина Радченко.

«Биткоин — разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. «Приватизирована» как интернет, GPS, TOR. Фактически — Доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж», — гласит надпись на одном из слайдов.

Автор: Саша ПЯТНИЦКАЯ

Источник: nstarikov.ru