Главная » Политика, Экономика

Наталья Касперская назвала биткоин разработкой американских спецслужб

19:26. 24 января 2018 Просмотров - 454 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: amp.kp.ru

А смартфон – средством для слежки за его владельцем, рассказала глава InfoWatch и сооснователь «ЛК»

Биткоин – это разработка американских спецслужб, а смартфон – средство для слежки за его владельцем. Об этом рассказала на открытии созданного Университетом ИТМО и InfoWatch учебного центра по информационной безопасности гендиректор компании и экс-акционер «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская.

С помощью слайдов она доходчиво объяснила, что имеет в виду. Снимки с презентации под названием «Современные технологии — основы информационных и кибер-войн» опубликовала в Facebook доцент кафедры информатики и прикладной математики ИТМО Ирина Радченко.

«Биткоин — разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. «Приватизирована» как интернет, GPS, TOR. Фактически — Доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж», — гласит надпись на одном из слайдов.

Автор: Саша ПЯТНИЦКАЯ

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кому не нравится возрождение военной мощи России
Недавно одно российское издание, ориентированное на бизнесменов и либеральную аудиторию, посчитало цену сирийского похода авианосной группы во главе с «Адмиралом Кузнецовым» к берегам Сирии. Подтекст был очевиден: вот как возмутительно разбазариваются ...
Чёрное пятно на белом мундире: как Наталья Поклонская воевала против русских...
... их разочаровать. Будучи прокурором, Наталья Поклонская требовала максимальные сроки наказания...биографии, в это время Наталья Поклонская работала помощником прокурора ...А министр культуры Владимир Мединский назвал попытки давления на кинотеатры "...
России нужен Сталин. Альтернативы нет
На прошлой неделе, как и всегда в день памяти Сталина, надгробие «вождя народов» утопало в алых гвоздиках. Почему, несмотря на кампанию по десталинизации, возле его могилы с каждым годом собирается все больше людей? Какие уроки современное российское ...
Мы требуем: Русские должны быть представленны в Парламенте
... народ является государствообразующим; а также разработки механизма предоставления русскому народу правосубъектности...
ТЕХНОЛОГИИ: Россия станет родиной «летающих тарелок»
... нужными свойствами».Это не первая разработка российских ученых летательных аппаратов, похожих...
ВОСЕМЬ СВЯЩЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Дата: 06.08.2012 Семь священных растений было у древних славян: дуб, орешник, верба, хмель, омела, плакун-трава и пупавка. Посредники между богами и людьми, они на протяжении многих веков верно служили нашим предкам, находясь рядом с ними и в горе, и в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>