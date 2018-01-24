Киев поставил на Минске крест

В эфире очередного выпуска программы «Из глубины» на радио Комсомольская Правда мы обсуждали несколько тем. Главной из них стала принятый в Киеве закон «Об особенностях государственной политики…», который получил в прессе наименование «Закон о реинтеграции Донбасса». Или даже – «закон о деоккупации».

В этом документе киевская власть называет Россию оккупантом, государством агрессором, а ДНР и ЛНР оккупационной администрацией. В такой трактовке переговоры вести просто не с кем: теперь для Киева нет другой стороны гражданского конфликта, а есть оккупационная российская администрация. Это полный выход из Минского формата, это большой жирный крест на попытке мирного урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Характерно, что весь ущерб, все разрушения, всё уничтоженное имущество, словом всё, за что можно потребовать компенсацию, в рамках этого закона Киев объявляет ответственностью России…

Хронометраж

00:00:00 –«Закон о реинтеграции Донбасса» – призыв к войне

00:12:26 – Реакции Европы на «Закон о реинтеграции Донбасса» не будет

00:16:13 – ИО повторении истории

00:18:45 – Могла ли Россия проводить другую политику на Украине до 2014 г.?

00:21:00 – Об «отводе» крупной группировки ВСУ с Донбасса.

00:22:03 – Ситуация с вводом миротворцев на Донбасс зашла в тупик

00:28:59 – Почему Россия не ведет себя по отношению к Украине симметрично

00:31:54 – О внезапной кампании по поддержке Грудинина

00:32:33 – Какова выгода правительства Украины от принятого закона

00:34:31 – Зачем Порошенко поехал в Давос

00:36:36 – Был ли Грудинин популярен до выдвижения в Президенты

00:42:41 – Есть ли положительные стороны Майдана на Украине

00:45:49 – «Сливает» ли Путин Донбасс

00:47:29 – Реформы на Украине – разрушительны

00:48:20 – Автоматическое предоставление гражданства коренным народам России

00:51:55 – Возможно ли на Украине обострение военных действий до выборов 2019 г.

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Источник: nstarikov.ru