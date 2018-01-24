Главная » Новости Украины и Новороссии

Киев поставил на Минске крест

22:29. 24 января 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

В эфире очередного выпуска программы «Из глубины» на радио Комсомольская Правда мы обсуждали несколько тем. Главной из них стала принятый в Киеве закон «Об особенностях государственной политики…», который получил в прессе наименование «Закон о реинтеграции Донбасса». Или даже – «закон о деоккупации».

В этом документе киевская власть называет Россию оккупантом, государством агрессором, а ДНР и ЛНР оккупационной администрацией. В такой трактовке переговоры вести просто не с кем: теперь для Киева нет другой стороны гражданского конфликта, а есть оккупационная российская администрация. Это полный выход из Минского формата, это большой жирный крест на попытке мирного урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Характерно, что весь ущерб, все разрушения, всё уничтоженное имущество, словом всё, за что можно потребовать компенсацию, в рамках этого закона Киев объявляет ответственностью России…

Хронометраж

00:00:00 –«Закон о реинтеграции Донбасса» – призыв к войне
00:12:26 – Реакции Европы на «Закон о реинтеграции Донбасса» не будет
00:16:13 – ИО повторении истории
00:18:45 – Могла ли Россия проводить другую политику на Украине до 2014 г.?
00:21:00 – Об «отводе» крупной группировки ВСУ с Донбасса.
00:22:03 – Ситуация с вводом миротворцев на Донбасс зашла в тупик
00:28:59 – Почему Россия не ведет себя по отношению к Украине симметрично
00:31:54 – О внезапной кампании по поддержке Грудинина
00:32:33 – Какова выгода правительства Украины от принятого закона
00:34:31 – Зачем Порошенко поехал в Давос
00:36:36 – Был ли Грудинин популярен до выдвижения в Президенты
00:42:41 – Есть ли положительные стороны Майдана на Украине
00:45:49 – «Сливает» ли Путин Донбасс
00:47:29 – Реформы на Украине – разрушительны
00:48:20 – Автоматическое предоставление гражданства коренным народам России
00:51:55 – Возможно ли на Украине обострение военных действий до выборов 2019 г.

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...Россия – 25 тыс. человек; - Истоки Минской возвышенности, – Беларусь – 10 тыс. чел...забыто, и оптимизация фермерства поставила на всем крест. Изучая внимательно праздники, ...вспомнить пролив Босфора и Дарданеллы. Киев – Украина. Веселенькая Апостольская линия....
Умозаключения Ватника
...были прописаны в минском соглашении! Порошенко, приехав в Минск, попал в затруднительную... так же поставила бы крест в его карьере – понимание того что Киев не... силы обеих республик выполняют предписанные минскими договоренностями соглашения, отводя с позиций...
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2016
...Донбассе, подчеркнул, что Киев делает всё, чтобы минские соглашения не выполнялись в...те обязательства, которые возложены на Киев по минским договоренностям", — сказал Песков, отвечая...пороков, способный раз и навсегда поставить крест на любой судьбе, на любом...
Новости Украины и Новороссии 07 сентября 2016
..., что в интересах обеспечения реализации минских соглашений, если это будет необходимо... банки близки к тому, чтобы поставить крест на Украине. Я не уверен... оглавлению | Источник: news-front.info Киев поставил ультиматум России по использованию самолетов...
Сводки от Ополчения Новороссии на 4 апреля 2015
... очередной виток военного противостояния. Киев слепо надеется на помощь США...нами крайне оппортунистических и соглашательских минских договорённостей (наш вынужденный Брест-...сметут наши разрозненные отряды и поставят жирный крест на всех наших мечтаниях...
Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2016
...и обеспечить амнистию боевикам. Минские соглашения необходимо имплементировать до ...страны невозможно. Таким образом Киев поставил крест на еще недавно озвученных оптимистичных...против России будут сняты, если минские соглашения будут полностью реализованы», ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>