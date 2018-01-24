Гигантизм живых организмов прошлого. Часть 3
15:15. 24 января 2018 Просмотров - 251 Один комментарий Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Как обычно, в комментариях рождаются интересные мысли. Вот и в предыдущей части vaduhan_08 подкинул интересную мысль, что гигантские размеры живые организмы прошлого Земли могли иметь по причине низкой величины силы тяжести. Итак, рассмотрим все по-порядку…
Центробежная сила Земли.
Вследствие суточного вращения возникает центробежная сила Земли. Эта сила всюду на поверхности Земли действует в направлении, перпендикулярном к земной оси и в сторону от нее. Центробежная сила невелика по сравнению с силой притяжения. На экваторе она достигает наибольшей величины. Но и здесь, согласно вычислениям Ньютона, центробежная сила составляет только 1/289 долю силы притяжения. Чем дальше к северу от экватора, тем меньше центробежная сила. На самом полюсе она равна нулю.
На некоторой высоте центробежная сила возрастет настолько, что она будет равна силе притяжения, и сила тяжести сделается сначала равной нулю, а затем, с увеличением расстояния от Земли, примет отрицательное значение и будет непрерывно возрастать, будучи направлена в противоположную сторону по отношению к Земле.
Только не нужно сюда замешивать центростремительную силу. В ее качестве выступает гравитация Земли (пока остановимся на классическом ее понимании, чтобы не запутаться):
Равнодействующая силы притяжения Земли и центробежной силы называется силой тяжести.
Предположения относительно вращения Земли
Наша Земля вращаясь делает полный оборот вокруг своей оси в 24 часа. Центробежная сила, как известно, возрастает пропорционально квадрату угловой скорости.
Следовательно, если Земля ускорит свое вращение вокруг оси в 17 раз, то центробежная сила увеличится в 17 раз в квадрате, т. е. в 289 раз. В обычных условиях, как уже сказано выше, центробежная сила на экваторе составляет 1/289 долю силы притяжения. При увеличении вращательного движения Земли в 17 раз сила притяжения и центробежная сила делаются равными. Сила тяжести – равнодействующая этих двух сил – при подобном увеличении скорости осевого вращения Земли будет равна нулю.
Эта скорость вращения Земли вокруг оси называется критической, так как при такой скорости вращения нашей планеты все тела на экваторе потеряли бы свою тяжесть. Продолжительность суток в этом критическом случае будет составлять приблизительно 1 час 25 минут. При дальнейшем ускорении вращения Земли все тела (прежде всего на экваторе) сначала потеряют свою весомость, а затем будут отброшены центробежной силой в пространство, а сама Земля этой же силой будет разорвана на части.
При приближении к критической угловой скорости вращения на Земле тела на экваторе будут терять свою весомость. В этих воображаемых условиях легко можно будет поднимать очень тяжелые тела. Не составит особого труда взвалить на плечи лошадь, слона или поднять даже целый дом. Пусть, далее, скорость вращения Земли все более и более приближается к критической. Наша планета сильно деформируется и принимает все более приплюснутый вид. Если она не разорвется, то будет почти плоской. Реки тогда перестанут течь. Они будут представлять собой длинные стоячие болота. Громадные океанские корабли будут еле касаться своими днищами водной глади, подводные лодки не в состоянии будут погрузиться в глубины моря, рыбы и морские животные будут плавать по поверхности морей и океанов, они уже не смогут скрыться в морской пучине.
Источник
Если согласиться с этой информацией, то вот что думаю. Замедление вращения Земли могло произойти в следствии увеличения ее размера, диаметра. Т.е. при расширении Земли через дегазацию – разложения гидридов (по Ларину) или по гипотезе И.Белозерова (расширение ядра Земли, состоящей из нейтронной материи). Это как замедление вращения фигуриста на льду при раскидывании им рук в стороны.
А если масса Земли растет (поглощение эфира и синтез материи)? Т.е. если гравитация – это плотность потока эфира к ядру. Есть такая гипотеза. То тогда эта модель тоже работает. В прошлом если масса Земли была меньше, то и гравитация ее была меньше, чем сейчас. А в связке с быстрым вращением – суммирующая сила тяжести должна быть еще меньше.
Это способствовало существованию огромных тел динозавров как на суше, так и их полетам в воздухе. Бронтозавры не раздавливались под собственной массой, а птеродактили могли свободно летать.
В воде и сейчас гиганты в виде китов и акул живут. За счет силы выталкивания воды их массивные тела не сжимаются под собственной массой. Но куда делись ихтиозавры (древние морские гиганты) – это другой вопрос. Видимо, в их случае вопрос существования (после изменений) был не в гравитации.
Вывод из версии изменения центробежной силы вращения Земли: ближе к экватору могли обитать гигантские динозавры, а на севере обычные животные, ну может, чуть крупнее чем сейчас (в предыдущей части это показано). И динозавры не собирались проникать севернее не по причине не комфортного климата, более скудной кормовой базы, а по причине не комфортной для них силы тяжести. Огромные стада мамонтов, шерстистых носорогов, оленей питались же чем-то… Пищи хватало и на севере.
Скелеты гигантских динозавров не находят на севере:
Основные местонахождения останков динозавров
Есть вполне научные данные, что Земля замедляет свое вращение. Делает ли она это плавно, либо скачкообразно – не говорится. Вот цифры:
- 4,5 млрд. лет назад Земля делала оборот за 6 часов
- 1 млрд. лет назад – за 15 часов
- 530 млн лет назад – за 21 час
- 300 млн. лет назад – за 22 часа
- 100 млн. лет назад – за 23 часа
Через 1 млрд. лет будет 30 часов в сутках
Это выяснили найдя цианобактерии возрастом 1 млрд. лет., анализируя их слои накопления и сравнивая с современными. Подробности про сам метод датировки не говорится. Повторюсь – это официальная научная информация. К этим датировкам, конечно, можно по-разному относиться, но данная информация не опровергается как сам факт изменения угловой скорости вращения планеты вокруг своей оси.
Источник
Есть и другие цифры:
Международная служба вращения Земли приняла решение добавить одну дополнительную секунду в 23:59:59 30 июня 2015 года.
Всего с 1972 года было добавлено 24 секунды. Подобные корректировки во времени необходимо проводить регулярно, поскольку Земля замедляет вращение на 1 час в шесть тысяч лет.
Источник
Не исключу, что про замедление вращения Земли на час за сотни миллионов лет – это информация специально подкорректированная для простого читателя.
В любом случае, это подтверждает правоту гипотезы, которую мы здесь рассматриваем.
Вернемся к гигантам. Никто не отменяет необходимость повышенного метаболизма при таких огромных телах. Все же не исключаю наличие повышенного давления на прежней, маленькой Земле: объем атмосферы был меньше при условии, что количество газов то же, что и сейчас и как вывод – давление выше.
Т.е. причина гигантизма может быть комплексная: и иная сила тяжести и иное давление и иное элементное содержание газов в атмосфере.
Есть еще мысль, что причиной замедления вращения Земли стало столкновение с крупным телом, астероидом или даже планетоидом, которое погасило момент вращения и замедлило угловую скорость вращения Земли. Либо такое столкновение привело к разрыву земной коры, расширению планеты по среднеокеаническим хребтам и как следствие – замедление ее вращения. Во всем должна быть причина…
Как обычно, в комментариях рождаются интересные мысли. Вот и в предыдущей части vaduhan_08 подкинул интересную мысль, что гигантские размеры живые организмы прошлого Земли могли иметь по причине низкой величины силы тяжести. Итак, рассмотрим все по-порядку…
Центробежная сила Земли.
Вследствие суточного вращения возникает центробежная сила Земли. Эта сила всюду на поверхности Земли действует в направлении, перпендикулярном к земной оси и в сторону от нее. Центробежная сила невелика по сравнению с силой притяжения. На экваторе она достигает наибольшей величины. Но и здесь, согласно вычислениям Ньютона, центробежная сила составляет только 1/289 долю силы притяжения. Чем дальше к северу от экватора, тем меньше центробежная сила. На самом полюсе она равна нулю.
На некоторой высоте центробежная сила возрастет настолько, что она будет равна силе притяжения, и сила тяжести сделается сначала равной нулю, а затем, с увеличением расстояния от Земли, примет отрицательное значение и будет непрерывно возрастать, будучи направлена в противоположную сторону по отношению к Земле.
Только не нужно сюда замешивать центростремительную силу. В ее качестве выступает гравитация Земли (пока остановимся на классическом ее понимании, чтобы не запутаться):
Равнодействующая силы притяжения Земли и центробежной силы называется силой тяжести.
Предположения относительно вращения Земли
Наша Земля вращаясь делает полный оборот вокруг своей оси в 24 часа. Центробежная сила, как известно, возрастает пропорционально квадрату угловой скорости.
Следовательно, если Земля ускорит свое вращение вокруг оси в 17 раз, то центробежная сила увеличится в 17 раз в квадрате, т. е. в 289 раз. В обычных условиях, как уже сказано выше, центробежная сила на экваторе составляет 1/289 долю силы притяжения. При увеличении вращательного движения Земли в 17 раз сила притяжения и центробежная сила делаются равными. Сила тяжести – равнодействующая этих двух сил – при подобном увеличении скорости осевого вращения Земли будет равна нулю.
Эта скорость вращения Земли вокруг оси называется критической, так как при такой скорости вращения нашей планеты все тела на экваторе потеряли бы свою тяжесть. Продолжительность суток в этом критическом случае будет составлять приблизительно 1 час 25 минут. При дальнейшем ускорении вращения Земли все тела (прежде всего на экваторе) сначала потеряют свою весомость, а затем будут отброшены центробежной силой в пространство, а сама Земля этой же силой будет разорвана на части.
При приближении к критической угловой скорости вращения на Земле тела на экваторе будут терять свою весомость. В этих воображаемых условиях легко можно будет поднимать очень тяжелые тела. Не составит особого труда взвалить на плечи лошадь, слона или поднять даже целый дом. Пусть, далее, скорость вращения Земли все более и более приближается к критической. Наша планета сильно деформируется и принимает все более приплюснутый вид. Если она не разорвется, то будет почти плоской. Реки тогда перестанут течь. Они будут представлять собой длинные стоячие болота. Громадные океанские корабли будут еле касаться своими днищами водной глади, подводные лодки не в состоянии будут погрузиться в глубины моря, рыбы и морские животные будут плавать по поверхности морей и океанов, они уже не смогут скрыться в морской пучине.
Источник
Если согласиться с этой информацией, то вот что думаю. Замедление вращения Земли могло произойти в следствии увеличения ее размера, диаметра. Т.е. при расширении Земли через дегазацию – разложения гидридов (по Ларину) или по гипотезе И.Белозерова (расширение ядра Земли, состоящей из нейтронной материи). Это как замедление вращения фигуриста на льду при раскидывании им рук в стороны.
А если масса Земли растет (поглощение эфира и синтез материи)? Т.е. если гравитация – это плотность потока эфира к ядру. Есть такая гипотеза. То тогда эта модель тоже работает. В прошлом если масса Земли была меньше, то и гравитация ее была меньше, чем сейчас. А в связке с быстрым вращением – суммирующая сила тяжести должна быть еще меньше.
Это способствовало существованию огромных тел динозавров как на суше, так и их полетам в воздухе. Бронтозавры не раздавливались под собственной массой, а птеродактили могли свободно летать.
В воде и сейчас гиганты в виде китов и акул живут. За счет силы выталкивания воды их массивные тела не сжимаются под собственной массой. Но куда делись ихтиозавры (древние морские гиганты) – это другой вопрос. Видимо, в их случае вопрос существования (после изменений) был не в гравитации.
Вывод из версии изменения центробежной силы вращения Земли: ближе к экватору могли обитать гигантские динозавры, а на севере обычные животные, ну может, чуть крупнее чем сейчас (в предыдущей части это показано). И динозавры не собирались проникать севернее не по причине не комфортного климата, более скудной кормовой базы, а по причине не комфортной для них силы тяжести. Огромные стада мамонтов, шерстистых носорогов, оленей питались же чем-то… Пищи хватало и на севере.
Скелеты гигантских динозавров не находят на севере:
Основные местонахождения останков динозавров
Есть вполне научные данные, что Земля замедляет свое вращение. Делает ли она это плавно, либо скачкообразно – не говорится. Вот цифры:
- 4,5 млрд. лет назад Земля делала оборот за 6 часов
- 1 млрд. лет назад – за 15 часов
- 530 млн лет назад – за 21 час
- 300 млн. лет назад – за 22 часа
- 100 млн. лет назад – за 23 часа
Через 1 млрд. лет будет 30 часов в сутках
Это выяснили найдя цианобактерии возрастом 1 млрд. лет., анализируя их слои накопления и сравнивая с современными. Подробности про сам метод датировки не говорится. Повторюсь – это официальная научная информация. К этим датировкам, конечно, можно по-разному относиться, но данная информация не опровергается как сам факт изменения угловой скорости вращения планеты вокруг своей оси.
Источник
Есть и другие цифры:
Международная служба вращения Земли приняла решение добавить одну дополнительную секунду в 23:59:59 30 июня 2015 года.
Всего с 1972 года было добавлено 24 секунды. Подобные корректировки во времени необходимо проводить регулярно, поскольку Земля замедляет вращение на 1 час в шесть тысяч лет.
Источник
Не исключу, что про замедление вращения Земли на час за сотни миллионов лет – это информация специально подкорректированная для простого читателя.
В любом случае, это подтверждает правоту гипотезы, которую мы здесь рассматриваем.
Вернемся к гигантам. Никто не отменяет необходимость повышенного метаболизма при таких огромных телах. Все же не исключаю наличие повышенного давления на прежней, маленькой Земле: объем атмосферы был меньше при условии, что количество газов то же, что и сейчас и как вывод – давление выше.
Т.е. причина гигантизма может быть комплексная: и иная сила тяжести и иное давление и иное элементное содержание газов в атмосфере.
Есть еще мысль, что причиной замедления вращения Земли стало столкновение с крупным телом, астероидом или даже планетоидом, которое погасило момент вращения и замедлило угловую скорость вращения Земли. Либо такое столкновение привело к разрыву земной коры, расширению планеты по среднеокеаническим хребтам и как следствие – замедление ее вращения. Во всем должна быть причина…
Источник: sibved.livejournal.com
loading...
Автор не учёл, что экватор раньше проходил по-другому: через Скалистые горы вниз через Кордильеры, далее через плато Путорана в Монголию и Индию, захватывая Антарктиду, если она тогда была именно там. В принципе, карта окаменелостей, приведенная выше, этому не противоречит. Наоборот, разброс точек даже сужается вокруг этого палеоэкватора.