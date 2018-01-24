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Фильм „Смерть Сталина” отменяется

15:14. 24 января 2018 Просмотров - 305 4 коммент. Опубликовал:

Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на скандал вокруг отзыва прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина», опубликовав комментарий на сайте Минкультуры. Министр напомнил об отсутствии цензуры в России, но рассказал, что министерство предупреждало прокатчика о несвоевременности выхода фильма.

По словам Мединского, в Минкультуры «поступают обращения граждан по итогам просмотра британского фильма «Смерть Сталина». Министр считает, что «многие люди старшего поколения, да и не только» увидят в нем оскорбительную насмешку не только над советским прошлым, «над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», но и над жертвами сталинизма.

Министр культуры не возражает против критических оценок истории, но призывает помнить о «нравственной границе между критическим анализом истории и глумлением над ней».

«Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом, – пишет Мединский. – Нас прокатчик не услышал».


«Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма. В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу», – говорится в сообщении министерства.

Фильм «Смерть Сталина» не будет показан в кинотеатрах в России, заявила сегодня директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. Прокатное удостоверение фильма (без такого документа кинотеатры не имеют права показывать картину) будет отозвано.

Любимова пояснила, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Этому предшествовал просмотр фильма российскими кинодеятелями, которые пришли к выводу, что комедия не представляет исторической и культурной ценности, а также является оскорбительной.

«Смерть Сталина» – сатирическая комедия (?!) британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм весьма специфически "рассказывает" историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января.

Это не вопрос любви или ненависти. В СССР очень ненавидели последнего царя Николая II – но никому из коммунистических режиссёров не пришло бы в голову снимать САТИРИЧЕСКУЮ КОМЕДИЮ "Смерть царской семьи". В СССР сильно ненавидели Гитлера – но и про Гитлера ТАКОГО не снимали…

За по-человечески понятными стремлениями антисоветчиков навсегда покончить с коммунизмом стоит нечто совсем иное. Иррациональное и жуткое, как Пеннивайз Стивена Кинга. Это воплощённое в ржачке клиническое безумие, когда в любом событии видят только повод тупо поржать. Это оскал дегенератизма, не имеющий никакого отношения к политическому выбору человека. Ромм, скажем, снимал фильм "Обыкновенный фашизм", чтобы предупредить потомков о коричневой чуме, но Ромм ведь не снимал сатирические комедии про Освенцим: "Они все – скелеты в коже, а их всех в яму бульдозером… гы-гы-гы, как смешно!"

За такого рода киноляпами стоит вовсе не выбор человека. За ним стоит отсутствие человека – отрицающее историю, цивилизацию и, в конечном счёте, Разум.

А. Берберов


***



Источник.

***


По прочтении описания означенного фильма возник вопрос: а уж не иудейских ли это рук дело – опорочить Сталина? Кто такой этот Армандо Иануччи? В Википедии утверждают, мол, итальянец.

Смотрим его трудовую биографию. Первый же абзац как раз к иудеям и приводит.

Шнайдер, Бэйнхэм и Ребека Фронт – все иудеи. А про Стива Когана сказано, что чистый ирландец. Что ж, видимо в Ирландии бывает и такое…

Понятно, что Иануччи с самого начала своей карьеры впитал этот иудейский дух ненависти к обычным, неизбранным народам. Отсюда и пренебрежительное, вплоть до циничного, отношение к людям, к их героям. В частности, к Сталину.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: иудей, Культура, Мединский, народ, сталин
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4 коммент.»

  • 82 74
    Алексей 24 января 2018 в 15:34 Ссылка Пометить
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    Только по рекламе видно,что это мерзкая гадость. Какие могут быть рассуждения….

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  • 1526 1081
    София 24 января 2018 в 15:46 Ссылка Пометить
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    Поменять министра культуры и не будет таких инцидентов ни в кино, ни в театрах, ни на выставках! И музеи не будут грабить! Рыба гниет с головы!

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  • 4925 4049
    Ирбис 24 января 2018 в 16:02 Ссылка Пометить
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    Вот кажется ну кого там на западе должно так интересовать прошлое СССР, а тем более снимать комедию на смерть человека, спасшего Англию от вторжения немцев. Ну попробуйте например снять в России комедию на смерть принцессы Дианы? Как спец службы мелкобритании устроили убийство беременной Дианы по приказу королевы и членов её семьи. Ведь у будущего короля мелкобритании не может быть брата мусульманина. Был бы сумасшедший международный скандал и на автора и режиссёра завели бы уголовное дело. Там ведь свобода, а у нас диктаторское по их мнению.

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