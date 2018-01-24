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ДЖИМ КЕРРИ ДЕЛИТСЯ ТЕМ, КАК ОН СПРАВЛЯЕТСЯ С ДЕПРЕССИЕЙ

11:21. 24 января 2018 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:


Керри делится поразительными выводами, к которым он пришел спустя годы славы.

«На данном этапе у меня нет депрессии. Моя депрессия длилась годами, но теперь когда идет дождь, он просто идет и никогда не продолжается слишком долго. И того времени, пока он идет, уже недостаточно, чтобы я промок или утонул»

Керри делится поразительными выводами, к которым он пришел спустя годы славы. Не имеет никакого смысла тратить наши жизни на то, чтобы создать персонажа и потом играть эту роль вечно. Все дело в эго, в желании быть важным, быть кем-то, иметь значение. На самом деле стремление быть таким человеком приносит только боль и страдания. И на это есть три основных причины.

Первая – это приводит к расколу между настоящими нами и вымышленными личностями, что отрицает нашу взаимосвязь. Вторая – это вводит нас в заблуждение относительно того, что мы и вещи вокруг не меняются. Третья – это не дает нам чувства покоя, поскольку заставляет нас думать, что в данный момент нас в нашем теперешнем виде просто недостаточно.

Противоядие от этого страдания – перестать хотеть быть кем-то другим. Приведем замечательную цитату от Керри: «Чувство целостности отличается от вашего «я». Чтобы почувствовать себя целостным, необходимо прекратить попытки придерживаться придуманного вами образа».

«Люди все время говорят о депрессии. Разница между депрессией и грустью заключается в том, что грусть зависит от случайности – от того, что бы случилось или не случилось с вами, от горя или еще чего-то.

А депрессия – это когда ваше тело посылает вас подальше, отказываясь притворяться вымышленным персонажем, или поддерживать ложную личность, созданную для окружающего мира. Необходимо думать о депрессии, как о хорошем отдыхе. Ваше тело нуждается в депрессии, ему просто необходим хороший отдых от персонажа, роль которого вы пытаетесь заставить его играть».

«В моей жизни в принципе нет места депрессии. Мне бывает грустно, радостно, у меня бывает эйфория, я могу чувствовать удовольствие или быть невероятно благодарным. Но все это как погода, а она ведь все время вращается вокруг планеты. И эти эмоции не задерживаются во мне настолько долго, чтобы меня погубить. Все это – просто мысли». Джим Керри

Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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