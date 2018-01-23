Загадочный остров в болотах Аргентины

Таинственный объект, обнаруженный в болотах Аргентины, изначально нашли на Google Maps и приняли за артефакт, возникший из-за неправильного сканирования местности, но позже выяснилось, что это не так, а остров в действительности существует.

Озеро имеет идеально ровные берега, образующие четко очерченный круг. В озере находится и огромный плавучий остров, занимающий около 4/5 от поверхности озера. Остров имеет такую же идеально круглую форму как и озеро, так же остров постоянно перемещается относительно берегов, из-за чего вода в озере выглядит как полумесяц.

Что это может быть?

Находка принадлежит американскому инженеру-гидравлику Ричарду Петрони. Он обнаружил остров ранее в этом году и тут же связался со своими коллегами: Серджио Неспилермом и Пабло Мартинесом, которые тоже заинтересовались находкой, после чего все трое отправились в экспедицию по обнаружению таинственного места.

Необычный остров любой желающий может увидеть прямо сейчас. Достаточно перейти на Google Maps, ввести координаты 34°15’07.8″S 58°49’47.4″W и переключиться в режим спутника.

Сам остров расположен в Аргентине, в дельте болотистой реки Парана. И с первого раза у Ричарда и его коллег до острова добраться не удалось — помешала чересчур болотистая местность, зато второй заход на вертолете увенчался успехом, и ученые, наконец, смогли увидеть необычное место.

Остров был назван Eye (Глаз), его диаметр составляет 118 метров, и расположен он на водной поверхности чуть большего размера. Как выяснилось, местные жители о существовании острова знают давно, но приближаться к нему не рискуют, так как считают, что там живет древнее божество.

Изучив архивы Google Maps, Ричард Петрони пришел к выводу, что остров существовал уже в 2003 году, в момент запуска сервиса. А снимки со спутника в разные периоды времени говорят о том, что остров вращается вокруг своей оси и меняет свое положение. В данный момент Ричард собирает третью, на этот раз наземную экспедицию, чтобы изучить Глаз, вооружившись специальным геологическим оборудованием. Кроме того, команда геологов принимает и пожертвования: за 5 тысяч долларов вы станете первым, кто узнает свежие подробности об острове, а за 10 сможете отправиться в Аргентину и лично изучить таинственное место.

Кстати говоря, уфологи считают, что исследования проводить не нужно. Они и без них уже уверены, что остров — это крышка люка космического корабля или вход в секретную подводную базу инопланетян.

Первая экспедиция не увенчалась успехом и не дошла всего 900 метров от круглого озера, погрязнув в окружающем болоте. Зато вторая попытка увенчалась успехом.

«Мы обнаружили, что вода невероятно прозрачная и холодная, что очень необычно для этого района. Дно твердое в отличие от окружающих болот. Остров в центре озера двигается. Мы не знаем почему, но он плавает», - сообщил режиссер.

Чтобы разгадать все тайны озера, съемочная группа решила вернуться сюда в составе научной экспедиции вместе с геологами, биологами, уфологами, оснащенной аквалангами, беспилотными летательными аппаратами и другим оборудованием для анализа воды, почвы, растений. Кроме того, команда планирует снять фильм на основе сверхъестественных историй, рассказанных местными жителями об этом месте.

История человечества исчисляется не одним тысячелетием, но ученые до сих пор не знают ответов на многие вопросы. Артефакты, найденные во время археологических раскопок, заставляют специалистов теряться в догадках, отчего поиск истины становится только интереснее.

Там, где холодно, образуются круглые острова изо льда

Похоже, по крайней мере, внешне, что круглый аргентинский остров сродни тем, которые появляются зимой на воде изо льда. Круглые ледяные острова – явление загадочное, но более распространенное. В интернете полно фотографий этого феномена.

Диаметр ледяных кругов тоже бывает немалым. И они тоже вращаются. А образуются, как правило, на реках. Не исключено, что и ледяные круги это следы «летающих тарелок» – ведь механизм их появления ученые пока не прояснили. Есть лишь гипотезы, что зимой острова формируют кольцеобразные течения – водовороты, которые закручивает течение.

Аргентинский «Глаз» располагается хоть и на болоте, но в дельте реки. Вдруг и его сформировало некое скрытое в глубине течение?

Кто знает, может быть, и ледяные круглые острова, и «Глаз» появились за счет более загадочных сил – тех, которые образуют круги из полегших хлебных злаков. Их еще называют английскими кругами.

Есть надежда, что очередная экспедиция к таинственному острову в Аргентине, позволит разобраться.







