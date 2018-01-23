Великие пагоды и гнилые балки

Во всём следует искать причины и здравый смысл. Оказывается, есть он и в нелепой китайской архитектуре, только очень необычный.

1. Исключительно китайская.

Так уж получается, чем бы мы не интересовались, постоянно натыкаемся на следы культуры, оставленной нашими предками. Не избежали этого и «великие древние» китайцы. Эта «самобытная и неповторимая» цивилизация.

Жители поднебесной гордятся своей архитектурой. Спешу привести восторженные восклицания со страниц одного из китайских сайтов:

«Элегантный профиль и разнообразная сложная структура – это символы китайской архитектуры, например, нависающие карнизы, поднимающиеся углы крыши, а также различные формы крыши. Эти уникальные особенности не только практичны, но и замечательно выглядят. Это хорошая конструкция, которая сочетает в себе практичность с красотой».

Китайскую архитектуру действительно можно безошибочно отличить именно по своеобразным крышам с загнутыми вверх углами. Вот и сами они это подтверждают. Только у меня возникают вполне обоснованные сомнения в практичности (полезности) такого строительного рещения.

Посудите сами – соорудить это весьма не просто. Там и особое устройство опор (так называемый доугонг)

и черепица кладётся со смещением. При этом, пользы от таких крыш мне обнаружить так и не удалось. Но должна же быть причина, чтобы так мучить своих строителей.

Приведу пример из нашей исконно руской культуры.

1. Русская причина непрактичных крыш и маковок.

У нас тоже имеются не менее затейливые и неповторимые русские крыши. Достаточно посмотреть на древний храмовый стиль.

Нисколько не проще, чем у китайцев. И тоже очень красиво. Только в отличие от них мы не выдумываем, что это практично. По настоящему практична, пожалуй, лишь вот такая лютеранская церковь. Она прямая, без излишеств и похожа на сарай.

Так что да, у нас очень непрактичная храмовая архитектура. Но мы знаем, что именно означает такая форма крыши. По мнению Григория Сидорова (с которым я согласен) это делается в память о переселении наших предков с тонущего континента Даарии.

Нехватка времени, стужа и отсутствие подходящих строительных материалов на северном побережье вынудило их использовать в качестве укрытий собственные корабли.

В перевёрнутом состоянии они представляли из себя надёжные жилища. В память об этих событиях, о стойкости и находчивости предков, способных выживать в тяжелейших условиях, наш народ и строит такие крыши.

Пользы никакой, очень сложно, но оправдано. Ведь память эта священна, а связь с предками не даёт современным поколениям сбиться с пути. Маковки тоже выполняются не просто так. Это та же самая форма сечения корпуса деревянного корабля, только образованная вращением вокруг своей оси.

Современные российские архитекторы об этом конечно уже не догадываются. Но, выполняя заказы РПЦ на постройку новых храмов, очень часто используют элементы русского стиля.

Вот Михайловский собор г. Ижевска. На среднем и верхнем уровнях, он в изобилии украшен символикой великого исхода из Даарии. Ну и маковки разумеется.

А ниже вы видите храм Иверской иконы (также расположен в г. Ижевске).

Несмотря на множественные заимствования стилей, здание центрального предела опять же снабжено корабельными сводами, и все маковки правильные. Как же иначе прихожан привлекать? Это ведь так по-русски.

Таким образом, создаются и поддерживаются архитектурные стили. Если знаешь предание, то всё понятно и оправдано. Если нет, то вроде красиво, но сложно и очень дорого. Может быть, и у китайцев есть своя история крыш? И правда, есть одна легенда.

2. Официальное прикрытие невежества.

Китайские крыши загнуты углами вверх для того, чтобы бабайки по ним ночами не ходили. Не верите? Напрасно. Вот самая распространённая (она же официальная) версия, которая изложена на сайте по изучению китайского языка:

«Крыши в китайской архитектуре имеют не только сугубо практическое (так-то вообще не имеют, авт.), но ещё и мистическое значение. Считается, что китайские крыши загнуты к верху для защиты от злых духов — буддисты верили в то, что изгибы отгоняют нечисть, в атаке на дом, обычно принимающую форму прямой линии».

Вряд ли китайские духи сильно отличаются от наших, или европейских. Они везде одинаковы, в отличие от крыш. И вообще, в этом мире ничего по прямой не движется. Это просто какое-то недопонимание фен-стиля. А для взаимодействия с духами или защиты от них есть гораздо менее затратные и действенные средства. То есть, всё это неубедительно.

Такие детские истории призваны вселить в души суеверных и тёмных носителей традиции мистический трепет, не более того. Они совершенно ничего не проясняют. Точно так же матери пугают детишек «серым волчком», чтобы те не ложились на краю и не упали случайно с кроватки во сне.

Приходится признать, что сегодняшним хранителям китайской культуры неизвестно настоящее предназначение загнутых крыш. Сознаваться в этом никому не хочется. Как ты можешь считать своих предков создателями великой культуры, если даже сегодня не понимаешь её смысла?

Но мне лично этот смысл предельно ясен. Его можно выразить в трёх словах – СЛЕПОЕ ПОДРАЖАНИЕ КУМИРАМ.

3. Не только в России подражают загранице.

Где же искать этих кумиров? Далеко ходить не надо. Источником китайского стиля являются обычные русские деревянные избы. Они все до одной приобретают вычурный китайский стиль, простояв под сотню лет. Вот картина Михаила Иванченко «Старый Дом». Она хорошо показывает форму ветхой крыши с прогнувшимся от времени и снеговой нагрузки коньком.

Такую «традиционную китайскую архитектуру» вы можете наблюдать в любой заброшенной деревне. Благо их у нас очень много.

Вот и на следующем рисунке вы видите, что отечественные зодчие при обустройстве «изящных и практичных» скатов обошлись без доугонгов.

В первую очередь от ветхости разрушается именно конёк. Но это на двухскатной крыше. А на четырёхскатной (шатровой) прогибаются как раз стропила на рёбрах. Тут уж совсем похоже, как две капли воды.

Причём у нашего народа такие крыши непроизвольно получаются даже на вновь покрытом профнастилом здании.

Я понимаю, что такие намёки разумного человека не убедят. Давайте же приступим к доказательствам.

4. Дела соседские.

Стоить отметить, что русский народ издавна был северным соседом нынешних этнических китайцев. Это особых доказательств не требует. Но всё же интересно, что в поднебесной до сих пор сохраняют под видом собственной архитектуры, так называемые «тулоу».

Буквально с китайского это переводят как «высокое земляное здание». По-русски просто «Тула». А именно «укрытие». Ибо корень «тул» в нашем языке означает укрывать. Смотри наши исконные слова ТУЛ-уп которым урываются, ТУЛ-лья шляпы за которую постоянно что-то засовывают, при-ТУЛ-иться то есть спрятаться, и множество других производных от этого корня. Такие как в-ТУЛ-ка в которую тоже что-то вставляют. Да и сами эти здания, как бы случайно, напоминают большую такую земляную втулку.

По преданиям их строил северный народ «Хакка». Это собственно и были крепости, поскольку южные соседи относились к северному народу враждебно. Понятно, что загадочные Хакка (бог его знает, как это звучало в нашем нормальном произношении, может быть Хакасы, а возможно иначе), говорили вполне по-русски.

То есть наши традиционные строения китайцам были известны. Как крепостные, так и хозяйственные, а самое главное, и культовые. Наших предков они точно уважали. Потому что те не были интернационалистами. Они относились к каждому не по международному праву, а по тому, чего он достоин. Достоинство понятно у всех разное, а значит на равных общались далеко не со всеми.

Северные соседи китайцев были весьма сильны, и как гласят дошедшие до нас свидетельства, обид не прощали. В свою очередь слабо развитые народы всегда уважали силу, а недоступные им высшие человеческие качества принимали за слабость. Ну и получали регулярно по запросам.

Такие взбучки и должны были вызвать у предков современных китайцев желание походить на «крутых» соседей. Это уж потом у них нарисовалась идеология великой поднебесной империи, с болезненным чувством собственной исключительности.

А тогда, взирая на древние деревянные культовые строения северных соседей, жители будущей поднебесной строили себе образ своей будущей архитектуры – чем древнее храм, тем кривее крыша и тем круче святость.

5. Модное рваньё.

Между прочим, такое стремление следовать внешним признакам, не понимая внутренней сути, наблюдается довольно часто. Мне кажется убедительным пример из прошлого «просвещённой» Европы.

Известно, что рыцари во времена крестовых походов, находясь в жарких странах, прикрывали доспехи плащами из светлой ткани. В тяготах войны полы этих плащей рвались, превращаясь в своеобразную бахрому. Потрепанный плащ рыцаря служил для обывателей свидетельством пережитых им трудностей, его опыта, в общем крутости.

Этот атрибут быстро вошёл в моду. Вскоре придворные кавалеры уже щеголяли в одеждах украшенных бахромой, которая к слову тоже не имеет никакого полезного применения.

И в наши дни такое поведение вовсе не редкость, достаточно посмотреть с каким удовольствием современные молодые люди носят рваные штаны. Молодым ведь всегда хотелось выглядеть старше, опытнее (потрёпаннее), круче и т.д.

Люди в возрасте тоже не отстают, и с удовольствием покупаются на патину медных и бронзовых вещей, как-то забывая, что это, по сути окислы, грязь, постепенное разрушение металла.

Декоративные трещинки на керамике и штукатурке, разумеется, придают вещам античность, хотя я сильно сомневаюсь, что древнего эллина такое состояние стен и утвари порадовало бы.

Так людская слабость ежесекундно порождает ложь, стремление КАЗАТЬСЯ, А НЕ БЫТЬ. Право же это не ново, и не удивительно. Отчего бы и китайцам разок не согрешить?

6. Лучший свидетель – мёртвый свидетель.

Очевидно, что точка зрения, изложенная в статье, развеивает ореол самобытной древности китайской культуры. Это может больно ранить самолюбие многих. Поэтому, я не хочу напрасно возмущать целый народ, и его почитателей. То есть хочу, конечно, многих отрезвить, но лишь обоснованно. Посему вызываю мёртвых свидетелей.

Свидетель №1. Это изображение здания на дне бронзовой китайском чаши, V-III в.. до н. э. Обратите внимание на концы крыш.

Никаких ночных барабашек тогда не боялись. Крыши прямые и вполне практичные. Весьма большой свес говорит об обилии осадков и значительных ветрах. Только такие свесы защитят стены от косых дождей.

А вот рельеф с изображением городских ворот. Датируют его 2 веком до н.э. (Чанъань). Всё то же самое.

На следующей картинке мы видим рельефное изображение павильона из погребения семьи (II век н. э. провинция Шаньдун). И снова никаких кривых крыш.

А вот модель башни, 1…2 в.до н.э. Провинция Хэбэй. Погребение около Ванду.

Мы видим на углах крыш балки очень похожие на стропила–курицы.

Их так называли из-за формы комлевой части дерева, очень похожей на куриную лапу. Такая стропилина удерживает от сползания слеги кровельного ската и в этом есть строительный смысл.

Нечто подобное мы видим и здесь. Есть фигурные балки, загнутых концов крыш нет. Итак свидетелей полно. Все они твердят, что китайцы испокон века делали действительно пратичные, прямые крыши. Всё их устраивало, и ничего не предвещало будующих извращений.

Выводы:

Стиль китайской архитектуры в значительной своей части ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ, либо сфабрикованный (что ещё хуже). Это подтверждается его непрактичностью и отсутствием внятных объяснений относительно смысла таких сложных крыш. Находки из древних китайских погребений подтверждают, никаких намёков на подобный стиль раньше не имелось. Обычные прямые крыши. Совершенно очевидно, что загнутые концы крыш подражают ветхим балкам кровли обычного деревянного строения. Подражательство свойственно людям не чувствующим себя цельными и самодостаточными. Вероятно, это можно отнести и к народам в целом.

Ижевск.

Алексей Артемьев.