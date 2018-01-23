В опросе, где приняло участие почти 120 000 человек, лидирует не Путин

Жириновский напал на Грудинина. Он выступил против него с обвинениями. И неудивительно. Ещё недавно прикормленные политологи обещали Владимиру Вольфовичу, что он уверенно поборется с Павлом Николаевичем за второе место. Но на практике вышло совсем по-другому.

В итоге раздражённый Жириновский, пусть и с опозданием, но присоединился к лживому вою ТВ-каналов, сутками напролёт распространяющих фейки про несуществующие миллиарды Грудинина. Видимо, наши СМИ решили повторить «подвиг» своих американских учителей-коллег годичной давности, заимствовав у них технологию лживых новостей.

Мне неведомо – на кого работают федеральные ТВ-каналы, но из числа кандидатов в президенты с таким обвинением Владимир Вольфович выскочил первым, хотя у обвинения за неделю уже успела вырасти и отвалиться борода. Видимо ему сообщили, что это обвинение действительно подействовало на нестабильные умы некоторых сограждан. Что есть объективный факт. Ложь раскрылась, но осадочек остался.

Жириновский также обвинил Грудинина в политическом мошенничестве, отметив что тот является скорее олигархом, чем коммунистом: «Это политическое мошенничество. Не надо врать, что вы коммунисты, социалисты, их кандидат – капиталист и олигарх. Сбросьте свое название, откажитесь от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Брежнева, и скажите, что будете жить как Черкизовский рынок».

Затем лидер ЛДПР решил поиграть в прорицателя и сванговал, что Грудинин не выдержит предвыборных разоблачений и снимет свою кандидатуру. «Миллиардер – оставайтесь миллиардером. Не надо обманывать избирателей и идти на выборы президента, это плохой вариант, и Грудинин зря ввязался в эту кампанию. Я уверен, что он снимет свою кандидатуру или получит инфаркт от всех разоблачений», – заявил Жириновский.

А пока поводов для инфаркта, пожалуй, больше у других кандидатов. Вот как выглядит текущий рейтинг по состоянию на 17:40 22 января 2018 года по итогам голосования 118 817 человек на сайте president-rf.ru:

Павел Грудинин (64463) 58.04%

Владимир Путин (32866) 29.59%

Владимир Жириновский (6469) 5.82%

Ксения Собчак (3332) 3%

К слову сказать, ВЦИОМ и Левада в своих опросах опираются на мнение около 1500 человек. Мы же видим совершенно иные цифры.

Поэтому возмущение Владимира Вольфовича понятно – его электорат ушёл к Грудинину. Хотел бороться с Грудининым, а приходится – с Собчак. Жаль только, что в пылу обиды и борьбы лидер ЛДПР утратил элементарные политические знания. Например, забыл значение слова «олигарх». Надеюсь, что временно.