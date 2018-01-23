В опросе, где приняло участие почти 120 000 человек, лидирует не Путин
Жириновский напал на Грудинина. Он выступил против него с обвинениями. И неудивительно. Ещё недавно прикормленные политологи обещали Владимиру Вольфовичу, что он уверенно поборется с Павлом Николаевичем за второе место. Но на практике вышло совсем по-другому.
В итоге раздражённый Жириновский, пусть и с опозданием, но присоединился к лживому вою ТВ-каналов, сутками напролёт распространяющих фейки про несуществующие миллиарды Грудинина. Видимо, наши СМИ решили повторить «подвиг» своих американских учителей-коллег годичной давности, заимствовав у них технологию лживых новостей.
Мне неведомо – на кого работают федеральные ТВ-каналы, но из числа кандидатов в президенты с таким обвинением Владимир Вольфович выскочил первым, хотя у обвинения за неделю уже успела вырасти и отвалиться борода. Видимо ему сообщили, что это обвинение действительно подействовало на нестабильные умы некоторых сограждан. Что есть объективный факт. Ложь раскрылась, но осадочек остался.
Жириновский также обвинил Грудинина в политическом мошенничестве, отметив что тот является скорее олигархом, чем коммунистом: «Это политическое мошенничество. Не надо врать, что вы коммунисты, социалисты, их кандидат – капиталист и олигарх. Сбросьте свое название, откажитесь от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Брежнева, и скажите, что будете жить как Черкизовский рынок».
Затем лидер ЛДПР решил поиграть в прорицателя и сванговал, что Грудинин не выдержит предвыборных разоблачений и снимет свою кандидатуру. «Миллиардер – оставайтесь миллиардером. Не надо обманывать избирателей и идти на выборы президента, это плохой вариант, и Грудинин зря ввязался в эту кампанию. Я уверен, что он снимет свою кандидатуру или получит инфаркт от всех разоблачений», – заявил Жириновский.
А пока поводов для инфаркта, пожалуй, больше у других кандидатов. Вот как выглядит текущий рейтинг по состоянию на 17:40 22 января 2018 года по итогам голосования 118 817 человек на сайте president-rf.ru:
- Павел Грудинин (64463) 58.04%
- Владимир Путин (32866) 29.59%
- Владимир Жириновский (6469) 5.82%
- Ксения Собчак (3332) 3%
К слову сказать, ВЦИОМ и Левада в своих опросах опираются на мнение около 1500 человек. Мы же видим совершенно иные цифры.
Поэтому возмущение Владимира Вольфовича понятно – его электорат ушёл к Грудинину. Хотел бороться с Грудининым, а приходится – с Собчак. Жаль только, что в пылу обиды и борьбы лидер ЛДПР утратил элементарные политические знания. Например, забыл значение слова «олигарх». Надеюсь, что временно.
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Вот, лучше за Грудинина не скажешь!!
https://www.youtube.com/watch?v=xqJO5k9-kaI
с 24-й мин.
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не покупайтесь на эти статьи ,где из грудинина делают обиженного несправедливо,отремонтированную страну Россию,единственная у которой остались еще полезные ископаемые на будующее готовят к новому разделу.И один из проектов-это ностальгия по СССР,где была относительная справедливость,но причем здесь капиталист национальный или нет,он голодному не брат.не поленитесь ,посмотрите первые 15 мин этого интервьюи сложите пазлы ,особенно в русле ,как скромненько,тихо ,но уже позволяет себе грудинин говорить;Я ,как Сталин”-жать на больное место народа.https:https://www.youtube.com/watch?v=U-zSIrUXzWc
П.С.Какой вы опасный человек Джейкоб-вы волк в овечьей шкуре и зубы ваши волчьи уже не прикрыты.
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
~~~ Неуж\то ЭТО вот Реалии…~~~
_ ЧЁ-чё-чё…Ох-как–ГОРЯЧО…
ГОВОРЯТ,что ВСЕ “сплёВывают” – через-плечё…
Путинский рейтинг – и до 30% НЕ дотягивает?
НАВЕРНОЕ где-то Путин – ВЫТИРАЕТ пот…
А вот Грудинин – “ЛЫБУ-ДАВИТ” – иль наоборот…
Ну а “жирик” с…”лошадью” – вот ТАКИЕ “гуги-муги”,
Это – политические “ХАЛДЕИ” – из “эскорт-услуги”…
_ Радуется ПРЕДСТОЯЩЕМУ “спектаклю” народ…
Полит-”СХВАТКА” двух “претендентов” – народ ЖДЁТ…
Ну а “ВЕРЕЩАЩИЕ-ХАЛДЕИ” – пусть ЗАКРОЮТ рот…
Участь ОБСЛУЖИВАЮЩ`ЕГО персонала – ИХ ждёт…
НИКОГО,изх этИХ – полит-”пристяжных” – НЕ пустят вперёд!
А вот Путин с Грудининым – на ПОЛИТ-”ТАТАМИ” сОЙдётся…
*Если конечно,КОЕ-КТО из них – не “СПОТКНЁТСЯ”…
_ ВСЕ понимают,что у ДЮДОиста – БОЛЬШЕ шансов ЕСТЬ…
Если Он не “ПОСКОЛЬЗНЁТСЯ” на…клубнике от того…
И в итоге…да-мало-ли-что – будет вынужден “ПРИСЕСТЬ”…
ГОВОРЯТ,что “ЭТО” – Его УЛОВКА,и ею Он – пользуется ЛОВКО…
ПОЛИТИЧЕСКОЙ “подсечкОЙ” – Он колхозника МОЖЕТ свалить…
И в итоге – КРАСИВО(Законно)- клубничного-”туза” Победить!
* На этом ПОЛИТ-”татами” – БУДУТ-махать-и-руками-и-ногами…
_ Но ПОЧЕМУ-то опрос ГОВОРИТ,что Путин – ОТСТАЁТ…
Так-ли ЭТО или не так…ШУ-ШУ-кается народ…
Кто-КОМУ – на ПОЛИТ-”татами” – “МОРДУ-НАБЬЁТ”…
“Король” клубничный – НЕ плохо – “полит-танец” ведёт…
Но он – Опытного ДЮДОиста – НЕ проведёт…
Но такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ,что публику КТО-то – “за-нос-ВЕДЁТ”…
*Для того,ЧТОБЫ БЫЛО Легитимно,и НУЖНО – вот ТАК активно!
_ Про ЭТОТ полит-”СПЕКТАКЛЬ”(“выборы”)- “базаров” МАССА!
ГОВОРЯТ,что у ОБОИХ ЕСТЬ – Солидная “зелёная” касса…
Но тут ПОЛИТ-”лейцы” – МОГУТ оказаться ВАЖНЕЙ…
ВСё-таки ПОНИМАЮЩИЕ…НЕ меняют – “на-Переправе-коней”…
Да – “ЖЁЛТЫМИ-пугами” – соседа можно-СИЛЬНО-”бить”…
Но вот ПОЛИТ-”наездников” – уже НЕ заменить!
*ГЛАВНОЕ,чтобы Победитель – Россию СМОГ Сохранить!!!
“““““““““““““““““““[39-103]“`
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 23-01-18.
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Зашел я на этот вновь созданный сайт президент рф, такое впечатление что в гуано окунулся. Что там ЯП при всей нашей ругачке, это сайт очень вежливых людей по сравнению с президент рф. И как то не вызывает доверие число проголосовавших 120 тысяч, очередная лажа.
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Они (хозяева грудинина)применяют тот же метод что и на выборах Трампа и Макрона-т.е. зятек хасид создал команду и при помощи интернета и контакта ,и. вот такие ,как яра набросали голосов им одновременно,потом они все уйдут на кухни .а страна должна будет жить.А посмотрите фейсбук,там тоже маты и жлобы ,как наша рьяная парочка здесь,толи приказ им дан ,толи они возомнили себя спасителями родины,но поток серости невероятен,я думаю они его похоронят своим усердием,наше общество ,еще не отупело полностью от гамбургеров и шоу.
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Вот кого уж совсем трудно представить “на престоле” России – так это больного на всю голову Жирика… Он таких дров наломать мог бы…
Ксюша просто очередной раз упивается собственной “важностью”. Ну, развлекается прошмандовочка.
Грудинин, я надеюсь, заставит своим растущим рейтингом всколыхнуть существующее у нас в России не первый год “государство в государстве”, победить не позволят, но стряхнуть его “с хвоста” будет не так легко после выборов. Именно на это скорее всего надеется его электорат.
Путин продолжит игры “в войнушку” с Европой и заокеанским Сэмом, а также “в поддавки” Китаю, от которого ещё предстоит нам нахлебаться проблем, особенно Сибири и Дальнему Востоку.
Ну, а мы понадуваем щёки от временной эйфории, в которой мы сейчас пребываем, думая, что от нас что-то зависит, и всё равно приспособимся в очередной раз как-то сводить концы с концами в новой реальности. Не впервой…
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Результаты опросов на 22.01.17
1. http://твой-выбор2018.рф/
Голосов 2396, Грудинин 55% , Путин 37% , Жириновский 3%
2. http://мой-президент.рф/my-president/grudinin-p-n.html
Голосов 4941, Грудинин 84%, Путин 12%, Жириновский 3%
3. http://president-rf.ru/page/rejting-kandidatov
Голосов 95784, Грудинин 57%, Путин 30%, Жириновский 3%
4. http://npetroff.com/
Голосов 3405, Грудинин 55%, Путин 8%
5. https://pollservice.ru/p/vybory-prezidenta-rossii-201..
Голосов 998, Грудинин 66%, Путин 18%
6. http://people.100p.ru/challenger/russia
Голосов 596, Грудинин 76%, Путин 22%
7. https://vk.com/rating_putina
Голосов 579, Грудинин 84%, Путин 16%
8. Новое голосование на otvet.mail.ru В предыдущем голосовании победил Грудинин со счетом 400:200
https://otvet.mail.ru/question/206074149
9. http://novosti-online.info/3931-kandidaty-v-prezident..
Голосов 7934, Грудинин 49%, Путин 26%, Жириновский 9%
10. https://vk.com/elect2018
Голосов 4 229, Грудинин 60%, Путин 20%
11. https://vk.com/wall-121930396_1473
Голосов 878, Грудинин 60%, Путин 20%
Опросы на специализированных сайтах:
Сайт «Эхо Москвы» (семиты, антисемиты и прочие активные граждане)
https://echo.msk.ru/polls/2127788-echo/results.html
Голосов 3531, Грудинин 63%, Путин 9%
Сайт Хазина-1 (секта Мирового кризиса и Небополитики)
http://worldcrisis.ru/crisis/2915364
Голосов 1730, Грудинин 76%, Путин 14%
Сайт персональный Хазина-2 (секта Мирового кризиса и Небополитики)
https://khazin.ru/pools
Голосов: 9199, Грудинин 64%, Путин 36%
Сайт работников творческой интеллигенции(экономисты, писатели, журналисты)
http://maxpark.com/community/13/content/6165547#discuss
Голосов 307, Грудинин 41%, Путин 28%, Жириновский 6%
Сайт российской «Богемы»
http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/263743-putin..
Голосов: 96, Грудинин 21%, Путин 70%
Сайт интернет-маркетологов
https://searchengines.guru/showthread.php?s=7d5776cb3..
Голосов: 60, Грудинин 50%, Путин 50%
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С характеристикой Жириновского КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласна! Умнейший человек! Вы только представьте себе, если мы – простые смертные, не знающие всего истинного положения вещей, не можем терпеть и соглашаться с сегодняшним положением дел в стране, то какое будет терпение у человека, видящего все насквозь, возмущающегося, пытающегося что-то изменить и не могущего это сделать! Слушая наших горе-правителей, особенно некоторых безсовестных либероидов-русофобов, хочется двинуть им в их безстыжую морду! В этот момент, как никогда, понимаешь Жириновского!
Я полагаю, что время ЛДПР упущено; сегодня слова “либералы” и “демократы” стали почти ругательными, нецензурными; и этой партии останется только одно – отдать свои голоса побеждающему на выборах, в надежде на коалицию.
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Мне очень понравилась статья! Слыхал, что Гитлер строил свою партию по образцу КПСС, а нынешние коммунисты видимо обучаются по работам Геббельса. Сколько говорите высказалось за Путина и Грудинина? Это что опрос велся среди членов КПРФ? Еще Ленин говорил не надо врать!!! Я сам приверженец коммунистической идеи и считаю, что отказавшись от нее мы вместе с водой выплеснули и ребенка, но разве нынешние коммунисты имеют что-то общее с теорией марксизма? Зюганову надо поглубже изучить Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина. А если бороться за власть, то не для себя, а заняться организацией молодежи, восстанавливать комсомол, развивать теорию классовой борьбы и пропагандировать ее среди молодых. А пока до Путина никто не дотягивает и близко.
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Вам ещё глубже даю материал http://www.posprikaz.ru/2013/04/pochemu-karl-marks-i-fridrix-engels-nenavideli-rossiyu/
Его национальность – Карл Маркс был третьим[13] ребёнком в семье трирского адвоката еврейского происхождения Генриха Маркса (1777—1838), происходившего из рода раввинов. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
У славян не было имени Иван, оно пришло и евритании.
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А я бы не обольщалась насчет Грудинина, а то выйдет, как с Трампом – и Трампушкой называли, и шампанское в честь его победы пили, а, вот, чего-то не учли, Трампушка-то их и за людей-то признавать отказывается, и им теперь даже счёт за шампанское некому прислать.
То, что он действительно миллионер ( а может, и миллиардер) признал даже дедушка Зюганов, и держит свои деньги не у нас, и Новый год встречал тоже не у нас в России, стране, где он предполагается будущим президентом, а в Германии, которая точно нам недруг, которая ввела против нас санкции и оказывает давление на нашу с вами страну, которая много чего против нас делает и дружит с той же Америкой, вассалом которой она является со времён войны. Так, вы о чём, господа-товарищи? Неужели и правда верите, что Грудинин – это наш президент?! Я уже молчу о том, что он не имеет никакого опыта хотя бы районного руководства и никакого политического опыта. Ему никто не позволит быть президентом, правильнее, самостоятельным, независимым, думающем о стране и народе. Я не верю.
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Чем Вам Трамп не нравится? Вы олигарх?
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Я бы не сказал, что я верю, что Грудинин наш президент, но я точно знаю на чью мельницу льёт Путин. Он уж точно не наш. Путин, Кудрин, Набиулина, Беллазар, РПЦ в полном составе – вот их команда.
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Так Трамп то не в президенты России баллотировался, от Трампа то точно глупо было чего-то хорошего ждать для России.
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Я бы на месте Грудинина, после того как он станет президентом, отлучил Жириновского от политики.
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Если Грудинин станет президентом, то жиды рванут из России, так что и не надо отлучать.
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Цыплят по осени считают:)
Смотрю, завёлся тёзка-антипод:)
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Да что то многовато завелись, я и сам новичок здесь, но смотрю как в теме Грудинин так и лезут новоделы, хотя ЯП сайт скорее не политический а общеобразовательный.
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Результаты опросов на 23.01.17
https://www.youtube.com/watch?v=8P7tW9-_Fck
Голосов 250768, Грудинин 97% , Путин 1% , Жириновский 2%