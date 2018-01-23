Татьяна Голикова приоткрыла завесу тайны, связанную с разграблением бюджета и месть либералов будет жестокой
Впрочем, она и сама принадлежит к либеральному крылу правительства, но в силу своей честности, (оказывается бывают и честные либералы) и финансовой грамотности, создала своим маргинальным собратьям большие проблемы, приоткрыв перед общественностью чудовищную картину разграбления бюджетных средств.
Ей это вряд ли простят и будут мстить с изощрённым цинизмом. Существенно, что условием выделения средств в будущем бюджете России, с которым согласны все конфликтующие по остальным вопросам либеральные группы, является сокращение финансирования контрольно-ревизионных структур.
Они действительно работают из рук вон плохо (иначе на свободе из всего либерального блока, остался бы премьер Медведев). Здесь они пришли к безоговорочному консенсусу.
А значит Татьяне пора отчаливать от либерального берега и переходить в стан государственников. И в новом правительстве для неё обязательно найдётся место.
Тем временем, либеральные СМИ усиленно муссируют новости о предполагаемом бюджетном маневре. В ходе которого предполагается увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, на целых 2,3% ВВП.
Смущает лишь то, что эти, в общем-то положительные новости, размещены в либеральных СМИ, которые вряд ли назовёшь правдивыми. И вполне возможно, что это хитрый ход пятой колонны.
Подозрение экспертов вызывает тот факт, что эти расходы не конкретизированы по статьям и вполне могут быть предназначены для дальнейшего распила.
Что очень любят делать либералы в тишине своих кабинетов. Откуда возьмутся дополнительные средства?
Один процент ВВП предполагается получить за счет сокращения избыточных полномочий органов правопорядка и контрольно-ревизионных структур и еще один — за счет то ли смягчения бюджетной политики (ибо бюджет сверстан на основе настолько заниженного прогноза, что в 2018 году может, по признанию Силуанова, оказаться профицитным), то ли усиления налогового и административного давления на экономику.
Вероятнее всего либералы просто мутят воду и оставляют себе пространство для манёвра. И конечно-же будут ждать команду из-за океана. И она несомненно последует.
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какие нахер государственники и какие либералы…18 лет уже эту байку слушаем…грудинин 2018…
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Коммунисты привели в 80-х горбача… На их плечах пришёл ебн… Мы все до сих пор икаем от 90-х…
А сейчас они тянут, вообще, олигарха… итог будет хуже 90-х… Нам это надо?
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“…месть либералов будет жестокой…” Кто такие либералы и почему власть не может с ними никак совладать? Если бы власть опиралась на славян, такого вопроса бы просто не существовало… А она опирается на сброд, которому по уху, что будет дальше со страной…