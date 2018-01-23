Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

Татьяна Голикова приоткрыла завесу тайны, связанную с разграблением бюджета и месть либералов будет жестокой

12:14. 23 января 2018 Просмотров - 1,094 3 коммент. Опубликовал:

orig

Впрочем, она и сама принадлежит к либеральному крылу правительства, но в силу своей честности, (оказывается бывают и честные либералы) и финансовой грамотности, создала своим маргинальным собратьям большие проблемы, приоткрыв перед общественностью чудовищную картину разграбления бюджетных средств.

Ей это вряд ли простят и будут мстить с изощрённым цинизмом. Существенно, что условием выделения средств в будущем бюджете России, с которым согласны все конфликтующие по остальным вопросам либеральные группы, является сокращение финансирования контрольно-ревизионных структур.
Они действительно работают из рук вон плохо (иначе на свободе из всего либерального блока, остался бы премьер Медведев). Здесь они пришли к безоговорочному консенсусу.

А значит Татьяне пора отчаливать от либерального берега и переходить в стан государственников. И в новом правительстве для неё обязательно найдётся место.
Тем временем, либеральные СМИ усиленно муссируют новости о предполагаемом бюджетном маневре. В ходе которого предполагается увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, на целых 2,3% ВВП.
Смущает лишь то, что эти, в общем-то положительные новости, размещены в либеральных СМИ, которые вряд ли назовёшь правдивыми. И вполне возможно, что это хитрый ход пятой колонны.
Подозрение экспертов вызывает тот факт, что эти расходы не конкретизированы по статьям и вполне могут быть предназначены для дальнейшего распила.

Что очень любят делать либералы в тишине своих кабинетов. Откуда возьмутся дополнительные средства?
Один процент ВВП предполагается получить за счет сокращения избыточных полномочий органов правопорядка и контрольно-ревизионных структур и еще один — за счет то ли смягчения бюджетной политики (ибо бюджет сверстан на основе настолько заниженного прогноза, что в 2018 году может, по признанию Силуанова, оказаться профицитным), то ли усиления налогового и административного давления на экономику.
Вероятнее всего либералы просто мутят воду и оставляют себе пространство для манёвра. И конечно-же будут ждать команду из-за океана. И она несомненно последует.

Метки: Борьба за власть, бюджет 2018
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Всевидящее «Око» России (2016)
Военно-космическая система "Око" относится к разряду стратегических, ее не случайно называют "глазами президента России". Она предназначена для выявления стартов баллистических ракет противника. Ее высокочувствительный теплопеленгатор способен на ...
Кирсан Илюмжинов (президент Калмыкии) рассказывает о своем полете на НЛО
Источник http://via-midgard.info/
Поношение властей - это антихристианское дело (характеристика иудохристианства)
Данная статья очередное напоминание, что иудохристианство есть оружее порабощения славянских народов, во общем судите сами: Однажды, отвечая на вопросы моих посетителей и друзей в общеизвестной социальной сети «Одноклассники», я наткнулся на грубо ...
В.Л. Авагян и В.А. Ефимов - Желаем власти поумнеть!
....Министр финансов Антон Силуанов немного приоткрыл завесу "нефтяной тайны". "Мы должны быть готовы...
Крупнейшая диверсия США против России
Разрушение экономического и интеллектуального потенциала страныНам не стоит забывать двух фактовПервый факт. В 1992 году американцы настояли, чтобы рыночные реформы были проведения Егором Гайдаром. Одновременно в Правительстве России во все ключевые ...
Теракт в Нью-Йорке вчера; Москва и Питер — завтра?
Хватит лицемерить в отношении мигрантов из Средней Азии. Этот материал можно было бы начать: «В один прекрасный день…» День в Нью-Йорке выдался действительно прекрасным — солнечным и прохладным. Прекрасным обещал быть и вечер — Хэллоуин, про который давно ...

3 коммент.»

  • 41 27
    артмани 23 января 2018 в 15:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    какие нахер государственники и какие либералы…18 лет уже эту байку слушаем…грудинин 2018…

    Ответить
    • 4 7
      kra2ash артмани 23 января 2018 в 18:30 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Коммунисты привели в 80-х горбача… На их плечах пришёл ебн… Мы все до сих пор икаем от 90-х…
      А сейчас они тянут, вообще, олигарха… итог будет хуже 90-х… Нам это надо?

      Ответить
  • 7959 6839
    Вячеслав 23 января 2018 в 17:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “…месть либералов будет жестокой…” Кто такие либералы и почему власть не может с ними никак совладать? Если бы власть опиралась на славян, такого вопроса бы просто не существовало… А она опирается на сброд, которому по уху, что будет дальше со страной…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>