Татьяна Голикова приоткрыла завесу тайны, связанную с разграблением бюджета и месть либералов будет жестокой

Впрочем, она и сама принадлежит к либеральному крылу правительства, но в силу своей честности, (оказывается бывают и честные либералы) и финансовой грамотности, создала своим маргинальным собратьям большие проблемы, приоткрыв перед общественностью чудовищную картину разграбления бюджетных средств.

Ей это вряд ли простят и будут мстить с изощрённым цинизмом. Существенно, что условием выделения средств в будущем бюджете России, с которым согласны все конфликтующие по остальным вопросам либеральные группы, является сокращение финансирования контрольно-ревизионных структур.

Они действительно работают из рук вон плохо (иначе на свободе из всего либерального блока, остался бы премьер Медведев). Здесь они пришли к безоговорочному консенсусу.

А значит Татьяне пора отчаливать от либерального берега и переходить в стан государственников. И в новом правительстве для неё обязательно найдётся место.

Тем временем, либеральные СМИ усиленно муссируют новости о предполагаемом бюджетном маневре. В ходе которого предполагается увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, на целых 2,3% ВВП.

Смущает лишь то, что эти, в общем-то положительные новости, размещены в либеральных СМИ, которые вряд ли назовёшь правдивыми. И вполне возможно, что это хитрый ход пятой колонны.

Подозрение экспертов вызывает тот факт, что эти расходы не конкретизированы по статьям и вполне могут быть предназначены для дальнейшего распила.

Что очень любят делать либералы в тишине своих кабинетов. Откуда возьмутся дополнительные средства?

Один процент ВВП предполагается получить за счет сокращения избыточных полномочий органов правопорядка и контрольно-ревизионных структур и еще один — за счет то ли смягчения бюджетной политики (ибо бюджет сверстан на основе настолько заниженного прогноза, что в 2018 году может, по признанию Силуанова, оказаться профицитным), то ли усиления налогового и административного давления на экономику.

Вероятнее всего либералы просто мутят воду и оставляют себе пространство для манёвра. И конечно-же будут ждать команду из-за океана. И она несомненно последует.