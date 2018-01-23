Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 23 января 2018

12:23. 23 января 2018 Просмотров - 833 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ разместили у линии соприкосновения гаубицы и минометы – Марочко

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

«Взрыв и удар в спину», — кадры и подробности обстрела Докучаевска (+ВИДЕО)

Новость обновляется
«Взрыв и удар в спину», — кадры и подробности обстрела Докучаевска (+ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», вчера в результате обстрела Докучаевска украинскими войсками были ранены пять мирных жителей.

Огонь по жилым домам был открыт из 30-мм орудия БМП и 120-мм миномёта.

Одна из пострадавших рассказывает, что обстрел начался внезапно: «Взорвалось и мне в спину ударило».

Она уточнила, что это случилось примерно в 17:40.

В пресс-службе Вооруженных сил ДНР сообщили, что обстрел вёлся со стороны Новотроицкого.

Читайте также: «Это угроза национальной безопасности», — в Госдуме заявили, что Украина готовится к вторжению в ДНР и ЛНР

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мирных отношений Донбасса с Украиной уже не будет, – школьница Донецка

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Замглавы СММ ОБСЕ объявил, когда миссия может покинуть Донбасс (ФОТО)

Замглавы СММ ОБСЕ объявил, когда миссия может покинуть Донбасс (ФОТО) | Русская весна

Срок действия миссии СММ ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года. Об этом заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг в ходе своего выступления в Мариуполе 22 января.

По его словам, работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 года, «и нужно совместное решение всех членов для ее продолжения».

Хуг напомнил, что работа миссии началась еще до начала конфликта на Донбассе 21 марта 2014 года по приглашению украинской стороны и это решение поддержали 57 стран-участниц.

С тех пор изменение в Мандате было только относительно количества наблюдателей (в сторону увеличения), а достигнутые Минские договоренности не повлияли на деятельность ОБСЕ в регионе.

Читайте также: В Раде обрушились с критикой и упреками на Совет Европы

Замглавы СММ ОБСЕ объявил, когда миссия может покинуть Донбасс (ФОТО) | Русская весна
Замглавы СММ ОБСЕ объявил, когда миссия может покинуть Донбасс (ФОТО) | Русская весна
Замглавы СММ ОБСЕ объявил, когда миссия может покинуть Донбасс (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Три года спустя: прогулка в окрестностях аэропорта (ВИДЕО)

Три года спустя: прогулка в окрестностях аэропорта (ВИДЕО) | Русская весна

Три года назад кончились бои за территорию донецкого аэропорта — своеобразных ворот в город. Три года назад украинцы узнали правду — аэропорт стал кладбищем для «мужественно удерживающих его киборгов».

Донецкий блогер Денис Селезнёв прошёлся по улицам, названия которых три года назад пульсировали в сводках: завод «Точмаш», улица Стратонавтов, Взлетная, Путиловский мост.

Как сегодня выглядит район Донецка, который пострадал от украинских оккупантов сильнее всего?

Читайте также: «Это угроза национальной безопасности», — в Госдуме заявили, что Украина готовится к вторжению в ДНР и ЛНР

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Донбасс: Армия ДНР укрепляет позиции на линии фронта — репортаж с передовой (ВИДЕО)

Донбасс: Армия ДНР укрепляет позиции на линии фронта — репортаж с передовой (ВИДЕО) | Русская весна

Пользуясь временным затишьем на передовой, военнослужащие Вооруженных сил ДНР проводят укрепление своих позиций.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Вооруженных сил ДНР.

«Пока нет активных боевых действий, идёт строительство, укрепление. Если начнутся провокации, эти меры сохранят бойцам жизнь», — рассказывает военнослужащий с позывным «Сухой».

Сооружение капониров заняло около года. Бойцы буквально голыми руками копали «подземный город», так как строительную технику на фронте использовать невозможно.

«Техника сюда не заходит, так как это передняя линия и с целью сохранения техники мы её не использовали, чтобы её не подбили. Все здесь копается руками, все копается солдатами», — добавил «Сухой».

На данный момент капониры пустые, так как техника находится в местах отвода, но в случае провокации со стороны ВСУ подобные укрепления позволят сохранить тяжелую технику и жизни бойцов.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.

Читайте также: Ад под Донецком: Артиллерия уничтожила штабы ВСУ и «Правого сектора» — кадры с БПЛА (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Покушение на сотрудника МГБ ЛНР пытались совершить украинские спецслужбы

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Александр Захарченко осмотрел место обстрела ВСУ автобуса на КПВВ «Еленовка»

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои... словам главы министерства, в январе текущего года на официальном сайте...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
...несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... с корреспондентом Новороссия Инфо. После лечения в середине января 2015 года.... Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... Донбасса.Только за период с января по декабрь 2016 года количество... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...похожая на ситуацию, сложившуюся в январе этого года, в той ...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии... сотрудников правоохранительных органов. «4 января этого года трое неизвестных в...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016
....info Сводка МО ДНР за 17 января Сводка МО ДНР за 17 января К... милиции ЛНР Андрей Марочка в ополчении ЛНР был заместителем командира разведподразделения... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 16.01...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>