Сводки от ополчения Новороссии 23 января 2018
- 15:44 ВСУ разместили у линии соприкосновения гаубицы и минометы – Марочко.
- 13:55 «Взрыв и удар в спину», — кадры и подробности обстрела Докучаевска (+ВИДЕО).
- 10:42 Мирных отношений Донбасса с Украиной уже не будет, – школьница Донецка.
- 09:56 Замглавы СММ ОБСЕ объявил, когда миссия может покинуть Донбасс (ФОТО).
- 09:04 Три года спустя: прогулка в окрестностях аэропорта (ВИДЕО).
- 03:30 Донбасс: Армия ДНР укрепляет позиции на линии фронта — репортаж с передовой (ВИДЕО).
- Вчера 22:28 Покушение на сотрудника МГБ ЛНР пытались совершить украинские спецслужбы.
- Вчера 21:00 Александр Захарченко осмотрел место обстрела ВСУ автобуса на КПВВ «Еленовка».
ВСУ разместили у линии соприкосновения гаубицы и минометы – Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Взрыв и удар в спину», — кадры и подробности обстрела Докучаевска (+ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», вчера в результате обстрела Докучаевска украинскими войсками были ранены пять мирных жителей.
Огонь по жилым домам был открыт из 30-мм орудия БМП и 120-мм миномёта.
Одна из пострадавших рассказывает, что обстрел начался внезапно: «Взорвалось и мне в спину ударило».
Она уточнила, что это случилось примерно в 17:40.
В пресс-службе Вооруженных сил ДНР сообщили, что обстрел вёлся со стороны Новотроицкого.
Читайте также: «Это угроза национальной безопасности», — в Госдуме заявили, что Украина готовится к вторжению в ДНР и ЛНР
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мирных отношений Донбасса с Украиной уже не будет, – школьница Донецка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Замглавы СММ ОБСЕ объявил, когда миссия может покинуть Донбасс (ФОТО)
Срок действия миссии СММ ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года. Об этом заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг в ходе своего выступления в Мариуполе 22 января.
По его словам, работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 года, «и нужно совместное решение всех членов для ее продолжения».
Хуг напомнил, что работа миссии началась еще до начала конфликта на Донбассе 21 марта 2014 года по приглашению украинской стороны и это решение поддержали 57 стран-участниц.
С тех пор изменение в Мандате было только относительно количества наблюдателей (в сторону увеличения), а достигнутые Минские договоренности не повлияли на деятельность ОБСЕ в регионе.
Читайте также: В Раде обрушились с критикой и упреками на Совет Европы
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Три года спустя: прогулка в окрестностях аэропорта (ВИДЕО)
Три года назад кончились бои за территорию донецкого аэропорта — своеобразных ворот в город. Три года назад украинцы узнали правду — аэропорт стал кладбищем для «мужественно удерживающих его киборгов».
Донецкий блогер Денис Селезнёв прошёлся по улицам, названия которых три года назад пульсировали в сводках: завод «Точмаш», улица Стратонавтов, Взлетная, Путиловский мост.
Как сегодня выглядит район Донецка, который пострадал от украинских оккупантов сильнее всего?
Читайте также: «Это угроза национальной безопасности», — в Госдуме заявили, что Украина готовится к вторжению в ДНР и ЛНР
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донбасс: Армия ДНР укрепляет позиции на линии фронта — репортаж с передовой (ВИДЕО)
Пользуясь временным затишьем на передовой, военнослужащие Вооруженных сил ДНР проводят укрепление своих позиций.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Вооруженных сил ДНР.
«Пока нет активных боевых действий, идёт строительство, укрепление. Если начнутся провокации, эти меры сохранят бойцам жизнь», — рассказывает военнослужащий с позывным «Сухой».
Сооружение капониров заняло около года. Бойцы буквально голыми руками копали «подземный город», так как строительную технику на фронте использовать невозможно.
«Техника сюда не заходит, так как это передняя линия и с целью сохранения техники мы её не использовали, чтобы её не подбили. Все здесь копается руками, все копается солдатами», — добавил «Сухой».
На данный момент капониры пустые, так как техника находится в местах отвода, но в случае провокации со стороны ВСУ подобные укрепления позволят сохранить тяжелую технику и жизни бойцов.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
Читайте также: Ад под Донецком: Артиллерия уничтожила штабы ВСУ и «Правого сектора» — кадры с БПЛА (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Покушение на сотрудника МГБ ЛНР пытались совершить украинские спецслужбы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Александр Захарченко осмотрел место обстрела ВСУ автобуса на КПВВ «Еленовка»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com