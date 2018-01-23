Сводки от ополчения Новороссии 23 января 2018

Срок действия миссии СММ ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года. Об этом заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг в ходе своего выступления в Мариуполе 22 января.

По его словам, работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 года, «и нужно совместное решение всех членов для ее продолжения».

Хуг напомнил, что работа миссии началась еще до начала конфликта на Донбассе 21 марта 2014 года по приглашению украинской стороны и это решение поддержали 57 стран-участниц.

С тех пор изменение в Мандате было только относительно количества наблюдателей (в сторону увеличения), а достигнутые Минские договоренности не повлияли на деятельность ОБСЕ в регионе.

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