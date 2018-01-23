На этой неделе в Швейцарском городе Давос, открывается международный экономический форум.

Одна из панельных дискуссий на нем будет посвящена весьма показательной тематике: сможет ли доллар сохранить статус резервной валюты в будущем?

Сама постановка подобного вопроса на подобном форуме говорит о серьезнейших изменениях в раскладе мировых геополитических сил.

Судьба доллара и Давосский форум стали поводом для обсуждения в эфире канала Россия 24, в котором принял участие ваш покорный слуга.

В рамках программы я постарался донести мысль о необходимости государственной политики поддержки нашей национальной валюты. Ведь именно твердый и предсказуемый курс юаня является залогом и локомотивом успешного развития экономики Китая.

Одним из первых шагов по поддержке рубля может стать запрещение валютного кредитования внутри России.

Поясню свою мысль, речь не идет о создании искусственных барьеров или дополнительного регулирования валютного рынка. Всё очень просто. Все расчеты в России ведутся только в рублях, для осуществления любых платежей и покупок внутри России нужны только рубли. Это значит, что все кредиты в нашей стране должны выдаваться только в национальной валюте.

Желающие приобрести валюту для осуществления тех или иных платежей за пределами России спокойно покупают её на бирже или в обменнике (решение проблемы валютных ипотечников самый малый плюс, который мы получим в случае запретов валютных кредитов).

А в целом политика государства должна способствовать созданию спроса на его национальную валюту.

Производство денег, создание денег, всевозможные финансовые инструменты, производные от денег являются важнейшей основой сегодняшнего благосостояния так называемого «цивилизованного мира».

Таковы правила игры, установленные сегодня в мировой экономике. И было бы очень глупо не использовать их на благо Родины.

Высказанные мною идеи встречались частью экспертов в штыки.

Наибольшую поддержку мне оказывал ведущий Александр Кареевский (эксперты в студии: Алексей Майоров, 1-й заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике; Ян Арт, эксперт комитета Госдумы России по финансовому рынку; Алексей Бобровский, экономический обозреватель)

Источник: nstarikov.ru