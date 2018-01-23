Слова Путина в адрес правительства расценили как подготовку к его отставке

Почему российская экономика не может перешагнуть порог в 2%

Статистика считается скучной дисциплиной. О вкусах не спорю. Но, во-первых, и она не чужда громких сенсаций. А во-вторых, всегда любопытны картины, которые открываются, когда «скучная» статистика накладывается на заявления официальных лиц. И не важно, посвящены ли эти заявления динамике экономического развития, они могут содержать самые разнообразные оценки, но на фоне статистики эти оценки зачастую звучат совсем не так, как задумывали заявляющие. Предлагаю проверить.

Сначала статистика. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2017 год составлял +2,1%. Однако в новом году ведомство сделало вынужденное признание: рост экономики в 2017 году не превысил 1,8%, а на самом деле будет и того ниже, оказавшись в коридоре 1,4–1,8%. Отступление от 2,1% существенное. Особенно если учесть, что большинство наблюдателей сходятся во мнении: если Минэкономразвития и угадало, то попадание в цель с гораздо большей вероятностью составляет 1,4, а не 1,8%. Одно из «объяснений» очевидного провала Минэкономразвития — статистика ноября, когда российский ВВП и вовсе сократился в годовом измерении на 0,3%.

«Объяснение» взято в кавычки, потому что, хотя сенсационные показатели ноября, конечно, негативно сказались на итогах года, но само ноябрьское падение оказалось настолько неожиданным, что у Минэкономразвития внятных объяснений для него как раз не нашлось. Кроме теплой погоды и соблюдения соглашения о сокращении добычи нефти. Оба эти аргумента свидетельствуют о том, что действия и самого Минэкономразвития, и правительства в целом не способны увлечь экономику к новым высотам. Особенно это характерно для апелляции к соглашению ОПЕК+. Минэкономразвития как утопающий хватается за соломинку. Достаточно вспомнить совсем недавние времена, когда этого соглашения не было и когда то же министерство указывало в качестве одной из причин спада экономики низкие цены на нефть, притом что нефтяники в иррациональном порыве наращивали добычу на фоне падающих цен.

По сути, сравнение статистики с заявлениями уже началось, но продолжить стоит. Итак, экономика не может выйти даже на 2% роста в год, а министр экономического развития Максим Орешкин в конце 2017 года заявил, что «структурные реформы успешно завершены». При этом он далеко вышел за свои формальные полномочия: главные из успешно проведенных реформ, которые называет Орешкин, это действия ЦБ — плавающий курс рубля и победа над инфляцией, и Минфина — новые бюджетные правила, к которым Минэкономразвития вообще никакого отношения не имеет. Если реформы закончились и других в арсенале предложений Минэкономразвития нет, то, что называется, приплыли. Рост подкрепить, оказывается, вовсе нечем. Это не «успех» уже проведенных «структурных реформ», а явка с повинной: задача достижения темпов роста выше среднемировых, поставленная Владимиром Путиным, решения не имеет.

На ситуацию, правда, можно взглянуть с другой стороны. «Структурные реформы», о которых говорит Орешкин, это важные достижения в экономическом регулировании, которые можно назвать техническими структурными реформами, но которые не затрагивают таких тормозов экономического роста, как отсутствие должной защиты частной собственности, что может обеспечить независимый на деле суд, или засилье монополий, в том числе опирающихся на избыточное государственное вмешательство в экономику. Другими словами, Орешкин показывает, что без решения этих проблем и соответствующих реформ, которые невозможны без однозначно выраженного политического курса (а не просто словесных интервенций), потенциал роста российской экономики ограничивается 2% в год. Он может несущественно увеличиться, если цены на нефть закрепятся на текущем уровне. Но в любом случае для качественно других показателей роста нужно обновление курса экономической политики.

А что же нынешний и, конечно, будущий президент Владимир Путин? Вот его заявление от 26 декабря, обращенное к правительству: «По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы». Такой отчаянно высокой похвалы правительство никогда не удостаивалось и вряд ли рассчитывало на подобный высший балл.

Если вернуться к взвешиванию звучащих заявлений на весах экономической статистики, то сказанное Путиным больше походит на начало торжественной процедуры проводов нынешнего кабинета, который подаст в отставку после президентских выборов 18 марта. Похоже, и сам президент уловил этот привкус и 13 января снова обратился к правительству, но уже гораздо будничнее: «Мы должны быть готовыми к любому развитию ситуации на сырьевых рынках, на фондовых рынках, очень внимательно за этим наблюдать и иметь сценарии развития российской экономики на любой вариант».

Сценарии в правительстве регулярно пишут, но заведомо не рассчитывая на «Оскар». Все дело в том, что в правительстве исключительно малоответственные сценаристы. Они готовый продукт не дают, а режиссера там нет, все ждут решений из Кремля. Изменится ли ситуация в новом кабинете — вопрос открытый.