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Система приглашений

22:00. 23 января 2018 Просмотров - 165 Один комментарий Опубликовал:


Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до Олимпиады-2018 в Пхенчхане лидеров сборной России сразу в нескольких видах спорта, придумав систему «приглашений» на Игры, в получении которых отказывают и тем, кто не нарушал «антидопинговые правила». Здесь не поможет даже CAS.

Началось все вчера, когда шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не был допущен до Олимпийских игр из-за упоминания в докладе Макларена. За ним последовали шорт-трекисты Денис Айрапетян и Владимир Григорьев. А сегодня Россия лишилась целой россыпи звезд, имевших реальные шансы на медали любого достоинства.

1. Утро началось с недопуска до Пхенчхана биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. «Советский спорт» сообщил, что их и Ана не допустили до Игр-2018 из-за базы данных РУСАДА. Le Monde утверждает: допинг-пробы Шипулина и Ана в Сочи-2014 были подменены.

2. Российский биатлон на Олимпиаде лишился не только главной звезды, а также Алексея Волкова и Евгения Гараничева, но и почти всей команды. МОК допустил только троих из одиннадцати спортсменов из заявки на Пхенчхан-2018. По информации Sports.ru, допуск получили лишь Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Теперь российские биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпиаде, СБР не будет давить и давать спортсменам рекомендаций.

3. Хоккейная сборная России недосчиталась пяти игроков. Не едут на Игры защитники Антон Белов, Алексей Береглазов и Михаил Науменков, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин. Тренерский штаб допущен до Олимпиады-2018 в полном составе.

4. Пропололи и команду России по фигурному катанию, запретив ехать на Игры Ксении Столбовой (в паре с Федором Климовым они были чемпионами Сочи-2014 в командных соревнованиях и взяли серебро на чемпионате Европы-2018) и Ивану Букину (в паре с Александрой Степановой завоевали бронзу европейского первенства).

5. На Олимпиаду-2018 не поедет почти вся сборная России по конькобежному спорту. В мужской команде «зарезали» 90% спортсменов, не пригласив в частности Павла Кулижникова и Дениса Юскова. В женской команде вычеркнули 80% спортсменок, оставив в заявке Ольгу Граф, Ангелину Голикову и Наталью Воронину.

6. Две российские саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко пополнили скорбный список тех, кто не был допущен к Пхенчхану-2018 по решению МОК.

7. Российские бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева также не допущены до Игр.

8. И это еще не конец. Спортивный агент Андрей Митьков заявил, что в Пхенчхан-2018 не пригласят ни одного участника Сочи-2014.

9. Министр спорта России Павел Колобков пообещал всем спортсменам, которые не примут участия в Играх, что они «получат финансовую и юридическую поддержку». Ничего нового. Обещают уже несколько лет, а реальных действий мы так и не дождались.

https://www.sports.ru/hockey/1059532894.html – цинк

PS. А говорили допинг, На деле, допинг это сугубо формальный повод, задача была нанести удар по российскому спорту в рамках разрастающегося конфликта с гегемоном – удар нанесен, причем исполнители уже даже не скрывают, что спортсменов избивают просто потому что могут. Вот захотелось.
Поэтому на покаянии перед МОК и выплатой компенсации дело не ограничилось и не могло ограничится. О российский спорт продолжают с упоением вытирать ноги в рамках классического принципа "слабых бьют". И можно с уверенностью говорить, что это далеко не последнее унижение.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: олимпиада, спорт
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