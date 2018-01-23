Прорыв СТ 16к25С на рынки ЕС: универсальные станки РФ теснят конкурентов

После введения со стороны Запада антироссийских санкций встал серьезный вопрос о средствах развития отечественной промышленности. В первую очередь речь шла о передовых современных станках, которые просто необходимы для развития производственного потенциала России.

Однако после целого комплекса мер, направленных на развитие производства РФ, отечественное станкостроение значительно увеличило свой потенциал, кроме этого, Россия стала наращивать экономическую экспансию на рынках развитых стран. В итоге российские станки стали не только обеспечивать развитие промышленности страны, но и прорвались на иностранные рынки, где их достоинства уже успели оценить.

Так, универсальный токарный станок СТ 16к25С, произведенный пензенской компанией «СтанкоМашСтрой», недавно был отправлен в Ирландию. Относительно низкая стоимость, надежность и высокое качество привлекло внимание иностранного заказчика еще в октябре 2017 года на выставке металлообрабатывающего оборудования EMO, проходившей в Германии.

Металлообрабатывающий станок СТ 16к25С отличается повышенной степенью точности обработки заготовок. При этом он имеет трехкулачковый патрон с диаметром 315 мм, а рабочее пространство составляет 2000 мм. На станке также установлен быстросъемный держатель резцов и увеличенного размера шпиндель с диаметром 105 мм.