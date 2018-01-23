Петиция. В поддержку ректора УИ ГА : студентов отчислить и осудить пропаганду ими ЛГБТ – темы

1. Студенты УИ ГА,выступившие с провокационным роликом https://www.youtube.com/watch?v=kGqJVmIPxs4пропагандирующим ЛГБТ и прочие виды половых извращений, направленный на поддержание процессов разрушения традиционных семейных ценностей в РФ и самоликвидации его населения на базе духовной деградации и нравственности,должны быть отчислены по причине нарушения профессиональной этики, признанных большинством общества норм морали и наличия отклонений в их психическом состоянии несовместимых с профессией лётчика гражданской авиации, на которую они обучаются .

2. Само содержание ролика должно быть придано осуждению на официальном уровне представителями Общественной палаты, Совета федерации и Министерства культуры и придано огласке посредством федеральных СМИ.

Просьба разместить ссылки на петицию в фейсбуке и вконтакте,кому небезразлично будущее страны и народа

Ссылки на петицию:

https://www.change.org/p/совет-федерации-в-поддержку-ректора-уи-га-студентов-отчислить-и-осудить-пропаганду-лгбт-студентами

https://www.change.org/p/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%83%D0%B8-%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8?recruiter=851784741&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition