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Петиция. В поддержку ректора УИ ГА : студентов отчислить и осудить пропаганду ими ЛГБТ – темы

20:15. 23 января 2018 Просмотров - 348 5 коммент. Опубликовал:

170704letchiki41

 

1. Студенты УИ ГА,выступившие с провокационным роликом https://www.youtube.com/watch?v=kGqJVmIPxs4пропагандирующим ЛГБТ и прочие виды половых извращений, направленный на поддержание процессов  разрушения традиционных семейных ценностей в РФ и самоликвидации его населения на базе духовной деградации и нравственности,должны быть отчислены по причине нарушения профессиональной этики, признанных большинством общества норм морали и наличия отклонений в их психическом состоянии несовместимых с  профессией лётчика гражданской авиации, на которую они обучаются .

2. Само содержание ролика должно быть придано осуждению на  официальном уровне представителями Общественной палаты, Совета федерации и Министерства культуры и придано огласке посредством федеральных СМИ.

Просьба разместить ссылки на петицию в фейсбуке и вконтакте,кому небезразлично будущее страны и народа

 

Ссылки на петицию:

https://www.change.org/p/совет-федерации-в-поддержку-ректора-уи-га-студентов-отчислить-и-осудить-пропаганду-лгбт-студентами

https://www.change.org/p/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%83%D0%B8-%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8?recruiter=851784741&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition

Метки: гражданское общество, петиция
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5 коммент.»

  • 2928 1258
    Х'Ариец 23 января 2018 в 20:54 Ссылка Пометить
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    Oblichitel, а ты в каких трусах снимался в этом клипе?
    Ну и грязь же в этом посту, которую здесь разводит враг и извращенец Oblichitel!
    Брахман, посмотри, что этот подонок здесь выкладывает! Еще немного и благодаря Oblichitel_ю Пандора превратится в ЛГБТ помойку!
    П.С.
    Созерцать троллей и матюки, гораздо приятнее, чем всякую пи…..сню

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  • 600 327
    Александр 23 января 2018 в 21:21 Ссылка Пометить
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    Маразм крепчает.

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  • 1493 973
    siberss 23 января 2018 в 21:44 Ссылка Пометить
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    Все участники съемки видеоролика должны быть отчислены из российского учебного заведения без права востановления и точка.

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  • 2459 1837
    Владислав 23 января 2018 в 22:30 Ссылка Пометить
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    Молодость без ошибок скучна. Лучше бы сотрудников ФСБ так разбирали.

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