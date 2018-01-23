Новости Украины и Новороссии 23 января 2018

Украили мародеры

Продолжая тему оговорк по Фрейду.Тема эта хорошо знакома по Севастополю – в конце "благословенных" 90х и в первой половине нулевых в городе была самая настоящая охота за "медяхой", которую можно было спокойно продавать в пунктах приема в товарных количествах килограммами. Это приводило к кражам бытового медного кабеля, а также разграблению кораблей ВМСУ и ЧФ, а также прочего военного имущества, где использовался медный кабель. Потом это извращенное поветрие постепенно сошло на нет (большую часть из того, что плохо лежало или было плохо прикручено – сняли и сдали в пункты приема), а тут я смотрю прямо прыжок в 90-е, если не в начало XX века.Деградация общественной жизни приводит к тому, что часть граждан становится обычными мародерами, разрушающими собственную среду обитания.

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Кремль призвал Киев дать четкий ответ по военной технике в Крыму

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, дополнительных уведомлений не нужно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что Киев не получал от Москвы официальных нот с подобным предложением. Он добавил, что Украина не будет делать ничего, что может ослабить ее политическую или юридическую позиции.

“Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение”, — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что не знает, были ли “какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам”.

Пресс-секретарь также отказался трактовать слова Климкина: “Все-таки Киев должен сказать да или нет, дождемся”.

В январе Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма, хотя она и в плачевном состоянии. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Песков тогда назвал предложение главы государства “жестом доброй воли”, чтобы сдвинуть урегулирование украинского кризиса с мертвой точки.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, украинское вооружение, которое осталось в Крыму, — “груда металлолома”. С точки зрения сенатора, Киев опасается, что, забрав технику, признает полуостров российским.

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Остатки украинского сапога

Украина вчера официально отказалась забирать остатки своей военной техники из Крыма. Мол, отдавайте нам Крым вместе с нашим "добром". В Киеве долго думали, чтобы такое ответить, но в конечном итоге не придумали ничего лучше кроме унылой мантры про возврат Крыма.Все ценное вывезли еще в мае-июне 2014 года и речь по сути шла о различном неликвиде, большая часть из которого так и так должна была пойти на лом, при этом расходы на перевозку оставшейся техники могли превысить доходы от распила на металл.В итоге, остатки сапога украинских оккупантов будут и дальше счастливо догнивать в Крыму.

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Укpaинская делегация ПACCE

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«Мы отдали России всё, включая собственную историю», — украинский ученый (ФОТО)

Главный научный сотрудник Института истории Украины Национальной Академии наук Украины (НАНУ) Станислав Кульчицкий утверждает, что «незалежная» отдала России «всё, включая собственную историю». Об этом украинский специалист заявил в интервью одному из одиозных украинских порталов. «Россия возникла как часть территории Киевской Руси. И если говорить о том, что кто кому дал, то мы тогда дали России всё, даже собственную историю — разумеется, не по доброй воле. 600 лет истории Украины они присвоили себе и по сей день пребывают в полной уверенности, что это их история», — возмущается Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий «Даже название своего народа они присвоили, потому что Русь — это термин, связанный с Днепром, а не с Волгой», — поставил Москве мат историк из «незалежной». Читайте также: Чей Крым? — Чемпион мира по боксу резко ответил на провокацию в Киеве (ВИДЕО)

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Киев заявил о подготовке бойкота и акций фанатов на ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев ведёт переговоры с футбольными федерациями разных стран о бойкоте Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России летом 2018 года, а также с различными фанатскими движениями, которые могли бы устраивать политические акции.

По словам министра, переговоры с федерациями и организациями футбольных фанатов проходят отдельно, сообщает «Интерфакс-Украина».

“Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России”, – сказал Климкин.

Летом прошлого года уже сообщалось, что украинские власти хотят демонстративно бойкотировать ЧМ. Кроме того, на Украине отказались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу. При этом сама Украина не попала на ЧМ-2018, заняв в своей группе третье место.

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В Лондоне суд рассматривает апелляцию Украины по делу о долге перед Россией

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Апелляционный суд Англии в понедельник выслушал часть аргументов, представленных юристами Украины по делу о долге перед РФ на 3 миллиарда долларов. Представители украинской стороны пытаются оспорить решение Высокого суда Лондона, постановившего Минфину Украины исполнить свои обязательства по еврооблигациям перед РФ, передает РИА Новости.

Основным доводом, который привел в зале суда адвокат юркомпании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Бэнким Тэнки, является утверждение, что судья Высокого суда Лондона Уильям Блэр “не в полной мере учел особенности украинского законодательства”, что привело к соответствующему решению.

Присутствовавшие на заседании суда глава департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский и министр финансов Украины Александр Данилюк отказались от комментариев в ходе продолжающегося процесса.

Ожидается, что во вторник представители Украины продолжат приводить свои аргументы в рамках жалобы, а в среду с ответным заявлением выступят юристы, представляющие интересы России. Слушания продолжатся до конца этой недели. Как ранее сообщил журналистам юрист компании Norton Rose Fulbright, представляющий интересы РФ в апелляции, на принятие окончательного решения по делу суду может потребоваться около трех месяцев.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

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Клинцевич назвал хамством отказ Киева от военной техники из Крыма

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Отказ украинских властей от возвращения оставшейся в Крыму военной техники демонстрирует нежелание Киева сотрудничать с Россией, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом сообщает РИА Новости.

“Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову”, — написал сенатор на своей странице в Facebook , отметив, что иной реакции в Москве “и не ждали”.

Парламентарий подчеркнул, что никакого диалога с Украиной относительно статуса Крыма не может быть, так как вопрос о принадлежности полуострова был решен на референдуме и “обсуждению не подлежит”.

В понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Москва не ведут диалог относительно статуса Крыма и возвращения с полуострова военной техники. Комментируя предложение российской стороны забрать корабли и бронемашины, глава МИД подчеркнул, что Киев не будет предпринимать никаких действий, которые могут “ослабить либо политическую, либо юридическую позицию” страны.

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Я пугал США бегством работников «Южмаша» в КНДР и Иран, — Филатов (ВИДЕО)

Мэр Днепропетровска из команды олигарха Игоря Коломойского Борис Филатов признался, что запугивал американских политиков тем, что сотрудники крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») разъедутся работать в страны, враждебные США. Об этом он рассказал в эфире украинского телевидения. «У меня был не очень приятный разговор с очень большими американскими политиками. Не буду говорить, какими. Я им просто сказал: если так будет дальше, эти люди могут оказаться в Иране и Северной Корее. Вы хотите?» — сказал Филатов. Разумеется, Филатов не назвал имена тех, кого он якобы запугивал. Одно дело — рассказывать привычную для украинского ТВ и украинского зрителя ахинею в духе «Украина — великая держава, которая может диктовать условия Штатам» и совершенно другое — отвечать за свои слова. Первые лучи Филатов намекает, что шантаж оказался эффективным, уверяя, что сейчас ситуация на «Южмаше» изменилась в лучшую сторону. «Уже легче, раньше ситуация была просто аховой, катастрофической. Я не могу загрузить „Южмаш“ заказами. Сейчас есть первые лучи», — сказал мэр, напомнив о том, что этим вопросом занимаются и президент, и премьер страны. Напомним, переворот 2014 года лишил «Южмаш» 80 процентов выручки — в феврале 2015 года Россия отказалась от покупки ракетоносителей «Зенит», производимых на предприятии. А громкий скандал минувшего года, когда американское издание The New York Times опубликовало исследования американских экспертов, предполагающих, что двигатели баллистических ракет КНДР могут быть украинскими, в свете заявления Филатова начинает играть новыми красками. Тогда официальный Киев как мог опровергал эту информацию, утверждая, что такие двигатели на украинских заводах не производят, что New York Times куплен Кремлём и что украинский двигатель могли скопировать «где-то», после чего он попал в Северную Корею через территорию Китая. Читайте также: По Фрейду: Порошенко публично опозорился, заявив, что сапог украинского оккупанта топчет землю Донбасса и Крыма (ВИДЕО)

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100 лет первой независимости Украины: от IV Универсала до «Акта Злуки»

22 января 1918 года Центральная Рада, приняв четвертый Универсал, провозгласила независимость Украины. Ровно через год УНР и ЗУНР подписали договор об объединении, причем в тот же день первая начала эвакуацию из Киева, а вторая уже не контролировала Западную Украину. О причинах и исторических последствиях этих событий корреспонденту издания Ukraina.ru рассказал политолог и историк Владимир Корнилов. — В чем сходство и в чем различие между первой независимостью 1918 года и второй — 1991 года? Почему Центральная Рада пошла на провозглашение IV Универсала, хотя до этого претендовала только на автономию? — Вся история Украины — это борьба двух разных Украин, которые можно охарактеризовать лозунгами «Геть вид Москвы!» (Прочь от Москвы!), с одной стороны, и «Навеки вместе», с другой. Вот это самое «геть» и является объединяющим и для Мазепы, и для незалежности разных образцов, и для бандеровцев. И в 1917-м, и в 1990-м идеологов украинства объединяло то, что до поры до времени они старались о своей заветной цели не говорить вслух. Именно поэтому Грушевский и Винниченко вовсю кричали о необходимости федерализации России и поднимали на смех тех, кто обвинял их в сепаратизме, а Яворивский и Драч создавали Народный Рух якобы за перестройку и «обновленный» Советский Союз. Но стоило сложиться обстоятельствам — они тут же превращались в «незалежников». К сожалению, в Москве/Питере очень часто не понимали, что стоит за идеями «незалежников» до тех пор, пока они не провозглашали независимость. — Подписание договора об объединении УНР (Украинская народная республика) и ЗУНР (Западноукраинская народная республика), который назвали «Актом Злуки», можно ли считать серьезным документом? Что на тот момент контролировали правительства этих государственных образований? — На тот момент разрозненные отряды Симона Петлюры контролировали некоторые части Украины, включая Киев. Большей частью произошло это в результате вакуума власти, возникшего после оставления Юга России немцами. При этом большевики беспрепятственно занимали восточные области и в день провозглашения Злуки заняли, например, Нежин. Практически в тот же день, аккурат после торжеств на Софийской площади, власти УНР начали эвакуацию и из Киева. Что же касается ЗУНР, то это вообще было потешное образование. Нынешние украинские историки веселятся по поводу краткости истории Донецкой республики: мол, с момента ее провозглашения до взятия немцами ее столицы прошло всего два месяца. Так вот с момента провозглашения ЗУНР до взятия ее столицы поляками прошла всего неделя. К январю 1918 г. вся ЗУНР находилась там, на Софийской площади. — Почему Петлюра в договоре с польским лидером Юзефом Пилсудским «слил» ЗУНР и Западную Украину? — В том и суть — реализуя лозунг «Геть вид Москви!» на практике за ценой не стоят. В 1918 году УНР началась с того, что слилась немцам. Немцы ушли — надо было искать новых хозяев. Ими стали поляки. Собственно, сейчас, спустя век, мы наблюдаем абсолютно те же процессы. — Стоит ли День соборности Украины отмечать Юго-Востоку Украины? Пошло бы руководство ДКР на подписание «Акта Злуки» с УНР и ЗУНР, ведь ДКР на момент подписания договора еще формально существовала? — Конечно, к Дню Злуки ни Донбасс, ни Новороссия отношения не имели. Как собственно, и Западная Украина, которая на тот момент полностью контролировалась поляками. Кстати, в тот же самый день украинцы были наголову разбиты чехами и в Закарпатье. В Харькове большевики контролировали власть уже с декабря 1918 г. (причем гайдамаки сдали его, по своему обыкновению, без боя). Там же располагалось правительство советской Украины, которое как раз в этот день под председательством лидера Донецкой республики Артема приняло постановление о национализации банков. Ну, и спрашивается: какое отношение Харьков или даже Львов имеют к символической акции на Софийской площади в Киеве? — Можно ли в ближайшей перспективе ожидать возрождения идеи ЗУНР на западноукраинских землях? — Эта идея уже возродилась. Мы не раз слышали заявления галичан о необходимости, если не отделения от «Большой Украины», то хотя бы обособления от нее в рамках пока еще единого государства. Чем больше будет бардак в Киеве, тем сильнее будут развиваться эти тенденции. Если львовяне убедятся в том, что «Большую Украину» никогда не возьмут в ЕС, и единственный шанс для них — стать членом этого образования, видится лишь в их отдельном походе в Европу, они с удовольствием пойдут на провозглашение либо очередной ЗУНР, либо Галицкого королевства. Читайте также: Не было с 1975: в Одессе ветер повалил более тысячи опор (ФОТО, ВИДЕО) Александр Чаленко Ukraina.ru

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Месседжи Порошенко в День Злуки

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Киев ведет «игру нервов» с Донбассом, — мнение

События последних дней словно «раздергивают» Донбасс, как боксера на ринге, сериями ложных ударов, пишет спецкор «КП.ру» Дмитрий Стешин. Цель одна — вызвать неконтролируемую ярость в республиках. После принятия Радой закона о «реинтеграции» Донбасса десятки аналитиков в голос заявили — «сейчас начнется». События покатились как снежный ком. За минувшие выходные территории республик обстреляли 8 раз — из автоматических гранатометов, пушек БМП, минометов, станковых противотанковых гранатометов. Мира как не было, так и нет. Как нет и политического решения конфликта. В минувшее воскресенье на печально известном погранпереходе «Еленовка» со стороны позиций ВСУ был обстрелян автобус, дожидавшийся пересечения линии фронта. Один человек погиб, один ранен. В апреле 2015 года на том же пограничном переходе артогнем накрыли колонну гражданских машин с ночевавшими в них людьми. Они ждали утра и возможности пересечь границу. Тогда погибло четверо, в том числе беременная женщина. По странному совпадению, в день очередного обстрела Еленовки в Донецке шли траурные мероприятия. Поминали погибших три года назад на крупной узловой остановке Боссе. 15 погибших, десятки раненых. Боссе обстреляли в 9 утра, зная, что не промахнутся по толпе едущих на работу. В Донецке так прокомментировали цепь «совпадений». По словам главы ДНР Александра Захарченко, очередной обстрел мирных жителей — результат «реинтеграционного закона», принятого Радой. Теперь украинские военные сами выбирают себе цели, и сами принимают решения. Пострпред ДНР в Минске Денис Пушилин отправил ноту в мониторинговую миссию ОБСЕ. Хотя всем давно уже понятна бессильность этих нот и миссий. Читайте также: Это первая ласточка закона о деоккупации, — Захарченко об обстреле гражданского автобуса (ВИДЕО) Одновременно с обстрелами Киев исполнил «жест доброй воли», заявив, что готов передать ополчению некую «женщину-диверсанта». Ее имя почему-то не разглашается. «Эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании. Она полностью признала свою вину. Она получила тяжелые увечья во время совершения преступления. У нее ампутированы конечности и есть младенец», — написала в соцсетях вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Почему женщина-инвалид с ребенком, сидящая в тюрьме, не попала в списки недавнего масштабного обмена «всех на всех», украинская сторона умолчала. При том ждет в ответ на этот «сильный гуманитарный шаг президента Порошенко» выдачи некоего плененного украинского военного. Тенденция прослеживается четко: «гуманитарный обстрел» в рамках «реинтеграции», сильный «гуманитарный жест», потом снова — обстрел. Ждут, чьи нервы окажутся крепче? Дмитрий Стешин Читайте также: Обстрел гражданского автобуса украинскими военными: подробности (ФОТО)

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Дикость и подшефная

От нормальных людей 684, 685

Исключительно (!) по желанию:

PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100119243…

Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100156567…

Биткоин: 199FvoicY9b9NrLTgYjG673RpaEiXttJHB

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Украинские чиновники массово декларируют биткоины: суммы доходят до $50 миллионов

Украинские чиновники и нардепы массово указывают в своих декларациях криптовалюту. Как сообщает OpenDatabot, самыми активными в этой сфере оказались чиновники Одесского облсовета, а второе место у Верховной Рады Украины. Так, по курсу биткоина, который был установлен на утро 22 января ($11,8 тысяч), Голубов владеет биткоинами на $51 млн 636 тысяч, глава Одесского облсовета 7-го созыва Анатолий Урбанский — $50 млн 224 тыс., депутаты Одесского облсовета Владимир Кривошея — $41 млн 217 тыс., Руслан Табунщик — $18 млн 88 тыс., Валентин Волканов — $17 млн 7 тыс. Леонид Шимон — $11 млн 8 тыс., Петр Ионов — $6 млн 348 тыс. При этом, главный специалист отдела взаимодействия с субъектами государственной регистрации Евгения Привалова владеет биткоинами на $5 млн 758 тыс., депутаты Рады от БПП Алексей Мушак — $5 млн 480 тыс., Дмитрий Белоцерковец — $4 млн 696 тыс., чиновник «Укрзализныци» Сандул Валентин — 4 млн 578 тыс., чиновник регионального сервисного центра МВД Евгений Хенкин — 4 млн 495 тыс., чиновник Николаевского ОГА Тимур Михайловский — 2 млн 950 тыс., одесский депутат Никита Кузькевич — 1 млн 420 тыс., депутат Бучанского горсовета Анна Исламова — 1 млн 180 тыс., одесский депутат Анна Позднякова — 1 млн 165 тыс., Роман Николайчук — $590 тысяч. Читайте также: Пусть Совету Европы теперь платит Украина, — сенатор

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Сапог украинского оккупанта

Из цикла нарочно не придумаешь. Вот что животворящий отдых на Мальдивах делает.В 2014 году Крым действительно избавился от украинского оккупационного сапога.А вот Донбасс еще вынужден страдать под пятой украинских оккупантов.

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