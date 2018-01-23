Номи Принс: “Федрезерв до смерти боится краха глобальной финансовой системы”
Автор двух бестселлеров Номи Принс говорит, что центральные банки не имеют понятия, как остановить политику легких денег, которую они запустили после финансового кризиса 2008 года.
Принс поясняет: “Итак, когда Федрезерв заявляет, что они собираются сократить свой баланс, размер которого равен $4,5 трлн., прекратив реинвестирование процентных платежей … реальность такова, что они на самом деле этого не сделали. Они сократили свой баланс примерно на $10 млрд. с $4,5 трлн., раз уж они упомянули, что собираются начать сокращать его.”
Медиа обсуждают это, как будто это серьезная мера по ужесточению политики. Каким-то образом наши экономики наконец заработали в результате активности центрального банка. Рост реален. Все это позитивно. Выросшие рынки являются свидетельством этого позитива, и, следовательно, эти центральные банки, начиная с Федрезерва, собираются развернуть динамику последних 10 лет.
“Реальность заключается в том, что, если вы посмотрите на фактическую деятельность центральных банков, не отвлекаясь на повышение ставок Федрезервом, вы увидите, что не было и нет никакого разворота, потому что они до смерти боятся, что слишком быстрый разворот вызовет большой крах в финансовой системе.
Все связано друг с другом. Все банки соединены друг с другом. Деньги текут по всему миру со скоростью, измеряемой в наносекундах, и все это может рухнуть, если ковер, созданный центральными банками, будет резко выдернут из-под всей этой активности.”
Принс, только что закончившая путешествие по миру, совершенное ею для исследований, которые войдут в ее будущую книгу, считает, что есть один очень серьезный момент, который может стать причиной разрушения всей системы. Принс, ранее работавшая на топ должности одного из банков Уолл-стрит, утверждает:
“В реальной экономике никакого реального роста не было. А это значит, что план центральных банков провалился. Однако на рынках акций и облигаций наблюдается очень большой рост.
Если вы посмотрите на государства или правительства, чей долг превышает 100% от ВВП, то это Япония, где долг превышает 200%, Соединенные Штаты с долгом более чем 100%, и то же самое происходит во всем мире. Долги достигли уровней, которые никогда не достигались прежде, и все эти долги находятся на исторических максимумах.
Вот почему долг в конечном счете станет разрушителем системы. Чтобы это произошло, дешевизна денег, которая позволяет государствам, муниципалитетам и корпорациям продолжать заимствовать деньги задешево, должна уйти …
В какой-то момент будет допущена ошибка. Возможно, какой-то центральный банк чуточку увеличит ставки, и этим центральным банком может стать Федрезерв, действия которого будут восприняты рынком как ошибка, а не потому что случился реальный экономический рост, в результате которого и состоялось это повышение ставок. Это повлечет за собой возникновение дефолтов во всей системе. Люди будут объявлять личные дефолты, и тогда на рынке ипотечного кредитования возникнут проблемы… и все это превратится в полноценный кредитный кризис, а затем банки перестанут кредитовать … Тогда мы увидим развитие широкого кризиса”.
Принс не думает, что мы увидим крах в 2018 году, но предупреждает о том, что, когда рынки начнут обваливаться, “они будут обваливаться быстро”.
Как же Принс защищает себя?
Она говорит,
“Я покупаю золото … Я также покупала бы серебро, потому что серебро — это твердый актив, и сейчас он действительно дешев. Я покупала бы, исходя из отведенной процентной доли в моем портфеле. Я сделала именно так, как сказала вам, поскольку это хорошая идея — взять деньги с рынка акций и перевести их в твердые активы”.
Опубликовано 21.01.2018 г.
Источник: Nomi Prins: «The Fed Is Scared To Death Of Crashing The Global Financial System»
http://finview.ru/2018/01/22/nomi-prins-fedrezerv-do-smerti-boitsya-krak…
Источник: pravosudija.net