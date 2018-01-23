Наши люди по Давосам не ездят!
Источник: vecherka74.ru
Стариков посоветовал всем Магнитку.
Вчера вечером в прямом эфире радио «Комсомольская правда» обсуждали внешнюю политику России. Эта тема всегда актуальна.
Гость программы – писатель и блогер Николай Стариков отвечал на вопросы слушателей. Рассуждая о сомнительной пользе участия в экономическом форуме в Давосе, он вспомнил о недавнем визите в наш город:
… с определённого момента для российских руководителей, для российской бизнес-элиты отпала необходимость ездить в Давос. Потому что денег мы там не клянчим. Тусоваться там не нужно – мы великая держава. А что касается катания на лыжах, то необязательно ездить в Швейцарию.
Я вот сейчас был в Магнитогорске, где созданы прекрасные условия для этого. Даже президент наш многократно катался здесь на лыжах. Так что ездить в Давос теперь нет никаких оснований.
На лыжах катаемся в Магнитогорске, а деньги зарабатываем сами!
Мы подробно освещали визит Николая Старикова в наш город. Напомним, Николай Викторович за два дня успел провести несколько встреч, посетил металлургический комбинат, посмотрел, как работают и отдыхают магнитогорцы.
Источник: nstarikov.ru