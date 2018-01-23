Наши люди по Давосам не ездят!

Источник: vecherka74.ru

Стариков посоветовал всем Магнитку.

Вчера вечером в прямом эфире радио «Комсомольская правда» обсуждали внешнюю политику России. Эта тема всегда актуальна.

Гость программы – писатель и блогер Николай Стариков отвечал на вопросы слушателей. Рассуждая о сомнительной пользе участия в экономическом форуме в Давосе, он вспомнил о недавнем визите в наш город:

… с определённого момента для российских руководителей, для российской бизнес-элиты отпала необходимость ездить в Давос. Потому что денег мы там не клянчим. Тусоваться там не нужно – мы великая держава. А что касается катания на лыжах, то необязательно ездить в Швейцарию.

Я вот сейчас был в Магнитогорске, где созданы прекрасные условия для этого. Даже президент наш многократно катался здесь на лыжах. Так что ездить в Давос теперь нет никаких оснований.

На лыжах катаемся в Магнитогорске, а деньги зарабатываем сами!