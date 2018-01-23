«Минск» превращают в «Мюнхен» – Запад решился напасть на Россию

Сегодня, когда, наконец, улеглись первые эмоции по поводу принятия Украиной закона "о реинтеграции Донбасса", пришло время серьезно поговорить о его возможных последствиях именно в геополитическом контексте. Увы, наиболее очевидные выводы по этому поводу оптимизма не несут: назревает масштабный военный конфликт и целью в этом конфликте, однозначно, будет Россия.

Как известно, все в истории повторяется. Известно также, что ничего в ней не повторяется со стопроцентной точностью, "один к одному". В наши дни Европа и весь мир снова пошли по тому пути, который им суждено было пройти ровно 80 лет назад - в 1938 году. Речь идет о так называемом "мюнхенском сговоре". Естественно, с поправкой на реалии настоящего времени.

Позволю себе напомнить вкратце. В 1938 году нацистская Германия предъявила претензии к Чехословакии. Она, видите ли, стремилась к "восстановлению территориальной целостности". Очень хотела "реинтегрировать" в Великий Рейх населенные немцами Судеты. Деоккупировать их - от чехов, естественно. Западные страны, вместо того. чтобы обрушиться всей своей мощью на все больше наглеющего и набирающего силу Гитлера, или, например, принять предложения СССР, который готов был встать на защиту Чехословакии, заставили Прагу отдать Судеты немцам. Закончилось все расчленением Чехословакии, в котором, кстати, самое активное участие помимо Германии приняли Венгрия и Польша. Будущие "невинные жертвы нацизма", ага...

Суть происходившего заключалась в том, что тогдашний коллективный Запад готов был на что угодно, только чтобы натравить гитлеровскую Германию на СССР. Что впоследствии и произошло. Правда, совсем не так, как хотелось Западу - никто ж не думал, что сапоги вояк Вермахта, так и не ступившие на улицы Москвы, будут топтать мостовые Парижа и Брюсселя. Но тут уж - как вышло... А на определенном этапе и все западные страны, и тогдашний аналог ООН - Лигу наций, охватили потрясающие слепота и глухота.

Они упорно не замечали, как Германия, которой после поражения в Первой мировой было запрещено даже производить оружие с длинной ствола больше определенной, возрождает армию, военный флот, вводит войска в "демилитаризованные" зоны, захватывает Австрию... простите - реинтегрирует ее! Чехословакию Гитлеру дали сожрать, не подавившись - все ради войны Германии с Советским Союзом. А уж сколько Запад приложил сил к укреплению военной мощи Третьего Рейха! Куда там жалкми поставкам "Джавелинов"...

О том, что ситуация сегодня движется по практически такому же сценарию, совершенно неопровержимо свидетельствует реакция Запада на принятой Украиной закон о вооруженном захвате Донбасса - давайте уже называть вещи своими именами! Вернее - практически полное отсутствие таковой реакции."Минский процесс", с которым так носилась Европа полностью перечеркнут. президенту Украины предоставлены абсолютно диктаторские полномочия, используя которые, он сожет развязать войну в любой момент и на любой границе Украины (половина из которых - как раз со странами ЕС!). На Донбассе готовится, причем совершенно открыто, бойня, геноцид и "этнические чистки" от одного упоминания о которых европейцев, вроде бы, с души воротит.

И что же Евросоюз?! Со всеми своими многочисленными "комиссиями" и организациями по защите прав человека во всем мире? Молчит в тряпочку... Вернее - активнейшим образом дуркует - извините, но другого слова тут не подобрать. Пресс-служба ЕС выдает заявление о то, что ... "В Европейском союзе полагают, что закон о реинтеграции Донбасса будет способствовать урегулированию внутреннего гражданского и военного порядка на Украине. И выражается в поддержку имплементации минских договоренностей на основе мирного и устойчивого урегулирования конфликта на Донбассе..." Каково?! Читаешь и тоже очень хочется выразиться. Но - не в поддержку...

Еще более смешной вариант выдала Германия. Спикер тамошнего правительства Штеффен Зайберт промямлил, что, мол "Федеральное правительство Германии изучает, насколько закон о реинтеграции Донбасса, принятый парламентом Украины 18 января, соответствует минским соглашениям..." Это, мол - "рамки, которые были созданы для поиска мирного решения конфликта в Донбассе, которые должны остаться неизменными..."

Вот клоуны... Вы бы уж тогда законы Гитлера о расовой чистоте проверили - на предмет наличия там антисемитизма и ксенофобии. Не так уморительно бы было. Не надо быть гением юриспруденции, чтобы по первому же прочтению закона о реинтеграции Донбасса сделать вывод - "Минску" он не то, что не соответствует, он его рвет в клочья и спускает в известное сантехническое приспособление. Каждый пункт, каждая буква этого людоедского закона - это полное отрицание не то, что "Минска", а любых возможностей мирно договориться с Донбассом в принципе.

Гораздо честнее в этом отношении повел себя старый Чудак Трамп. Едва ли не синхронно со своими марионетками - парламентариями "нэзалэжной", он четко и ясно провозгласил о конце "Минска". Тот, мол "себя исчерпал" и проводить переговоры надо "в другом месте". Не в географии тут, думается, дело, а совершенно в других вещах. Любую переговорную площадку "постминского процесса" США использует для выкручивания Рук России, чтобы получить от нее согласие на ввод на Донбасс "миротворцев ООН" А дальше...

О том, что будет дальше, говорят, опять-таки факты. Знаете, где находился в момент принятия "реинтеграционного" закона министр обороны Украины Степан Полторак? В Хорватии. И чтоб совсем уже ни у кого не возникло сомнений относительно целей и последствий этого визита, он заявил: "Мы будем изучать опыт Хорватии, чтобы найти правильные решения украинской ситуации. Во время переговоров с премьер-министром мы также обсуждали этот вопрос. Предложения Хорватии полезны, нам нужно изучить этот вопрос!" "Реинтеграция" по-хорватски - это резня. Именно эту судьбу готовят Донбассу - здесь двух мнений уже просто не может быть.

Запад делает из Украины "таран" против России, точно так же, как он готовил на эту роль восемьдесят лет назад Третий Рейх. Понятно, что с учетом возможностей "нэзалэжной" и их соотношения с современным военным потенциалом нашей страны речь о полном ее уничтожении, к большому сожалению США и ЕС, идти точно не может. Впрочем, Запад вполне устроит и втягивание России в войну, результатом которой станет превращение ее в страну-изгоя уровня КНДР и, как уверены западные политики - смена существующей сегодня в Кремле власти (скорее всего - насильственным путем).

Ради достижения ТАКОГО результата Запад готов идти и на затраты, и на риск. История учит лишь тому, что она ничему не учит... Грустная ирония параллелей с "мюнхенской" ситуацией заключается в том, что, к примеру, Польше, увлеченно на пару с Гитлером рвавшей Чехословакию в 1938-м, уже год спустя это крупно вышло боком. Не лить бы потом полякам слезы снова - ведь украинские националисты ненавидят их ненамного меньше "клятых москалей"!

Впрочем, это - уже проблемы Польши и прочих стран ЕС. России же нужно четко осознать, что мир с Украиной, все более превращающейся по всем параметрам, пусть в пародийное, но подобие нацистского "рейха", может быть только ситуативным и временным. Запад не даст Украине в нынешнем ее виде свернуть с пути, ведущем к военной конфронтации с Россией. Там твердо решили на Россию напасть, и сделать это руками Украины.

Впрочем, неизбежность войны прекрасно понимали в Кремле 80 лет назад. Очень хочется верить в то, что сегодня там тоже видят и оценивают ситуацию реально. И без иллюзий.