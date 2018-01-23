Медведев и совесть

Вроде надо мне радоваться и поддерживать – мой отец был арестован за сионизм по ст. 58 – 10 в 1950 году и осужден на десять лет, из них провел пять лет в лагерях, был освобожден, реабилитирован и умер. Но радости не получается.

Все преступления, совершенные советскими и российскими властями вплоть до наших дней – лишь соломинка в глазу по сравнению с западным сучком, считает колумнист русскоязычной версии сайта телеканала RT Исраэль Шамир .



Большинство друзей России за рубежом – это бывшие друзья Советского Союза. Они разбежались в ельцинские годы, когда у России в друзьях состояли генералы НАТО, преемники Рейгана и Тэтчер. Они вернулись по мере того, как Россия Путина стала возвращаться на независимый курс.

Новая антисоветская кампания разгонит этих друзей, напряжет отношения с Китаем и Кубой, усилит одиночество России. Обрадуются две категории людей – пятая колонна госдепа и белые православные монархисты. При всем моем уважении к «белым», они не самостоятельная политическая сила, скорее – ностальгия. Они свое уже получили на торжественных захоронениях их вождей.

Обрадуются ельцинские либералы, но стоит ли их радовать?

Самыми мерзкими годами России были не тридцать седьмой или пятьдесят второй, а начало девяностых, когда господствовали угрызения совести; слеза ребенка мешала порядок навести, и все дороги вели к храму, а иначе не были нужны.





Нежная совесть – ахиллесова пята русских. «Слеза ребенка» на Западе не котируется. Спросили госсекретаря Мадлен Олбрайт, а стоило ли вводить американские санкции против Ирака, если из-за них погибло полмиллиона детей. «Стоило!», сказала она, ничтоже сумняшеся. Совесть ее не мучила, да и прочих американцев не доставала.



Мадлен Олбрайт посол США в ООН о убийстве 500 000 тысяч иракских детей.



Милицию в России переименовали в полицию, следуя западному примеру. Отлично! Но следуйте западному образцу и с совестливостью. Запад никогда не извиняется, не кается и не извиняется, ни перед другими, ни перед собой.

Российское же правительство хочет от нас мук совести по поводу жертв сталинской модернизации и индустриализации, подавления националистов всех мастей, борьбы со шпионами и пятой колонной.

Спор России и Запада о совести – это спор капитана Врунгеля (Россия) и его помощника Лома (Запад). Врунгель колеблется, какого петушка съесть. «Черного зажарить – белый скучать будет, белого зажарить – черный заскучает… А Лом сразу решает: – Режьте черного. – Позвольте, – говорим мы, – ведь белый скучать будет! – А черт с ним, пусть скучает! – возражает Лом. – Нам-то какое дело?»

Когда русские проводили ХХ съезд и мучились совестью насчет жертв репрессий, англичане построили гигантские концлагеря в Кении, и загнали туда сотни тысяч человек. Множество людей погибло, замученные насмерть – но англичане не собираются каяться.

Когда Советы депортировали крымских татар и поволжских немцев, англичане депортировали немцев Палестины в пустыни Австралии, и американцы – православных алеутов на задворки Аляски. Жителей острова Диего Гарсия англичане и американцы выселили, когда в России уже вовсю каялись в прошлых депортациях.







Трудно найти более страшное преступление, чем ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Мучит ли американцев совесть? Ничуть./../

Уничтожение городов Дрезден и Гамбург английской авиацией тоже было чудовищным военным преступлением, но это не мешает англичанам поставить памятник Бомберу Харрису, командующему бомбардировочной авиацией, психопату и убийце, сжегшему эти города и их мирных жителей.

Русские собираются переименовать названия, связанные с убийством царя Николая II, но в Лондоне стоит у парламента статуя Кромвеля, убийцы короля Карла и палача тысяч ирландцев. И в Париже никто не переименовал улицы, названные в честь убийц Людовика XVI.

Не пекутся англичане о голодоморе Бенгала 1942, где они заморили голодом до 10 миллионов индийцев. Не мучит совесть французов, убивших миллион алжирцев в шестидесятые годы, не мучит совесть израильских евреев, превративших коренной народ Палестины в своих рабов по сей день.

Все преступления, совершенные советскими и российскими властями вплоть до наших дней – лишь соломинка в глазу по сравнению с западным сучком.







Десоветизацию запустили в Киеве, в знак покорности олигархам.

А России, если уж что-то восстанавливать, то нужно возвратить Сталинграду его боевое имя и знамя. Можно гордиться русской совестливостью, но давать ей волю тоже не стоит.

Пост подготовлен по материалам статьи *Совестливые* в Комсомольской Правде Казань