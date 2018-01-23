Медведев и совесть
Все преступления, совершенные советскими и российскими властями вплоть до наших дней – лишь соломинка в глазу по сравнению с западным сучком, считает колумнист русскоязычной версии сайта телеканала RT Исраэль Шамир.
Совестливый премьер-министр Дмитрий Медведев запустил новую антисоветскую кампанию. Он отмежевывается от советского прошлого. Совесть, мол, требует увековечить память жертв политических репрессий советского периода.
Вроде надо мне радоваться и поддерживать – мой отец был арестован за сионизм по ст. 58 – 10 в 1950 году и осужден на десять лет, из них провел пять лет в лагерях, был освобожден, реабилитирован и умер. Но радости не получается.
Большинство друзей России за рубежом – это бывшие друзья Советского Союза. Они разбежались в ельцинские годы, когда у России в друзьях состояли генералы НАТО, преемники Рейгана и Тэтчер. Они вернулись по мере того, как Россия Путина стала возвращаться на независимый курс.
Новая антисоветская кампания разгонит этих друзей, напряжет отношения с Китаем и Кубой, усилит одиночество России. Обрадуются две категории людей – пятая колонна госдепа и белые православные монархисты. При всем моем уважении к «белым», они не самостоятельная политическая сила, скорее – ностальгия. Они свое уже получили на торжественных захоронениях их вождей.
Обрадуются ельцинские либералы, но стоит ли их радовать?
Самыми мерзкими годами России были не тридцать седьмой или пятьдесят второй, а начало девяностых, когда господствовали угрызения совести; слеза ребенка мешала порядок навести, и все дороги вели к храму, а иначе не были нужны.
Нежная совесть – ахиллесова пята русских. «Слеза ребенка» на Западе не котируется. Спросили госсекретаря Мадлен Олбрайт, а стоило ли вводить американские санкции против Ирака, если из-за них погибло полмиллиона детей. «Стоило!», сказала она, ничтоже сумняшеся. Совесть ее не мучила, да и прочих американцев не доставала.
Милицию в России переименовали в полицию, следуя западному примеру. Отлично! Но следуйте западному образцу и с совестливостью. Запад никогда не извиняется, не кается и не извиняется, ни перед другими, ни перед собой.
Российское же правительство хочет от нас мук совести по поводу жертв сталинской модернизации и индустриализации, подавления националистов всех мастей, борьбы со шпионами и пятой колонной.
Спор России и Запада о совести – это спор капитана Врунгеля (Россия) и его помощника Лома (Запад). Врунгель колеблется, какого петушка съесть. «Черного зажарить – белый скучать будет, белого зажарить – черный заскучает… А Лом сразу решает: – Режьте черного. – Позвольте, – говорим мы, – ведь белый скучать будет! – А черт с ним, пусть скучает! – возражает Лом. – Нам-то какое дело?»
Когда русские проводили ХХ съезд и мучились совестью насчет жертв репрессий, англичане построили гигантские концлагеря в Кении, и загнали туда сотни тысяч человек. Множество людей погибло, замученные насмерть – но англичане не собираются каяться.
Когда Советы депортировали крымских татар и поволжских немцев, англичане депортировали немцев Палестины в пустыни Австралии, и американцы – православных алеутов на задворки Аляски. Жителей острова Диего Гарсия англичане и американцы выселили, когда в России уже вовсю каялись в прошлых депортациях.
Трудно найти более страшное преступление, чем ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Мучит ли американцев совесть? Ничуть./../
Уничтожение городов Дрезден и Гамбург английской авиацией тоже было чудовищным военным преступлением, но это не мешает англичанам поставить памятник Бомберу Харрису, командующему бомбардировочной авиацией, психопату и убийце, сжегшему эти города и их мирных жителей.
Русские собираются переименовать названия, связанные с убийством царя Николая II, но в Лондоне стоит у парламента статуя Кромвеля, убийцы короля Карла и палача тысяч ирландцев. И в Париже никто не переименовал улицы, названные в честь убийц Людовика XVI.
Не пекутся англичане о голодоморе Бенгала 1942, где они заморили голодом до 10 миллионов индийцев. Не мучит совесть французов, убивших миллион алжирцев в шестидесятые годы, не мучит совесть израильских евреев, превративших коренной народ Палестины в своих рабов по сей день.
Все преступления, совершенные советскими и российскими властями вплоть до наших дней – лишь соломинка в глазу по сравнению с западным сучком.
Десоветизацию запустили в Киеве, в знак покорности олигархам.
А России, если уж что-то восстанавливать, то нужно возвратить Сталинграду его боевое имя и знамя. Можно гордиться русской совестливостью, но давать ей волю тоже не стоит.
Пост подготовлен по материалам статьи *Совестливые* в Комсомольской Правде Казань
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
ТРУДНЕЕ всего – Быть Рабом…Совести!
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>["Я" всегда противился тому ЧУДОВИЩНОМУ давлению
пресса,имя которому - "как все"...]
>[не страшно,что не той - дорогой Вы шагаете.
СТРАШНО,что поняв ЭТО - её Вы НЕ меняете...]
>[Нравственный УПАДОК,при ПОТЕРЕ Совести,
провоцирует духовное РАЗЛОЖЕНИЕ...!]
—> РАДИ Жизни сейчас и сохранения Будущего
Н У Ж Н О:Объединять НРАВСТВЕННЫЕ ориентиры,духовные
заповеди И…МОРАЛЬНЫЕ постулаты!
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-> Последовательность разрушения ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
основ личности,приводит к внутренней пустоте[ОДИЧАНИЮ...]
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—> Западная демократия,это НЕ демократия,как Власть народа,
а демократия,как набор процедур,ПОЗВОЛЯЮЩИХ властвовать
над этим,и народом,и!…[i ФАКТОР "потери" Совести - как
один из ОСНОВНЫХ,при помощи которого - массы поРАБощают,ся...]
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1. Когда-то утверждали, | 2.Батальоны лжи -
Что Правда – это ЩИТ! | Правду “охраняют”…
И кто его теряет(бросает), | Они – людей БОЯТСЯ,
Тот ложью будет БИТ. | И к ней их – НЕ пускают…[5-02]
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Cовести,Морали ЛИШЁННЫЕ – уже – ПО`РАБ`ОЩЁННЫЕ!!!
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~~~ АНТИчеловечность!~~~
_А Н Т Ичеловечность -
В мире СОЗНАТЕЛЬНО распространяют!
Этим ВИРУСОМ – УНИЧТОЖЕНИЯ Человечества,
ИЕЗУИТСКИ умело – демократией ПРИКРЫВАЮТ…!
_К Т О навязывает ВСЕМУ миру -
АНТИчеловеческое состояние МАСС…?
ГДЕ – Всемирная организация – по Защите Мира,
не ВОЗНИКАЕТ-ли – ТАКОЙ вопрос у Вас…?
_А ведь АНТИчеловечность ЭТО -
КОМПЛЕКСНОЕ – СПЛАНИРОВАННОЕ “мероприятие”…
у ЧЁРНЫХ сил – по РАЗВАЛУ Мира ЭТО -
Основное – ПОЛИТИЧЕСКОЕ занятие…
_АНТИчеловечность – СОЗНАТЕЛЬНО распространяется!
Разная АМОРАЛЬНОСТЬ – специально НАСАЖДАЕТСЯ!
Социум[ы] – ДЕГРАДИРУЕТ и – РАЗВРАЩАЕТСЯ!
ВСЁ “это” – демократией i свободой ПРИКРЫВАЕТСЯ…
_Обесчеловеченный И – развращённый ЭТО -
ТОТАЛЬНО[от всего]зависимый i…ПО`РАБ`ОЩЁННЫЙ!
“Хомут” страха[от всего ЗАВИСИМОСТЬ]- на ВСЕХ “одевают”…
Но “ЭТО” – толерантностью И…демократией называют!
_Совесть и Мораль – иезуитски умело УНИЧТОЖАЮТ…!
Всякую АМОРАЛЬНОСТЬ – УМЫШЛЕННО распространяют…
АНТИчеловечность – ВЕЗДЕ узаконивают…
,,ЗАГНИВАНИЕ,,жизни – при жизни – СОЗДАЮТ…
_КЕМ-же АНТИчеловечность – РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ…?
Человеческое ИЗ человека – КЕМ “изГОНяется”…
Почему ВСЁ “ЭТО” – демократией-И-свободой ПРИКРЫВАЕТСЯ?
ЧТО – нужна ДЕБИЛИЗАЦИЯ,чтобы “ЛЕГЧЕ” прошла -
Человечества[МНОГО%]“У Т И Л И З А Ц И Я”…?
* т.к.АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ…АНТИцивилизация…?…?
““““““““““““““““`[37-94]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения!—Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 22-01-18.
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Той власти, которая сейчас у руля в России никогда не будет стыдно ни за свои собственные преступления, постоянное лицемерие и примитивную ложь на голубом глазу, ни за преступления её предшественников. Совесть является руководителем действий РУССКОГО человека, и то не всегда, но он хотя бы теоретически знает, что жить надо по совести. Случаются рецедивы совести и в упомянутых Англии, Франции, Германии и в других местах. Не все же там ублюдки, всё-таки белая раса. Власть в России давно уже НЕ РУССКАЯ! РУССКИЕ давно отстранены от власти в своей стране, и когда экономисты говорят, о том, что Россия является колонией Запада и США, видящих в ней только источник сырьевых ресурсов, они чаще всего забывают сказать о том, что грабить Россию и русский народ удаётся так успешно всем, кому не лень, только потому, что этому потворствует ВЛАСТЬ. Она у нас чисто жидовская и прожидовская. Если русский попадает во властные структуры, он становится ШАБЕСГОЕМ. Думаю на заседании Совета Министров произносить слово СОВЕСТЬ считается просто неприличным, ведь там кто не еврей, тот шабесгой. Представьте, что там кто-нибудь из министров, например образования, напомнит остальным о том, что их действиями давно уже руководит что угодно, только не совесть. Что, чисто по-жидовски, ответит ей любой жид? О народе нужно думать, о нуждах простых людей, а не о совести. Так, или примерно так, они врут всегда, не стесняясь словесной эквилибристики, огромной, наглой лжи, которые с библейских времён их главное оружие.
Это в русской семье отец сыну подростку говорит: – “Не забудь, сынок, нет у человека ничего дороже чистой совести.” Что говорит еврей своему сыну не знаю, но догадываюсь – мы всегда сможем на наш кусок хлеба намазать их кусок масла.
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Ну скоро айфона попросят,авось не успеет, либеральный наш.
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а вы голосуйте за совестливых Медведевых и Путиных..ВПЕРЕД!!..и хватит скулить,вы сами этого добились.Му да ки.