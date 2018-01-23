Фантастика. Или нет?

Наш позапрошлый век настолько богат секретами, что уважаемым писателям-фантастам 20 века скорее надо было смотреть в прошлое. Но простому человеку тогда это было не дано. Но благо, сейчас наступил цифровой 21 век, который, помимо прочих благ, создал цифровые архивы, которыми стали богаты библиотеки даже незаметных на карте и в мировой жизни государств.

И перебирая цифровые архивы старых фотоматериалов, иногда хочется написать фантастический роман. Но только вот фантастический ли?

Приятно работать с < ![CDATA[ ]]> цифровыми архивами Бразилии,< ![CDATA[]]> где цензор был недостаточно мотивирован. Иногда полезные вещи для себя извлекаешь. Если в < ![CDATA[ ]]> национальной библиотеке< ![CDATA[]]> Новой Зеландии даже крыши у домов на фото срезаны, как здесь, что видно невооруженным глазом,

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причём поголовно на всех фото, то в архиве Бразилии есть на что посмотреть. Но не будем отходить от темы, а прочитаем немного фантастики.

Когда-то были страны, где катались такие вот трамваи (см.главное фото). На вид обычные трамваи, но .. без пантографа и проводов. Я уже ранее писал об этом про многие страны. Собственно, таких трамваев было много по всем континентам.

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Даже дискуссия по ним была, и в общем справедливо меня убедили в том, что чудес тут не было, питание к ним шло по рельсам. Читатели, которые в теме, сразу же к этой технической идее отнесутся скептически. Понятное дело, при таком способе передачи энергии потери превышали бы полезную работу. И ездили бы трамваи до первого дождя. Но ведь трамваи то ездили. И даже не один год в виде эксперимента где-нибудь образцово-прогрессивной столице того времени.

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Если приглядеться, то никаких проводов к трамваю не подходит, а груз он везет весьма значительный. Ну и внутренняя отделка таких трамваев во многом может удивить.

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Оказывается, были трамваи класса люкс. Сложно представить что-нибудь подобное где-нибудь у нас. Но тем не менее, они были, и всего-лишь каких-то сто с небольшим лет назад. Особенно привлекает купол на потолке. Что в нём находится? Если освещение уже есть, то там скорее всего что-то другое. Неужели громкоговорители? Наверное, нет, слишком смело для того времени. Хотя.. кто его знает. Но судя по сохранившимся архивным материалам тех лет, мы слишком многого не знаем, и ничего нельзя исключать. К примеру, проводились вот такие выставки достижений того времени:

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Это всего лишь выставка достижений по электричеству от 1881 года в Париже. Если увеличить и приглядеться, то весь павильон забит странными устройствами, но не видно ни одного объекта генерации в том виде, в котором мы их себе представляем. Но зато очень много моделей церквушек, а также решеток, палок и прочих изделий, на которых находятся мини-купола. И как ни странно, много лампочек горит и светится. Неужели откуда-то извне приходит питающий кабель, или это всё горит на аккумуляторах? Фантастика какая-то. А может всё-таки энергию нагоняют те самые мини-купола, как например эти?

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В каталоге их скромно именуют промышленными изделиями. Хорошие видимо изделия. Один даже (на углу стола справа) в форме меноры. И наверное делали его совсем не для эстетики.

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При помещении его на люстру он наверное давал свет, если в его середину поместить лампочку особой конструкции. Или например можно сделать немного по другому.

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Если вглядеться, сдвоенные лампы ездят благодаря подвесам вверх-вниз. А как же вслед за ними растягиваются электропровода или газовые трубы (если там газ)? Наверное, всё дело совсем не в этом, а в конструкции противовеса, в котором и хранится некий секрет, именуемый в Европе коротким словом tain.

Но делали такие предметы, конечно же, не только для люстр.

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Как видно, их массово лепили на столбы, благодаря которым и ездили наши трамваи. Но.. произошло нечто, и трамваи перевели на другой вид энергоснабжения, как уже видно на этом фото. Но мини-купола ещё стоят, возможно, в стоящих рядом домах их ещё использовали, а может, просто забыли демонтировать. Бывает. О чём тут можно вообще говорить, если общественные туалеты были тоже, как с выставки?

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Этакая модель собора святого Петра, только для отправления других несколько потребностей, опять фантастика какая-то.. И обрамление низа купола на туалете тоже явно неспроста.

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Если кто-то представляет себе фрактальную геометрию, то вот она и есть в чистом виде. И подобная бахрома тут далеко не для красоты. Подобная модель крыши есть ни что иное, как видоизменённая модель главы купола православного храма, где два яблока стоят вверху, металлический материал стропил крыши образует главу, а навершие над яблоком в православной главе, которое сверху, в данном случае перенесено вниз и рассредоточено по периметру кровли. Технически очень грамотно, любые высотные работы на таких установках усложняют эксплуатацию в разы. Тот же совершенно принцип используется и в таких сооружениях:

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Такая вот у нас фантастические страны, где не надо добывать нефть и вести из-за неё сражения. И были такие страны расположены на всех континентах, где была цивилизация, пока узкий круг людей не придумал гениальный способ обогащения и за несколько десятилетий успешно его не внедрил. Но это уже другая история.

Но раз уж заговорили о куполах и яблоках, наверное стоит глянуть ещё кое-что.

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Кто-нибудь когда-нибудь видел яблоки на куполах из стекла? Наверное нет. И лампочками его так не опутать. Как же это яблоко могло светить, как гигантская лампочка? На первом фото ещё кроме этого яркость ламп от яблока вниз плавно уменьшается, что противоречит всем законам физики. Опять фантастика. Но это всё фигня по сравнению с мировой революцией аппаратом, который мог бы получить электричество централизованно в таком объёме, как на этих иллюминациях, если там вообще он был. Скорее всего, если бы тут были лампы накаливания, мощность была бы немалой. Давайте мысленно возвратимся к картинке с электрической выставки. Существовал ли вообще какой-нибудь генератор достаточной мощности, который мог преобразовывать атмосферное электричество в пригодную для потребления энергию, например для работы механических устройств?

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Наверное, мог.. Упс… Ни входящих труб, ни отходящих, ни манометров. Это вовсе не ёмкость для варки пива. Ничего не напоминает?

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Это часовня с водозабора, находящегося в то время в обычном уездном городе Российской Империи (как все поняли, её уже давно нет). На этом месте внутри часовни был первый глубинный насос, подающий воду в водоподъёмное здание первого уровня. Только клапаны у двигателя для насоса скорее всего находились внутри. А на более раннем фото клапаны видны, и вместо насоса здесь применён выход трансмиссии на коллективную систему распределения. Ничего себе фантастика..