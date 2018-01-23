Главная » История, Невероятное в мире, Творчество

Фантастика. Или нет?

12:09. 23 января 2018 Просмотров - 1,003 4 коммент. Опубликовал:

Наш позапрошлый век настолько богат секретами, что уважаемым писателям-фантастам 20 века скорее надо было смотреть в прошлое. Но простому человеку тогда это было не дано. Но благо, сейчас наступил цифровой 21 век, который, помимо прочих благ, создал цифровые архивы, которыми стали богаты библиотеки даже незаметных на карте и в мировой жизни государств.

И перебирая цифровые архивы старых фотоматериалов, иногда хочется написать фантастический роман. Но только вот фантастический ли?

Приятно работать с < ![CDATA[]]>цифровыми архивами Бразилии,< ![CDATA[]]> где цензор был недостаточно мотивирован. Иногда полезные вещи для себя извлекаешь. Если в < ![CDATA[]]>национальной библиотеке< ![CDATA[]]> Новой Зеландии даже крыши у домов на фото срезаны, как здесь, что видно невооруженным глазом,

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

причём поголовно на всех фото, то в архиве Бразилии есть на что посмотреть. Но не будем отходить от темы, а прочитаем немного фантастики.
Когда-то были страны, где катались такие вот трамваи (см.главное фото). На вид обычные трамваи, но .. без пантографа и проводов. Я уже ранее писал об этом про многие страны. Собственно, таких трамваев было много по всем континентам.

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Фантастика. Или нет? tech_dancer< ![CDATA[]]>

Даже дискуссия по ним была, и в общем справедливо меня убедили в том, что чудес тут не было, питание к ним шло по рельсам. Читатели, которые в теме, сразу же к этой технической идее отнесутся скептически. Понятное дело, при таком способе передачи энергии потери превышали бы полезную работу. И ездили бы трамваи до первого дождя. Но ведь трамваи то ездили. И даже не один год в виде эксперимента где-нибудь образцово-прогрессивной столице того времени.

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

Если приглядеться, то никаких проводов к трамваю не подходит, а груз он везет весьма значительный. Ну и внутренняя отделка таких трамваев во многом может удивить.

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

Оказывается, были трамваи класса люкс. Сложно представить что-нибудь подобное где-нибудь у нас. Но тем не менее, они были, и всего-лишь каких-то сто с небольшим лет назад. Особенно привлекает купол на потолке. Что в нём находится? Если освещение уже есть, то там скорее всего что-то другое. Неужели громкоговорители? Наверное, нет, слишком смело для того времени. Хотя.. кто его знает. Но судя по сохранившимся архивным материалам тех лет, мы слишком многого не знаем, и ничего нельзя исключать. К примеру, проводились вот такие выставки достижений того времени:

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

Это всего лишь выставка достижений по электричеству от 1881 года в Париже. Если увеличить и приглядеться, то весь павильон забит странными устройствами, но не видно ни одного объекта генерации в том виде, в котором мы их себе представляем. Но зато очень много моделей церквушек, а также решеток, палок и прочих изделий, на которых находятся мини-купола. И как ни странно, много лампочек горит и светится. Неужели откуда-то извне приходит питающий кабель, или это всё горит на аккумуляторах? Фантастика какая-то. А может всё-таки энергию нагоняют те самые мини-купола, как например эти?

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

В каталоге их скромно именуют промышленными изделиями. Хорошие видимо изделия. Один даже (на углу стола справа) в форме меноры. И наверное делали его совсем не для эстетики.

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

При помещении его на люстру он наверное давал свет, если в его середину поместить лампочку особой конструкции. Или например можно сделать немного по другому.

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

Если вглядеться, сдвоенные лампы ездят благодаря подвесам вверх-вниз. А как же вслед за ними растягиваются электропровода или газовые трубы (если там газ)? Наверное, всё дело совсем не в этом, а в конструкции противовеса, в котором и хранится некий секрет, именуемый в Европе коротким словом tain.

Но делали такие предметы, конечно же, не только для люстр.

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

Как видно, их массово лепили на столбы, благодаря которым и ездили наши трамваи. Но.. произошло нечто, и трамваи перевели на другой вид энергоснабжения, как уже видно на этом фото. Но мини-купола ещё стоят, возможно, в стоящих рядом домах их ещё использовали, а может, просто забыли демонтировать. Бывает. О чём тут можно вообще говорить, если общественные туалеты были тоже, как с выставки?

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

Этакая модель собора святого Петра, только для отправления других несколько потребностей, опять фантастика какая-то.. И обрамление низа купола на туалете тоже явно неспроста.

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

Если кто-то представляет себе фрактальную геометрию, то вот она и есть в чистом виде. И подобная бахрома тут далеко не для красоты. Подобная модель крыши есть ни что иное, как видоизменённая модель главы купола православного храма, где два яблока стоят вверху, металлический материал стропил крыши образует главу, а навершие над яблоком в православной главе, которое сверху, в данном случае перенесено вниз и рассредоточено по периметру кровли. Технически очень грамотно, любые высотные работы на таких установках усложняют эксплуатацию в разы. Тот же совершенно принцип используется и в таких сооружениях:

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

Такая вот у нас фантастические страны, где не надо добывать нефть и вести из-за неё сражения. И были такие страны расположены на всех континентах, где была цивилизация, пока узкий круг людей не придумал гениальный способ обогащения и за несколько десятилетий успешно его не внедрил. Но это уже другая история.

Но раз уж заговорили о куполах и яблоках, наверное стоит глянуть ещё кое-что.

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

Кто-нибудь когда-нибудь видел яблоки на куполах из стекла? Наверное нет. И лампочками его так не опутать. Как же это яблоко могло светить, как гигантская лампочка? На первом фото ещё кроме этого яркость ламп от яблока вниз плавно уменьшается, что противоречит всем законам физики. Опять фантастика. Но это всё фигня по сравнению с мировой революцией аппаратом, который мог бы получить электричество централизованно в таком объёме, как на этих иллюминациях, если там вообще он был. Скорее всего, если бы тут были лампы накаливания, мощность была бы немалой. Давайте мысленно возвратимся к картинке с электрической выставки. Существовал ли вообще какой-нибудь генератор достаточной мощности, который мог преобразовывать атмосферное электричество в пригодную для потребления энергию, например для работы механических устройств?

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

Наверное, мог.. Упс… Ни входящих труб, ни отходящих, ни манометров. Это вовсе не ёмкость для варки пива. Ничего не напоминает?

< ![CDATA[]]>атмосферное электричество tech_dancer< ![CDATA[]]>

Это часовня с водозабора, находящегося в то время в обычном уездном городе Российской Империи (как все поняли, её уже давно нет). На этом месте внутри часовни был первый глубинный насос, подающий воду в водоподъёмное здание первого уровня. Только клапаны у двигателя для насоса скорее всего находились внутри. А на более раннем фото клапаны видны, и вместо насоса здесь применён выход трансмиссии на коллективную систему распределения. Ничего себе фантастика..

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
"Игроки! Всем выйти из сумрака!" или Кто уничтожает Славянский мир
... Киева – памятник основателям города. Самостоятельно или нет – не известно, но это сработало... ритуальных сборищ). Состоится ли объединение или нет – еще не ясно, но в... этой серии). Вроде звучит, как фантастика, хотя это "будущее", планируемое жидо...
ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... по указанному ими пути Познания. Или просто нет сил, так как «вбили... от того, хочет этого владелец или нет. Взгляните на эту фотографию. Даже... знаю, – то, что написано – ПРЕВОСХОДИТ фантастику. Сознание многих будет просто отказываться...
Учёные до сих пор "не могут" или не хотят?
...и сама статья: Коллективный разум - фантастика или реальность? Николай Белозеров.29.11...будет ли существовать земная цивилизация или нет. Если эти представления не правильны...солнечная активность от того, правильно или нет, понимает человек природу оной..." Из...
Школа экстрасенсов имени Христа-Спасителя! Утопия или жизненная необходимость?
...было с их стороны или нет, сейчас мы можем только... замыслов руководства нашей страны или военного руководства — они...никаких уколов, никаких таблеток или трав не было. Человек... или зомбируют с помощью информационных каналов — они из области фантастики?...
Неутешительный диагноз или кое-что об уготавливаемом нам и нашим детям «светлом завтра» …
...и распределенную индивидуальность. Посредством перестройки или фармакологической стимуляции центров удовольствия в..., неужели есть люди, всерьёз воспринимающие фантастику?! Но не всё так просто... мы верить в их существование или нет, они выстроят нашу жизнь по...
Космические станции: фантастика и реальность
...критерия могут указать на возможность или невозможность всей затеи. Поэтому рассмотрим..., например, в фантастическом боевике «Элизиум» или видеоигре «Halo», являются, пожалуй, одними... пока это всего лишь фантастика. Таких технологий нет». Самая идея станции в...

4 коммент.»

  • 43 35
    Keniazived 23 января 2018 в 12:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    где же он во времени этот перелом или это просто иллюзия, ведь фото возникло не так давно, какое крупное глобальное событие повлияло на новое развитие цивилизации?

    Ответить
    • 841 603
      Sergeev Keniazived 23 января 2018 в 13:09 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Сдается мне что все это фотомонтаж. Если внимательно присмотреться некоторые объекты выглядят чужеродно, кое что можно объяснить например лампы в помещении явно газовые, у трамвайчиков не видно движителей и привода, хотя на фото все хорошо просматривается, нет рычагов управления, а то что видно это элементарная рукоять тормоза. Скорее такие трамвайчики двигались под уклон, назад же их затаскивали конной тягой. Тени на некоторых фотографиях не совпадают, если некоторые из них продолжить то они пересекутся, чего в принципе быть не может.

      Ответить
    • 847 675
      Валерий Keniazived 23 января 2018 в 13:20 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Отвечаю – не глобальное событие повлияло. а исключительно воля хозяев денег. Электричество. передающееся бесконтактным путем невозможно продавать. ибо процесс невозможно контролировать. Это плохо для дохода. он страдает. Поэтому сегодня мы имеем исключительно контактный способ. Поэтому убит Никола Тесла и еще многие его последователи то пропали, то перемерли странным образом. А технология искуственно похоронена и технические архивы подчищены. То же самое происходит и в медицине (пресловутое лекарство от рака, например), и в технике (странные смерти изобретателей двигателей на иных принципах, нежели ДВС). Кастрировали физику, химию, математику, астрономию, геологию и т.д. и т.п.
      Истина и образование для масс – очень вредны для бизнеса.

      Ответить
  • 109 95
    Славарий 23 января 2018 в 13:20 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если отопление и освещение связать с одним источником энергии, то и вывод получится однозначным.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>