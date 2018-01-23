ДОКАЗАНО: Британская разведка шпионила за Дональдом Трампом по прямому приказу президента Барака Обамы, и позднее по новому распоряжению Сьюзан Райс — БЕЗ ОРДЕРА!

TURNER, HAROLD C.

Главное управление правительственной связи (GCHQ) – это подразделение, отвечающее за электронную разведку и обеспечивающее информационную безопасность правительству и вооруженным силам Соединенного Королевства.

28 августа 2016 года предыдущий президент США Барак Хусейн Обама попросил британскую разведку начать ШПИОНИТЬ, за кандидатом в президенты США, Дональдом Дж. Трампом, компаниями Трампа (его бизнес-подразделениями) и за его избирательной кампанией «Дональд Дж. Трамп в президенты США». Шпионаж включал перехват(SIGINT) международных и внутри американских каналов связи. Что обычно касается прослушки телефонных переговоров, установку жучков и прослушивающих устройств. Они все это делали без ордера на обыск или судебного постановления.

Совершая указанные действия без ордера на обыск или судебного постановления — а лишь по запросу президента США, британское правительство и президент Барак Обама совершили преступления ФЕДЕРАЛЬНОГО уровня, наказуемые тюремным заключением, за нарушение законов о прослушке и конституционных гарантий, предоставляемых законом г-ну Трампу и его людям. Действия англичан и Обамы можно квалифицировать как ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Около двух недель спустя, 15 сентября 2016 года, британское правительство, возглавляемое премьер-министром, Терезой Мэй одобрило то, что они называли «Операция ТОЛСТЯК», и разрешило шпионить за Дональдом Трампом, его бизнесом и его президентской кампанией.

Шпионаж продолжался около девяноста дней.

17 ноября 2017 года, через девять дней после победы Дональда Трампа, на президентских выборах, директор GCHQ Роберт Ханниган попросил разрешения возобновить шпионаж! Ханниган ЗНАЛ, что Трамп выиграл, и ТЕМ НЕ МЕНЕЕ попросил разрешения шпионить за ним!

Письмо, в котором просили разрешения на продолжение шпионажа, было отправлено 17 ноября – Борису Джонсону, государственному секретарю по иностранным делам и делам Содружества.

Джонсон – и, предположительно, его босс, Тереза Мэй – УТВЕРДИЛИ запрос на продолжение шпионажа.

Но на этот раз запрос на продолжение слежки поступил не от Барака Обамы. В этот раз его попросила «советник по национальной безопасности США (Сьюзан) Райс», которая просила британцев продолжить наблюдение в течение «переходного периода» до приведения Трампа к присяге. Причину, которой Сьюзан Райс объяснила британцам данный запрос: «… контрразведка США потенциально скомпрометирована приходом администрации Трампа».

В интересах полного раскрытия информации. . .

Большинство из вас теперь уже знают, что в течение пятнадцати лет, с 1993 по 2008 год, я работал на ФБР. И последние пять лет (2003-2008 годы) в объединенном антитеррористическом подразделении (JTTF), я занимался «Государственной безопасностью, борьбой с терроризм и деятельность связанной с контрразведкой» на должности помощника спец агента(ASAC’s) Эми Пикетт из Нью-Йоркского отделения ФБР (см. Стенограммы Федерального суда Бруклина, декабрь 2009 г.)

В январе 2005 года я получил «статус оперативника» управления разведки в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия, а также получил статус «экстратерриториального представителя» для скрытой деятельности ВНЕ США. В этой роли я работал со многими людьми в развед сообществе (IC), включая военных и сотрудников правоохранительных органов, во многих странах мира. Отношения, которые я наладил с этими людьми, поддерживаются по сей день.

Благодаря моим контактам в разведке, я получил СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ из главного управления правительственной связи (GCHQ), подтверждающие факты, изложенные выше, относительно шпионажа против президента Трампа.

Один из СЕКРЕТНЫХ документов из GCHQ, которые были переданы членам Конгресса в четырехстраничном меморандуме о злоупотреблениях законом FISA, выпущенном Комитетом Палаты представителей, который привел к новым трендам в социальных сетях #Опубликуйте Меморандум (#ReleaseTheMemo) приводится ниже:

Причина, по которой президент Трамп не едет в Лондон, не имеет ничего общего с их политически нечистоплотным мэром Сидик Ханом или какими-то недоразумениями между ним и Терезой Май связанными с тем, что она больше внимание уделяет проблемам с радикальным исламским терроризмом, а не Трампу.

Причина, по которой президент Трамп не едет в Лондон, – в том, что ОНИ ШПИОНИЛИ ЗА НИМ, в США. Они вторглись в его личную жизнь. Они вторглись в его коммерческие тайны. Они вмешались в его избирательную компанию. И они «слили» все, до чего могли дотянуться их маленькие грязные ручонки, Бараку Обаме.

Вот почему президент Трамп пренебрегал Терезой Мэй на саммите в Давосе на этой неделе. Помощники пытались организовать встречу между двумя лидерами, но Трамп не хочет связываться с Мэй, потому что она лживая политическая проститутка.

Их последняя совместная фотография с саммита НАТО прошедшего летом 2017 года, говорит о многом и стоит тысячи слов подразумевая состояние отношений между Трампом и г-жой Мэй:

Когда шпионаж не сработал так, чтобы повлиять на выборы в США, один из их сотрудников, а именно Кристофер Стил, состряпал и опубликовал фальшивое «Русское Досье» в попытке помешать Трампу принять присягу и уничтожить его президентство, прежде чем Трамп сможет начать,

Это были враждебные действия, совершенные британским правительством против Америки, против американских выборов и против избранного президента Соединенных Штатов.

Один из последних пунктов: расследование спец прокурора Роберта Мюллера – «как плод ядовитого дерева». Никаких доказательств, которые можно было бы представить в любой американский суд он не получил, поскольку вся база для его расследования исходит из незаконных действий предшествующего президента Барака Обамы, и позднее его советника по национальной безопасности Сьюзан Райс — за что оба могут отправиться в тюрьму – , что говорить про незаконные обыски проводимые иностранной державой в нарушение положения Конституции США о том, что ордера должны быть выданы на основании указанной в них ПРИЧИНЫ, и до того как обыск уже проведен. Расследование Мюллера можно считать завершенным не начавшись.

Какое наказание должно быть вынесено Терезе Мэй, Борису Джонсону, Роберту Ханнигану и Сьюзанне Райс и Бараку Обаме?