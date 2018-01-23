ЦБ и Минфин придумали способ напечатать для банков бесплатную прибыль

Минфин России изменил параметры операций по размещению в банках денег федерального бюджета, давая возможность избранным кредитным организациям получать фактически безрисковую прибыль за счет “печатного станка” ЦБ.

С 11 декабря Казначейство вместе с традиционными депозитами (по фиксированной ставке) предлагает банкам временно свободные бюджетные средства под “плавающий” процент: его величина привязана к ставке денежного рынка RUONIA.

Эти новые депозиты оказались существенно дешевле для банков, и спрос на них взлетел: за последние 6 недель банки вернули Минфину классические депозиты на 690 млрд рублей и взяли “плавающие” на 556 млрд, сообщает в обзоре Райффайзенбанк.

К средствам бюджета допущен сейчас 21 банк: помимо крупнейших госбанков в их числе – Альфа-банк, принадлежащий “Роснефти” ВБРР, взятый им на санацию бывший банк РПЦ “Пересвет”, Росбанк, РосЕвроБанк, банк “Санкт-Петербург”.

Для этих участников появилась возможность арбитража, или иными словами игры на разнице процентных ставок: они могут взять деньги из бюджета на 35 дней под 6,6% годовых (6,9% с учетом отчислений в резервы) и разместить их на недельных депозитах в ЦБ, где ставка в ходе двух последних аукционов составляла 7,72%.

Проценты по этим операциям ЦБ оплачивает за счет эмиссии рублей, объяснялранее главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Для избранных банков, имеющих доступ к деньгам бюджета, это по сути безрисковая прибыль на процентной разнице, которая составляет около 80 базисных пунктов, отмечает Райффайзенбанк.

Если все взятые у Минфина дешевые деньги ушли на депозиты в ЦБ, то ее размер может составить 4,4 млрд рублей в годовом выражении, следует из расчетов finanz.

Проблемы для такой схемы могут возникнуть лишь в случае роста ставки RUONIA выше ключевой. Однако это “в текущих условиях (структурного профицита рублевой ликвидности) является крайне маловероятным событием, особенно на горизонте месяца”, – пишут аналитики в обзоре.

Возможность такой схемы могла стать причиной, по которой резко вырос спрос на размещение денег в центробанке, добавляют они: с конца прошлого года банки разместили у регулятора 844 млрд рублей, а общий объем депозитов достиг 2,481 трлн рублей.

Источник: http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-i-minfin-pridumali-sposob-napech…