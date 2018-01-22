Вся правда о канонизации Николая II

И вообще-то в тот момент шла Гражданская война, и люди массового гибли за свои политические взгляды со всех сторон, участвующих в войне (притом не только Красные и Белые). Но их всех-то по этой причине к лику Святых же не причислили, не посчитали мученниками.

Нет. Николай II был расстрелян не за свои религиозные убеждения, а за свою прошлую политическую деятельность – это исторический факт.

1. Была ли гибель Николая II мученической смертью за Христа? Мученической смертью, принятой им потому, что он исповедовал христианство, исповедовал Христа?

Почему канонизировали Николая II? Эта канонизация кажется многим людям странной. Я думаю, что надо расставить все точки над i и осветить все важнейшие вопросы, связанные с Николаем II и его канонизацией. А вопросы эти важные, и каждый человек, для которого история России важна, должен об этом знать.



Отречения же от своих религиозных взглядов от Николая II и не требовали, никаких пыток (с этой целью или с какими-либо еще) не осуществляли.



И жил он вместе с семьей после ареста (который, кстати, не большевики осуществили, а как раз будущие лидеры белых – генерал Алексеев арестовал царя, генерал Корнилов – царицу) не тюрьме, а в частном доме. То есть условия содержания царя под стражей были весьма мягкие, несравнимо мягче других арестованных, как со стороны красных, так и со стороны белых.

В день казни Николая II вместе с семьей просто заставили спуститься в подвал дома, там зачитали приговор и расстреляли. Все.

В общем, после ареста царь жил с семьей в большом купеческом доме, а потом погиб от пули. Это посчитали «мученичеством».

А то, что до этого сотни тысяч людей гибли от пуль за царя и христолюбивое отечество в годы Первой мировой войны в куда более тяжелых и мучительных обстоятельствах, не явилось обстоятельством, чтобы всех их к лику святых мученников причислить. Рылом, видать не вышли, не царских кровей.

Так что первый исторический факт, о котором необходимо знать: смерть Николая Романова не была смертью за Христа и не была мученической.

Кстати, насчет отречения. Тут возникает второй, тоже крайне важный вопрос.

2. Как следует рассматривать отречение Николая II от престола?

Отречение миропомазанного царя от престола следует рассматривать как церковно-каноническое преступление, подобное отказу представителя церковной иерархии от священного сана. Совершенно однозначно.

Любой солдат, ушедший самовольно со своего поста, оставивший вверенный ему объект без охраны, без надзора, тем более в военное время, тем более стратегический важный пост, считается преступником. Во все времена, во всех странах и у всех народов такое преступление считается крайне тяжким и очень жестоко карается, почти всегда смертной казнью.

А как относиться к царю, который в тяжелейшее военное время оставил страну, к тому же не просто царю, а Верховному Главнокомандующему? Только как к малодушному трусу и предателю родины. Именно так: предательство – это, по определению, нарушение верности или неисполнение долга. Царь, отрекшись, отказался тем самым исполнять свой долг перед родиной как царь и как верховный главнокомандующий. По сути, он отрекся от России, от армии и от народа.

Народ и армия были просто поставлены перед свершившимся фактом. Поэтому утверждать, что народ несет «тягчайший грех цареубийства, довлеющий над всеми народами России», и требовать от народа покаяние перед царем-предателем родины, как это требуют царебожники – верх цинизма и лицемерия.

Вот как писал в своих мемуарах граф Игнатьев, который был участником коронации Николая II, а с 1912 был военным атташе во Франции:

« … царь, кто он теперь для меня? Мне предстоит отказаться только от него, а ведь он отказался от России. Он нарушил клятву, данную в моем присутствии под древними сводами Успенского собора при короновании.

Витиеватые слова манифеста, оправдывающие отречение от престола, для меня не убедительны. Русский царь «отрекаться» не может.

Уж на что жалкой фигурой казался мне всегда Павел I, но и тот нашел в себе мужество сказать в последнюю минуту своим убийцам – гвардейским офицерам, предлагавшим ему подписать акт об отречении: «Вы можете меня убить, но я умру вашим императором», – и оно был задушен, а его преемник, Александр I, только благодаря этому и смог, пожалуй, беспрепятственно вступить на престол.

Николай II своим отречением сам освобождает меня от данной ему присяги, и какой скверный пример подает он всем нам, военным! Как бы мы судили солдата, покинувшего строй, да еще в бою? И что же мы можем думать о «первом солдате» Российской империи, главнокомандующем всеми сухопутными и морскими силами, покидающем свой пост, не помышляя даже о том, что станет с его армией?»

А.И.Игнатьев «Пятьдесят лет в строю». Том 2, книга 4, глава 12 .

Из факта отречения также следует, что с марта 1917 года Николай II перестал быть царем. Он стал просто гражданином Николаем Романовым. Поэтому, когда говорят: вот, де, большевики царя расстреляли… Но в 1918 в России уже не было царя, его не стало уже в марте 1917 года – таковы факты.

Так что второй исторический факт, о котором необходимо знать: самим фактом своего отречения Николай II совершил два тягчайших преступления – церковно-каноническое преступление и предательство родины.

Но, может быть, во времена своего царствования Николай II запомнился добродетельным и милосердным, как царь от Бога, принесшим процветание и преуспеяние России? Поговорим и об этом.

3. Каким было царствование Николая II? Был ли он хорошим царем и настоящим христианином? Запомнился ли царь как образец христианских добродетелей?

Особенно подробно в рамках данной статьи рассматривать данный вопрос не стоит, так как Николая II канонизировали именно как мученника, страстотерпца. То есть причиной канонизации стало не то, как он правил (как, например, Александр Невский – тут действительно было за что канонизировать) или как жил, а то, как он погиб.

То есть даже те, кому пришлось его канонизировать, понимали, что если брать царствование Николая II – прославлять тут его просто не за что. Итогом его правления стало крушение Российской империи – это исторический факт.

С чего началось? С трагедии на Ходынке. Погибли многие сотни людей. А царь в тот же день поехал веселиться на бал во французское посольство.

Голод 1901-1902 годов в сочетании с жестокой эксплуатацией стал причиной того, что с 1902 массовые крестьянские восстания прокатились по всей России.

Рабочие тоже проявляли все больше недовольство своим бесправным положением, нищетой и варварской эксплуатацией.

9 января 1905 года рабочие пошли с петицией к царю. Рабочих, мирно шедших с женами и детьми к царю пожаловаться на свое тяжелое и бесправное положение встретили пулями. Сотни людей погибли.

И что же царь? Царь в своей речи от 19 января… простил тех рабочих, которых расстреливали если даже и не по его прямому приказу, то с его ведома и одобрения. Это уж никак не образец христианского милосердия, скорее верх цинизма, подлости и лицемерия.

Как в Евангелие от Матфея написано:

Есть ли между вами такой человек, который

Когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?

И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?

(Мтф. 7,9-10)

Так вот, Николай II и оказался таким человеком. Когда подданные царя пришли к нему как дети к отцу-заступнику и попросили у него защиты – его ответом были пули.

Народ этого и не забыл и не простил, что естественно. Ответом стала революция, которая была потоплена в крови «добрым отцом». А потом был еще и Ленский расстрел, который был воспринят царем как нечто само собой разумеющееся.

А просьба помощи, в том числе и духовной у Распутина, влияние Распутина даже на политику и на назначения людей на высокие государственные посты – это что, тоже образец следования канонам русской православной церкви? Вряд ли.

Неудивительно, что ни святой Патриарх Тихон, ни святой митрополит Петроградский Вениамин, ни святой митрополит Крутицкий Пётр, ни святой митрополит Серафим (Чичагов), ни святой архиепископ Фаддей, ни святой архиепископ Иларион (Троицкий), ни другие ныне прославленные нашей церковью иерархи, новомученики, знавшие значительно больше и лучше, чем мы теперь, личность бывшего царя — никто из них ни разу не высказал мысли о нём, как святом страстотерпце (а в то время об этом ещё можно было заявить во весь голос).

Иными словами, люди, знавшие Николая II, в том числе и служители церкви, в том числе и те, кого причислили к лику святых (а значит, у церкви нет оснований не доверять им, а есть все основания к ним прислушаться) не видели в нем никакой святости.

Так что третий исторический факт состоит в том, что жизнь и царствование Николая II были таковы, что прославлять его не за что, ибо они были как бездарны, так и бесславны.

Так почему же тогда поклонники Николая II поднимают такой вой, хай и истерику вокруг его имени, и так настаивают на его святости?

4. Так кто же они, поклонники Николая II? Почему же на самом деле Николай II был причислен к лику святых? Что реально стояло за этой канонизацией?

А вот теперь перейдем к главному. Почему же не смотря на все вышеизложенное Николая II всё равно канонизировали? Более того, почему все мощнее раздаются призывы всенародного покаяния перед ним? Кто за этим стоит? Что за сила?

Может, это монархисты? Непохоже. Много вы видели коммунистов, которые после развала СССР все равно почитают Горбачева, всячески защищают его? Я вот не встречал таких.

А много вы видели христиан, почитающих Иуду Искариота? Я не встречал.

В России были цари, которые правление которых было весьма успешным: например, при Екатерине II были одержаны выдающиеся военные победы и освобожден Крым, при Александре I одержана выдающаяся победа над Наполеоном. Но с ними же так не носятся как с писаной торбой, не поднимают вокруг них такой шум и истерику.

Так что монархист, защищающий Николая II подобен коммунисту, защищающему Горбачева. Значит, дело не в монархизме.

Может дело в том, что грех цареубийства настолько страшен, что в нем непременно нужно раскаяться, причем всему народу, а иначе нельзя? Может быть так?

Но давайте вспомним Павла I, который был убит, вспомним Александра II, царя, который освободил крестьян от крепостного права, который выиграл войну с турками, и который тоже был убит. Причем и Павел I и Александр II погибли царями, при исполнении своих царских обязанностей.

Почему с ними так не носятся, не требуют перед ними покаяться и не причисляют к лику святых?

Значит, дело не в монархизме и не в грехе цареубийства. Дело совсем в другом.

Вся суть том, что эти почитатели Николая II на самом деле просто махровые антисоветчики, и они своего антисоветизма и не скрывают! Им нужен весомый повод, чтобы еще в чем-то обвинить большевиков и советскую власть! Вот в чем весь смысл канонизации!

А теперь эти люди еще и пытаются представить расстрел Николая Романова как ритуальное убийство! При этом не имея его останков (я имею в виду, останков Николая Романова, признаваемых таковыми церковью), то есть не имея никаких доказательств для того, чтобы сделать такой вывод!

И цель канонизации Николая II при понимании этой сути становится ясна: заставить людей сожалеть о том, что их деды и прадеды не захотели быть рабами у наглых паразитов-поработителей, обращавшихся с ними хуже чем со скотиной . Чтобы люди думали, что такой порядок вещей, при котором 90% богатств страны распоряжаются 10% семей, а большинство остальных граждан поставлены на грань выживания – это нормальный и естественный порядок вещей, а те, кто так не думает – глубоко неправы.

А уже из этого вытекают следующие важные выводы.

Во-первых, решение о канонизации Николая II – целиком политически мотивированное решение, имеющее не религиозные, но политические основания.

Во-вторых, получается, что церковь даже в таком число церковном вопросе, как вопрос канонизации, руководствуется не волей Божьей, а пожеланиями мирских властей. А это в свою очередь указывает на безблагодатность такой церкви, которая является, по сути, политической организацией, использующей религию всего лишь как орудие классового господства.

В-третьих, сам факт того, что высшие церковные иерархи прикрывают именем Божьим лишь свои амбиции и политические хотелки властей, указывает на то, что они сами в Бога не верят, иначе сами бы испугались гнева Божьего за свой чудовищный обман миллионов людей.

А чтобы люди обо всем этом не задумывались, не смогли осознать и понять это – необходимо погрузить народ во мрак невежества. Именно для этого осуществляются все нынешние реформы образования, введение ЕГЭ и т.д. В этом и состоит соработничество власти и церкви. Но это уже тема другой статьи.

Вопросы и ответы.

1. Тут логично поставить следующий вопрос. Вот царь отрекся, его и всю семью арестовали. А церковь-то заступилась ли за своего Святого царя или как?

Именно «или как».

27 февраля 1917 года (царь еще не отрекся!) обер-прокурор Н.П.Раев обратился к св.Синоду с предложением осудить революционное движение. И что же св.Синод? Синод отклонил это предложение, мотивировав отказ тем, что еще неизвестно, откуда идёт измена – сверху или снизу.

Вот так! Во время Февральской революции церковь, оказывается, поддержала не царя, а как раз именно революцию!

А что же было дальше? А дальше было так.

4 марта 1917 года на заседании св.Синода 4 марта председательствовал митрополит Киевский Владимир, и новый синодальный обер-прокурор князь В. Н. Львов объявил о предоставлении РПЦ свободы от опеки государства, которая, мол, губительно влияла на церковно-общественную жизнь. Члены синода выразили искреннюю радость по поводу наступления новой эры в жизни церкви.

Вот так! Царь отрекся, уже принято решение о его аресте, а высшие церковные иерархи вместо того, чтобы заступиться за святого царя, радуются, разве что только от счастья не прыгают!

5 марта Синод распорядился, чтобы во всех церквях Петроградской епархии многолетие Царствующему дому «отныне не провозглашалось».

Вот так! Какое там почитание святого царя – даже за здравие ему уже молиться не следует!

6–8 марта . Св. Синод распорядился изъять из богослужебных чинов поминовение царской власти, о чём первоприсутствующий член Синода митрополит Киевский Владимир 6 марта разослал от своего имени по всем епархиям РПЦ телеграммы (66 внутри России и 1 — в Нью-Йорк) с распоряжением о том, что «моления следует возносить за Богохранимую державу Российскую и благоверное Временное правительство ея».

7—8 марта Синод издал определение, по которому всему российскому духовенству предписывалось: «во всех случаях за богослужениями вместо поминовения царствовавшего дома возносить моление «о Богохранимой державе Российской и благоверном Временном правительстве ея».

Вот так! Высшие церковные иерархи повелели молиться не за царя, а за его гонителей и хулителей!

А потом некоторых из этих иерархов тоже святыми новомученниками признали…

2. Как же так? Почему же святым признали и Николая II и тех, кто радовался его отречению и аресту? Как, по какому-такому признаку они вдруг в одном сонме святых-то оказались?

Теперь уже ясно по какому: – антибольшевизм и антисоветизм! Вот что у них общего! В прочем, я уже писал об этом в пункте 4 данной статьи, и этот пример – еще одно тому подтверждение.

Что еще раз подтверждает, что РПЦ – политическая организация, религиозность – лишь прикрытие. И зачастую, чем больше антикоммунизма, тем больше святости. И поэтому, когда пришли фашисты, зачастую было вот так:







Никогда не забывайте об этом.







Пришедший Издалека93